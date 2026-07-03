Aaj ka Mesh Rashifal 3 July 2026: पंचांग के अनुसार आज 3 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 11:21 तक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि (गणेश चतुर्थी) की शुरुआत हो जाएगी. नक्षत्रों की बात करें तो सुबह 11:47 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा और फिर धनिष्ठा नक्षत्र का प्रभाव बना रहेगा.

आज के दिन ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, शंख योग, विष्कुम्भ योग और एक बेहद शक्तिशाली सर्वार्थ सिद्धि योग का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष विद्या और वास्तु शास्त्र में 25+ वर्षों का अनुभव रखने वाले पंडित सुरेश श्रीमाली जी के विशेष परामर्श के अनुसार, ग्रहों का यह चौतरफा शुभ गोचर आपके मान-सम्मान और संचित कोष में अपार वृद्धि करने वाला साबित होगा. चंद्रमा की स्थिति को देखें तो वे आज पूरे दिन और मध्य रात्रि 12:48 तक मकर राशि यानी आपके 10वें भाव (कर्म भाव) में रहेंगे, इसके बाद कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे.

शुभ समय (चौघड़िया): आज के दिन किसी भी नए व मांगलिक कार्य की शुरुआत के लिए दो विशेष मुहूर्त उपलब्ध हैं. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा और इसके बाद दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा.

राहुकाल: सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस समय में किसी भी प्रकार के नए या महत्वपूर्ण कार्यों को शुरू करने से पूरी तरह बचें.

शुभ दिशा: आज के दिन पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करना आपके लिए भाग्यशाली और शुभ रहेगा.

बिजनेस और व्यापार राशिफल (Business Rashifal)

व्यापारियों के लिए आज का दिन बाजार में अपनी बादशाहत कायम करने का है. चंद्रमा के दसवें भाव में होने और विष्कुम्भ व सर्वार्थ सिद्धि योग बनने से आज मार्केट से आपका ऐसा फंसा हुआ पैसा अचानक वापस आएगा जिसे आप पूरी तरह भूल चुके थे, जिससे आपकी वर्किंग कैपिटल (कार्यशील पूंजी) में एक जबरदस्त 'सुपर बूस्ट' लगेगा. बाजार में आज आपकी अनूठी कार्यशैली आपके व्यावसायिक पोर्टफोलियो को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी. ग्राहकों का आपके प्रति अटूट विश्वास आज आपकी सेल (बिक्री) में भारी इजाफा करेगा. आज आपकी ब्रांड वैल्यू मार्केट में तेजी से फैलेगी.

फाइनेंस और धन राशिफल (Finance राशिफल)

आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बड़े निवेश और वित्तीय सुदृढ़ता का संकेत दे रहा है. बाजार में आपकी बढ़ती साख को देखकर बड़े निवेशक आपकी नई योजनाओं पर पैसा लगाने के लिए कतार में खड़े नजर आएंगे, जिससे फंड की कोई कमी नहीं रहेगी. इसके अलावा, आज आपको अपने बिजनेस या करियर से जुड़े फैसलों में अपने पिता की बहुमूल्य सलाह लेकर ही आगे बढ़ना चाहिए; पिता की सलाह से आपके काम में कुछ नया और बड़ा लाभ होने के मजबूत योग बनेंगे.

नौकरी और करियर राशिफल (Job and Career Rashifal)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन दफ्तर में अपना लोहा मनवाने का रहेगा. ऑफिस में आज आपकी जबरदस्त धाक जमेगी और आपके विरोधी भी आपकी अद्भुत कार्यक्षमता को देखकर हैरान रह जाएंगे. आपकी बेहतरीन नेतृत्व क्षमता को देखते हुए मैनेजमेंट आज आपको किसी बहुत बड़े डिपार्टमेंट की रेस्पोंसिबिलिटी (जिम्मेदारी) सौंप सकता है, जिससे भविष्य में आपकी सैलरी में भारी बढ़ोतरी के रास्ते पूरी तरह खुलेंगे.

आज आपके द्वारा ऐन वक्त पर ली गई सटीक डिसीजन मेकिंग (निर्णय क्षमता) कंपनी को किसी बड़े वित्तीय नुकसान से बचा लेगी, जिससे आपका कद और बढ़ेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें आज ऐसे बेहतरीन प्रस्ताव मिल सकते हैं जहाँ आपको अपनी शर्तों पर काम करने का मौका मिलेगा, जिससे आपका वर्क-लाइफ बैलेंस शानदार बना रहेगा.

शिक्षा, कला और खेल राशिफल (Education, Arts and Sports Rashifal)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए आज का दिन सफलताओं से भरा रहने वाला है. विशेष रूप से कॉम्पिटिटिव एग्जाम (प्रतियोगी परीक्षाओं) की तैयारी कर रहे छात्रों को आज अपनी मेहनत का सुखद परिणाम मिल सकता है; किसी उच्च संस्थान या सरकारी विभाग से कोई बड़ी गुड न्यूज (शुभ समाचार) मिलने के पूरे आसार हैं. कला और खेल जगत से जुड़े युवाओं को आज अपने हुनर को बड़े मंच पर दिखाने का अवसर मिलेगा.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love and Family Rashifal)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से आज का दिन अत्यंत सुखद और मधुर रहने वाला है. बात करें मैरिड पर्सन (विवाहित जातकों) की, तो आज आपके दांपत्य संबंधों में गजब की प्रगाढ़ता और आत्मीयता आएगी; जीवनसाथी के साथ बिताया गया समय बेहद यादगार रहेगा. वहीं अनमैरिड पर्सन (अविवाहित जातकों) के लिए आज विवाह के कुछ बेहतरीन प्रपोजल आ सकते हैं, जिसमें आपके करीबी रिलेटिव्स (रिश्तेदारों) का फुल सपोर्ट आपको प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य और शारीरिक ऊर्जा (Health Rashifal)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन आपके भीतर एक नई शारीरिक ऊर्जा और मानसिक शांति भरने वाला रहेगा. सर्वार्थ सिद्धि योग और चंद्रमा की अनुकूलता से आपका आत्मविश्वास बहुत ऊंचा रहेगा, जिससे मानसिक तनाव पूरी तरह गायब हो जाएगा. काम की अत्यधिक व्यस्तता और जिम्मेदारियों के बावजूद आप शारीरिक रूप से खुद को एक्टिव और स्फूर्तिवान महसूस करेंगे. इस भीतरी स्फूर्ति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए अपनी दिनचर्या को संतुलित रखें और नियमित योग-प्राणायाम का सहारा लेते रहें.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: White (सफेद)

भाग्यशाली अंक: 1

अशुभ अंक: 8

आज का उपाय: शुक्रवार और गणेश चतुर्थी के इस पावन संयोग पर भगवान गणेश के मंदिर जाकर उन्हें दूर्वा की 21 गांठें और बूंदी के मोदक अर्पित करें.

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