Aaj ka Mithun Rashifal 16 April 2026: गुरुवार का पंचांग और ग्रहों की स्थिति मिथुन राशि के जातकों के लिए नई ऊंचाइयों को छूने का संकेत दे रही है. आज वैशाख कृष्ण चतुर्दशी तिथि रात्रि 08.12 बजे तक है, जिसके बाद अमावस्या तिथि का आरंभ होगा. दोपहर 01.59 बजे तक उत्तराभाद्रपद नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात रेवती नक्षत्र प्रभावी होगा. ग्रहों के मेल से आज वाशि, सुनफा, सर्वार्थ सिद्धि और ऐन्द्र योग का निर्माण हो रहा है, जो आपके अटके हुए कार्यों को गति प्रदान करेगा. हालांकि, चन्द्रमा मीन राशि में शनि के साथ 'विष दोष' बनाएंगे, जिसके लिए मानसिक दृढ़ता जरूरी है. आज शाम 05.00 से 06.00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा, जो नए कार्यों के लिए उत्तम है.

व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)

मिथुन राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है. मार्केट में आपके प्रोडक्ट की डिमांड का सटीक अनुमान बैठने से स्टॉक की कोई कमी नहीं होगी और कैश फ्लो (नकद प्रवाह) सुचारू रूप से चलता रहेगा. पार्टनरशिप बिजनेस में कार्य का मैनेजमेंट सटीक रहेगा और आपके पार्टनर आपकी कार्यशैली से काफी प्रभावित नजर आएंगे. वे आपको पूरा समर्थन देंगे, जिससे बिजनेस विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. निवेश के लिहाज से भी दिन बेहतर है.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)

जॉब प्रोफाइल में आज बड़े बदलाव के संकेत हैं. चन्द्रमा के 10वें भाव में होने से लंबे समय से प्रतीक्षित प्रमोशन आज आपकी झोली में आ सकता है. नई प्रोफाइल आपकी उम्मीदों से कहीं बेहतर होगी. सरकारी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए आज का दिन खास है; सरकार के किसी बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत में आपकी मुख्य भूमिका रहेगी, जिससे अधिकारियों और जनता के बीच आपकी साख बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)

खिलाड़ियों और छात्रों के लिए आज का दिन पदक और सम्मान दिलाने वाला है. खिलाड़ियों का कंसंट्रेशन (एकाग्रता) और फ्लेक्सिबिलिटी आज उन्हें प्रतिद्वंद्वियों से आगे रखेगी. शिक्षा के क्षेत्र में भी मिथुन राशि के जातक अपनी तार्किक क्षमता से सबको प्रभावित करेंगे. यदि आप किसी विशेष विधा में शोध कर रहे हैं, तो आज का दिन सकारात्मक परिणाम देने वाला है.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)

सेहत के मामले में आज का दिन सुकून भरा है. यदि आप पिछले कुछ दिनों से थकान महसूस कर रहे थे, तो 7-8 घंटे की गहरी और पर्याप्त नींद आज आपको पुनर्जीवित (Rejuvenated) महसूस कराएगी. शारीरिक ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा, जिससे आप कठिन कार्यों को भी आसानी से निपटा पाएंगे. मानसिक शांति के लिए योग का सहारा लेना उचित रहेगा.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)

परिवार में आज शांति और सुकून का वातावरण रहेगा. आध्यात्मिक कार्यों में परिवार की बढ़ती रुचि घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करेगी. राजनीति से जुड़े मिथुन राशि के जातकों की सौम्य और ईमानदार छवि उन्हें दूसरे नेताओं से अलग खड़ा करेगी, जिससे जनसमर्थन में वृद्धि होगी. रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा.

आज का विशेष उपाय

मिथुन राशि के जातक आज भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें.

भाग्यशाली रंग: सफेद (White)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

FAQs

1. क्या आज मिथुन राशि वालों को जॉब चेंज करना चाहिए?

हाँ, आज चन्द्रमा 10वें भाव में है, जो जॉब प्रोफाइल में बदलाव और प्रमोशन के लिए बेहद अनुकूल स्थिति बना रहा है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा फलदायी है?

आज दक्षिण दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

3. क्या पार्टनरशिप बिजनेस के लिए दिन अच्छा है?

जी हाँ, आज पार्टनर्स के साथ तालमेल बहुत अच्छा रहेगा और मैनेजमेंट से जुड़े कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी.

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