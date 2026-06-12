हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mithun Rashifal 12 June 2026: मिथुन राशि ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगा नया ऑर्डर, वैल्यू सर्विसेज से बढ़ेगी ब्रांड लॉयल्टी

Aaj ka Mithun Rashifal 12 June 2026: मिथुन राशि ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगा नया ऑर्डर, वैल्यू सर्विसेज से बढ़ेगी ब्रांड लॉयल्टी

Gemini Horoscope 12 June 2026: मिथुन राशि वालों को पुराने दोस्त के जरिए मिलेगा बड़ा क्लाइंट, क्या शुक्रवार को फोन साइलेंट रखने से बढ़ेगी दफ्तर में आपकी उत्पादकता? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 12 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Mithun Rashifal 12 June 2026: आज शाम 07:37 तक द्वितीय ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष द्वादशी तिथि फिर त्रयोदशी तिथि रहेगी. आज सुबह 06:29 तक अश्विनी नक्षत्र फिर भरणी नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अतिगंड योग का साथ मिलेगा. वहीं मिथुन राशि होने से भद्र योग का महाप्रभाव रहेगा. 

चन्द्रमा मेष राशि में रहेंगे.  वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को बंपर मुनाफे से भरने और बड़ा टर्नओवर हासिल करने का साबित होगा. आज बाजार में आपको कई बड़े नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं, जिससे कस्टमर रिटेंशन बहुत शानदार रहेगा; अपने यूजर्स को वैल्यू एडेड सर्विसेज दीजिए जिससे मार्केट में आपकी ब्रांड लॉयल्टी बढ़ेगी. किसी पुराने सच्चे दोस्त के जरिए आज कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट क्लाइंट आपके हाथ लग सकता है, जिससे कंपनी का टर्नओवर बहुत तेजी से ऊपर जाएगा. विरोधियों की चालों को लेकर मन में चल रहे भय और डर को छोड़कर पूरी तरह आत्मविश्वास के साथ व्यापार विस्तार में जुट जाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन अपनी उत्पादकता को दुगना करने और सकारात्मक विचारों के साथ काम करने का रहेगा. वर्कप्लेस पर आज आपके मन में गजब के सकारात्मक विचार आएंगे, जिससे आप अधिक लगन से मेहनत करेंगे. अधिकारियों को रिझाने के लिए कार्यस्थल पर सौंपे गए काम पर ज्यादा से ज्यादा गहरी रिसर्च (अनुसंधान) करें, ताकि बॉस आपके काम की खुलकर तारीफ करें. दोपहर के समय अपने मोबाइल फोन को साइलेंट रखने की आदत डालें; बार-बार नोटिफिकेशन्स से ध्यान नहीं भटकेगा और आपकी उत्पादकता (Productivity) काफी बढ़ जाएगी.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी स्ट्रीम में महारत हासिल करने का रहेगा. ग्यारहवां चंद्रमा इच्छाशक्ति को मजबूत करेगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स (प्रतियोगी छात्र) आज घर में ही अपनी पूरी स्ट्रीम और कमजोर विषयों में पूरी तरह पारंगत और एक्सपर्ट होने के लिए कड़ा और नियमित अभ्यास (Revision) कर सकेंगे, जिससे मॉक टेस्ट में स्कोर सुधरेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन अपनों के करीब आने और दिल की बातें साझा करने का है. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज शाम को पूरे परिवार के साथ एक साथ बैठकर स्वादिष्ट भोजन करने का आनंद मिलेगा; साथ ही आपके दिमाग में जो भी नए और रचनात्मक विचार चल रहे हैं, उन्हें अपने माता-पिता और जीवनसाथी के साथ खुलकर शेयर करें, जिससे आपसी जुड़ाव और मजबूत होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम, सुदृढ़ और ऊर्जा से भरा रहेगा. बड़ा क्लाइंट मिलने और टर्नओवर बढ़ने की खुशी से आप मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और खुशमिजाज महसूस करेंगे. शारीरिक स्फूर्ति बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रीन
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 2
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को भगवान विष्णु के सम्मुख शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का जाप करें. पश्चिम दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद अवश्य लें.

