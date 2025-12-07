Mesh Siksha 2026 Rashifal: साल 2026 मेष राशि के विद्यार्थियों के लिए मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा. शोध से जुड़े छात्रों के लिए यह वर्ष अनुकूल रहेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें पूरे मन से पढ़ाई करनी होगी. वर्ष की शुरुआत से लेकर जून के पहले सप्ताह तक बृहस्पति तीसरे भाव में रहकर भाग्य भाव को देखेंगे, जिससे गुरुजनों और वरिष्ठों का मार्गदर्शन विद्यार्थियों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा.

जून से अक्टूबर तक बृहस्पति चतुर्थ भाव में रहेंगे, जिसका प्रभाव अष्टम और द्वादश भाव पर पड़ेगा. इस दौरान घर से दूर रहकर पढ़ने वाले विद्यार्थियों और विदेश में पढ़ाई करने वालों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. हालांकि नवंबर-दिसंबर में बृहस्पति पुनः तीसरे भाव में जाएंगे, जिससे यह समय थोड़ा नाजुक साबित हो सकता है.

इस पूरे वर्ष राहु, केतु और शनि का प्रभाव एकाग्रता में कमी, भ्रम और आलस्य पैदा कर सकता है. ऐसे में यदि विद्यार्थी लापरवाही बरतते हैं तो शिक्षा में बाधाएं आ सकती हैं. लेकिन जो छात्र नियमित अभ्यास, अनुशासन और पूर्ण लगन से पढ़ाई करेंगे, वे नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं.

ज्योतिष उपाय: डॉ. अनीष व्यास के अनुसार छात्रों को हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए. प्रत्येक मंगलवार व्रत रखें और मसूर दाल, गुड़, लाल वस्त्र, मूंगफली, काले तिल व चमड़े के जूते-चप्पल का दान करें. श्रीराम नाम का नियमित मंत्र जप भी अत्यंत लाभकारी रहेगा.

FAQs:

Q1. क्या 2026 मेष राशि के छात्रों के लिए कमजोर रहेगा?

नहीं, यह वर्ष मिश्रित रहेगा. मेहनत करने वालों को अच्छा फल मिलेगा.

Q2. विदेश में पढ़ाई के योग हैं?

हां, जून से अक्टूबर के बीच विदेश शिक्षा के बेहतर अवसर बन सकते हैं.

Q3. प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समय कैसा रहेगा?

अनुशासन बनाए रखने पर सफलता के योग हैं, विशेषकर वर्ष के पहले छह महीने.

Q4. सबसे प्रभावी ज्योतिष उपाय कौन-सा है?

हनुमान चालीसा का नियमित पाठ और मंगलवार का दान अत्यंत शुभ रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.