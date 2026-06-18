Aaj ka Mithun Rashifal 18 June 2026: आज शाम 06:59 तक द्वितीय ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि फिर पंचमी तिथि रहेगी. आज सुबह 11:32 तक पुष्य नक्षत्र फिर आश्लेषा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, बुधादित्य योग, गजकेसरी योग, व्याघात योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. शुभ समय: सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. राहुकाल: सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

गुरु पुष्य नक्षत्र के महासंयोग के प्रभाव से बिजनेस की सभी विकट परिस्थितियों में पूरी तरह शांत और संयमित बने रहने की आपकी गजब की कला, आज आपके काम को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मददगार साबित होगी. बिजनेसमैन अपने किसी भी पेचीदा कानूनी मामलों में अनुभवी कानूनी विशेषज्ञों से सलाह-मशवरा करने के बाद ही कोई अंतिम फैसला लें. समस्याओं का स्थायी समाधान ढूंढने के लिए आज आप काफी सक्रिय दिखेंगे, जिसमें इंटरनेट और सोशल मीडिया से काफी मदद मिलेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए गुरुवार का दिन सीनियर्स का संरक्षण और ऑफिशियल यात्राओं से बड़ा लाभ दिलाने वाला साबित होगा. बुधादित्य योग बनने से आज काम के सिलसिले में होने वाली किसी 'ऑफिशियल ट्रैवलिंग' (आधिकारिक यात्रा) में आपको सीनियर अधिकारियों का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण सपोर्ट (सहयोग) प्राप्त होगा जो करियर की राह आसान करेगा.

कार्यस्थल पर आने वाली कुछ शुरुआती चुनौतियों के कारण काम की पटरी थोड़ी नीचे उतर सकती है, इसलिए कर्मचारियों को अपने सभी कार्यों को एक निश्चित डेडलाइन और समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का गंभीर प्रयास करना चाहिए.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन एकाग्र रहने और भटकाव से बचने का संदेश दे रहा है. दूसरा चंद्रमा वाणी का प्रभाव बढ़ाएगा. स्पोर्ट्स पर्सन और खिलाड़ियों को आज ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि वे सोशल मीडिया की व्यर्थ की गॉसिप को छोड़कर, पूरी गंभीरता के साथ केवल अपने खेल के मैदान और नियमित प्रैक्टिस पर ही पूरा 'कंसन्ट्रेट' (एकाग्र) करें, तभी आगामी प्रतियोगिता में आप शाइन कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और दांपत्य जीवन के लिहाज से आज का दिन मानसिक सुकून और पुराना तनाव दूर करने वाला रहेगा. दूसरे चंद्रमा के प्रभाव से पैतृक संपत्ति के पेपर्स और जमीन-जायदाद के मामलों को सुलझाने में बड़ों का पूरा सहयोग मिलेगा. शाम के समय आपके लव या लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) का भावुक साथ और उनकी मीठी बातें आपके दिनभर की शारीरिक व मानसिक थकान को चुटकियों में पूरी तरह दूर कर देंगी.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन अच्छा रहेगा. जीवनसाथी का सहयोग मिलने और ऑफिशियल यात्रा सफल रहने से आप मानसिक रूप से काफी रिलैक्स महसूस करेंगे. काम के बीच-बीच में थोड़ा विश्राम अवश्य लें, शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज दूसरे चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और गुरु पुष्य नक्षत्र के पावन फल प्राप्त करने के लिए भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की संयुक्त आराधना करें. आज के दिन सुबह भगवान गणेश को हरी दूर्वा अर्पित करें और माता लक्ष्मी के सम्मुख घी का दीपक जलाकर लक्ष्मी चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. दक्षिण दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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