यह भी पढ़े- Astrology: गुरु ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गुरुवार को करें ये काम, मिल सकते हैं शुभ फल

यह भी पढ़े- Guru Shukra Yuti Yog 2026: 10 जून से बनेगी गुरु-शुक्र युति, इन 4 राशियों को मिल सकते हैं धन, सफलता और खुशियों के संकेत

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 12 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj ka Mithun Rashifal 12 June 2026: मिथुन राशि ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगा नया ऑर्डर, वैल्यू सर्विसेज से बढ़ेगी ब्रांड लॉयल्टी
मिथुन राशिफल 12 जून 2026 ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से मिलेगा नया ऑर्डर, वैल्यू सर्विसेज से बढ़ेगी ब्रांड लॉयल्टी
राशिफल
Aaj ka Vrishabh Rashifal 12 June 2026: वृषभ राशि सोशल मीडिया पर गलत रिव्यू वायरल होने से व्यापार पर पड़ेगा असर, लीगल नोटिस से बढ़ेगी चिंता
वृषभ राशिफल 12 जून 2026 सोशल मीडिया पर गलत रिव्यू वायरल होने से व्यापार पर पड़ेगा असर, लीगल नोटिस से बढ़ेगी चिंता
राशिफल
Aaj ka Mesh Rashifal 12 June 2026: मेष राशि सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में होगा अच्छा मुनाफा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है बेस्ट दिन
मेष राशिफल 12 जून 2026 सर्वार्थसिद्धि योग से व्यापार में होगा अच्छा मुनाफा, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का है बेस्ट दिन
राशिफल
Aaj ka Love Rashifal 12 June 2026: धनु लव लाइफ में आएगा बड़ा मोड़! क्या आज मिलेगा सच्चे प्यार का संकेत?
धनु लव लाइफ में आएगा बड़ा मोड़! क्या आज मिलेगा सच्चे प्यार का संकेत?
Advertisement

वीडियोज

sansani : जिम संचालक के LIVE मर्डर की 'खूनी पिक्चर' ! | Crime News
Ram Mandir Donation Scam | Sandeep Chaudhary: करोड़ों का चढ़ावा 'गोरख धंधा' बन गया है?
Mahadev & Sons: Mahadev का मौन या गहरा राज? अपनों के बीच शुरू हुई जंग से बिखरा पूरा परिवार
Mahadev & Sons:😯Mogra को मिली घर की चाबी, सातवें आसमान पर पहुंचकर सबसे पहले खोली तिजोरी #sbs
बॉलीवुड न्यूज़: 'अल्फा' टीज़र के बाद सोशल मीडिया पर हंगामा: शाहरुख, सलमान और शरवरी के फैंस ने खोला मोर्चा (11.06.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
सत्ता गई, बिखरा साम्राज्य, सयोनी से काकोली तक छूटा साथ… क्यों ममता की पार्टी में बगावत की ऐसी आंधी?
राजस्थान
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
अशोक गहलोत बोले, 'अगर सचिन पायलट मेरी बात का मर्म समझ जाते तो आज हालात दूसरे होते'
बॉलीवुड
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
बॉलीवुड में शोक की लहर, नहीं रहे दिग्गज एक्टर दिनयार तीरंदाज, चित्रांगदा सिंह समेत इन्होंने जताया दुख
क्रिकेट
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
हॉस्पिटल के बेड से रियान पराग ने शेयर की तस्वीर, हुई बड़ी सर्जरी; फील्ड पर कब लौटेंगे वापस?
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
विश्व
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
होर्मुज में जिस जलवीर पर सवार थे भारतीय, अमेरिका ने ऐसे बरसाईं हेलफायर मिसाइल, शेयर किया Video
इंडिया
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
अगले 3 घंटों में आपके जनपद....तेज आंधी तूफान को लेकर आया मोबाइल पर अलर्ट, भर्रा उठे फोन
बिहार
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
TMC में मची भगदड़ पर तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, 'भाजपा के जो मुख्यमंत्री बनाए गए वे…'
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget