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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 19 June 2026: मिथुन राशि हर्षण योग से मिलेंगे बड़ी डील्स के शानदार ऑफर्स, डिलीवरी चेन सुधरने से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू

Aaj ka Mithun Rashifal 19 June 2026: मिथुन राशि हर्षण योग से मिलेंगे बड़ी डील्स के शानदार ऑफर्स, डिलीवरी चेन सुधरने से बढ़ेगी ब्रांड वैल्यू

Gemini Horoscope 19 June 2026: हर्षण योग से मिथुन राशि वालों को मिलेंगे बड़ी डील्स के ऑफर्स, क्या शुक्रवार को कम्युनिकेशन स्किल्स के दम पर मुश्किल क्लाइंट्स को करेंगे राजी? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 19 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Mithun Rashifal 19 June 2026: आज शाम 05:00 बजे तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि फिर षष्ठी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:07 तक आश्लेषा नक्षत्र फिर मघा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, हर्षण योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चंद्रमा सुबह 10:07 के बाद सिंह राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े समझौते करने और साख मजबूत करने का साबित होगा. हर्षण योग बनने से बिजनेस में आज आपको बाजार से कई सारी 'बड़ी डील्स के ऑफर्स' अचानक मिल सकते हैं. लॉजिस्टिक्स और प्रोडक्ट डिलीवरी चेन में आ रही पुरानी रुकावटों को आज ही टीम संग बैठकर सुलझाएं; क्योंकि सही समय पर की गई प्रामाणिक डिलीवरी ही बाजार में आपके ब्रांड की वैल्यू को तेजी से बढ़ाएगी. बिजनेस को दोबारा मजबूत कंडीशन में लाने के लिए आज कड़ी मेहनत करनी होगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी कूटनीतिक संवाद शैली से सबका दिल जीतने और बड़ी सफलताएं हासिल करने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी 'कम्युनिकेशन स्किल्स' (संवाद शैली) गजब का कमाल दिखाएगी; जिसके बल पर आप किसी बहुत ही जिद्दी और मुश्किल क्लाइंट को भी अपनी मीठी बातों से आसानी से राजी करने में पूरी तरह सफल रहेंगे. 

वर्कप्लेस पर आज तगड़ा कॉम्पिटिशन का वातावरण रहेगा; सहकर्मियों से स्वस्थ कंपटीशन जरूर करें लेकिन आगे बढ़ने के लिए किसी भी प्रकार के अनुचित या शॉर्टकट कार्यों से पूरी तरह कोसों दूर रहें. बव करण होने से, दफ्तर में सबकी बातों पर पूरा ध्यान दें, पता नहीं कब किसका सुझाव आपके बड़े काम आ जाए; पुराने संपर्कों से बात करने पर जॉब स्विच का हिडन अवसर मिल सकता है.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन नकारात्मक विचारों से खुद को बचाने का संदेश दे रहा है. तीसरा चंद्रमा साहस को मजबूत करेगा. स्टूडेंट्स को आज अपने लक्ष्यों तक पहुँचने के लिए, समाज में नकारात्मक और भ्रामक सोच रखने वाले कामचोर दोस्तों से तुरंत एक कड़ा डिस्टेंस (दूरी) बना लेना चाहिए, इसी में आपका करियर सुरक्षित रहेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियां और सात्विकता बढ़ाने वाला रहेगा. तीसरे चंद्रमा के प्रभाव से आज आपकी माँ या मौसी के साथ आपका आपसी रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा सुदृढ़ और मजबूत होगा; सोमवती अमावस्या या शुक्रवार के इस पावन दौर में आप सब मिलकर किसी बड़े मंदिर दर्शन करने के लिए जा सकते हैं जिससे आत्मिक शांति मिलेगी. कोई भी बड़ा लाइफ डिसीजन लेने से पहले घर के वरिष्ठ बुजुर्गों की सलाह अवश्य लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार, मजबूत और सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर बना रहेगा. मुश्किल क्लाइंट राजी होने और बड़ी डील्स के ऑफर मिलने की खुशियों से आप मानसिक रूप से पूरी तरह फ्रेश, संतुष्ट और खुद को तनावमुक्त महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति चरम पर रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज
भाग्यशाली अंक: 2
अशुभ अंक: 4
आज का विशेष उपाय: आज तीसरे चंद्रमा की शुभता पाने और हर्षण योग की महाशुभता के लिए भगवान गणेश का पूजन करें. आज के दिन सुबह भगवान गणेश के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं, उन्हें हरी दूर्वा अर्पित करें और बूंदी के लड्डू का भोग लगाकर आरती करें. पूर्व दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले मस्तक पर चंदन लगाएं और बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 19 Jun 2026 03:15 AM (IST)
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