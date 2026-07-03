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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 3 July 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्किंग कैपिटल में लगेगा 'सुपर बूस्ट', ऑफिस में जमेगी धाक

Aaj ka Mesh Rashifal 3 July 2026: सर्वार्थ सिद्धि योग से वर्किंग कैपिटल में लगेगा 'सुपर बूस्ट', ऑफिस में जमेगी धाक

Aries Horoscope 3 July 2026: क्या आज मेष राशि वालों की कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी? क्या करियर, नौकरी या बिजनेस में सफलता मिलने वाली है? जानिए 3 जुलाई 2026, शुक्रवार का मेष राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 03 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह चौतरफा शुभ गोचर आपके मान-सम्मान और संचित कोष में अपार वृद्धि करने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी नए व मांगलिक कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.
राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.
शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)
व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने का है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने और विष्कुम्भ व सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज मार्केट से आपका ऐसा फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आएगा जिसे आप पूरी तरह भूल चुके थे, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) में एक जबरदस्त 'सुपर बूस्ट' लगेगा. बाजार में आज आपकी अनूठी कार्यशैली आपके व्यावसायिक पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. ग्राहकों का आपके प्रति अटूट विश्वास आज आपकी सेल (बिक्री) में भारी इजाफा करेगा. आज आपकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में तेजी से फैलेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance राशिफल)
आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े निवेश और वित्तीय सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है. बाजार में आपकी बढ़ती साख को देखकर बड़े निवेशक आपकी नई योजनाओं पर पैसा लगाने के लिए कतार में खड़े नजर आएंगे, जिससे फंड की कोई कमी नहीं रहेगी. इसके अलावा, आज आपको अपने बिजनेस या करियर से जुड़े फैसलों में अपने पिता की बहुमूल्य सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए; पिता की सलाह से आपके काम में कुछ नया और बड़ा लाभ होने के मजबूत योग बनेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपना लोहा मनवाने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी जबरदस्त धाक जमेगी और आपके विरोधी भी आपकी अद्भुत कार्यक्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे. आपकी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आज आपको किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट की रेस्पोंसिबिलिटी (जिम्मेदारी) सौंप सकता है, जिससे भविष्य में आपकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी के रास्ते पूरी तरह खुलेंगे. 

आज आपके द्वारा ऐन वक्त पर ली गई सटीक डिसीजन मेकिंग (निर्णय क्षमता) कंपनी को किसी बड़े वित्तीय नुकसान से बचा लेगी, जिससे आपका कद और बढ़ेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज ऐसे बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकते हैं जहाँ आपको अपनी शर्तों पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका वर्क-लाइफ बैलेंस शानदार बना रहेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)
विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहने वाला है. विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है; किसी उच्च संस्थान या सरकारी विभाग से कोई बड़ी गुड न्यूज (शुभ समाचार) मिलने के पूरे आसार हैं. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को आज अपने हुनर को बड़े मंच पर दिखाने का अवसर मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)
पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन अत्यंत सुखद और मधुर रहने वाला है. बात करें मैरिड पर्सन (विवाहित जातकों) की, तो आज आपके दांपत्य संबंधों में गजब की प्रगाढ़ता और आत्मीयता आएगी; जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय बेहद यादगार रहेगा. वहीं अनमैरिड पर्सन (अविवाहित जातकों) के लिए आज विवाह के कुछ बेहतरीन प्रपोजल आ सकते हैं, जिसमें आपके करीबी रिलेटिव्स (रिश्तेदारों) का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके भीतर एक नई शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति भरने वाला रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग और चंद्रमा की अनुकूलता से आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाएगा. काम की अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बावजूद आप शारीरिक रूप से खुद को एक्टिव और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे. इस भीतरी स्फूर्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और नियमित योग-प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: White (सफेद)
भाग्यशाली अंक: 1
अशुभ अंक: 8
आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और बूंदी के मोदक अर्पित करें. 

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 03 Jul 2026 03:00 AM (IST)
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