Aaj ka Mithun Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा.

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ा टर्नओवर हासिल करने का साबित होगा. आज बाजार में आपको कई बड़े नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिससे कस्टमर रिटेंशन बहुत शानदार रहेगा; अपने यूजर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज दीजिए जिससे मार्केट में आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी. किसी पुराने सच्चे दोस्त के जरिए आज कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट आपके हाथ लग सकता है, जिससे कंपनी का टर्नओवर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा. विरोधियों की चालों को लेकर मन में चल रहे भय और डर को छोड़कर पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ व्यापार विस्तार में जुट जाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी उत्पादकता को दुगना करने और सकारात्मक विचारों के साथ काम करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके मन में गजब के सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे आप अधिक लगन से मेहनत करेंगे. अधिकारियों को रिझाने के लिए कार्यस्थल पर सौंपे गए काम पर ज्यादा से ज्यादा गहरी रिसर्च (अनुसंधान) करें, ताकि बॉस आपके काम की खुलकर तारीफ करें. दोपहर के समय अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखने की आदत डालें; बार-बार नोटिफिकेशन्स से ध्यान नहीं भटकेगा और आपकी उत्पादकता (Productivity) काफी बढ़ जाएगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्ट्रीम में महारत हासिल करने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज घर में ही अपनी पूरी स्ट्रीम और कमजोर विषयों में पूरी तरह पारंगत और एक्सपर्ट होने के लिए कड़ा और नियमित अभ्यास (Revision) कर सकेंगे, जिससे मॉक टेस्ट में स्कोर सुधरेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और दिल की बातें साझा करने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज शाम को पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन करने का आनंद मिलेगा; साथ ही आपके दिमाग में जो भी नए और रचनात्मक विचार चल रहे हैं, उन्हें अपने माता-पिता और जीवनसाथी के साथ खुलकर शेयर करें, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और ऊर्जा से भरा रहेगा. बड़ा क्लाइंट मिलने और टर्नओवर बढ़ने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और खुशमिजाज महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 2

आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

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