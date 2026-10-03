Mesh Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, धार्मिक उपलब्धियां, ख्याति, संचार, साहस व पुरुषार्थ स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से धार्मिक व सामाजिक उपलब्धियों के चलते आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में उल्लेखनीय विस्तार होने की मान्यता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए रुके कार्यों को पूरा करने, बड़े ऑर्डर्स मिलने और सामाजिक-सरकारी सम्मान का संकेत दे रहा है.

रुके कार्य होंगे पूरे व नए ऑर्डर्स: व्यापार में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. बाजार से नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होने की संभावना है.

इन्वेस्टमेंट प्लानिंग श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि बिजनेसमैन किसी नए पूंजी निवेश (New Investment) या बड़े विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उसका अंतिम क्रियान्वयन श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा.

समाज व सरकार से सम्मान: व्यापारियों द्वारा किए गए किसी उत्कृष्ट कार्य, जनहित या व्यावसायिक योगदान के लिए आज समाज अथवा सरकारी मंच पर सम्मानित किए जाने के मजबूत योग बन रहे हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय पर कार्य पूर्ण करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और करियर में लाभदायक ट्रांसफर का रहेगा.

ऑफिस के काम समय पर: अनुकूल ग्रह-गोचर का मजबूत साथ मिलने से नौकरीपेशा लोगों के ऑफिस से जुड़े सभी आधिकारिक काम तय समय सीमा पर आसानी से पूरे होते जाएंगे.

परिस्थितियों से मुकाबला व मानसिक सुकून: नौकरीपेशा लोग कार्यक्षेत्र में अपने अनुसार परिस्थितियों का सामना करने और समाधान खोजने की स्वस्थ आदत डालेंगे; इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यस्थल पर दिन सुखद बीतेगा.

करियर में लाभदायक ट्रांसफर: कुछ कर्मचारियों के लिए मनचाहे या नए स्थान पर तबादले (Transfer) की संभावना बन सकती है; यह परिवर्तन आगे चलकर आपके पेशेवर करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन सेवा भाव और घर के बड़ों की सेहत में सुधार लेकर आया है.

बुजुर्गों की सेहत में सुधार: आपके द्वारा की गई समर्पित सेवा और देखभाल से परिवार के किसी बीमार बुजुर्ग सदस्य की तबीयत में स्पष्ट सुधार आएगा, जिससे घर का तनाव घटेगा और आपकी कई चिंताएं कम होंगी.

पारिवारिक वातावरण में शांति: घर के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा और बड़ों का स्नेह व आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी नियमित मेहनत और अभ्यास का सकारात्मक प्रतिफल देखने को मिलेगा, जिससे मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की शुरुआत में शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. बुजुर्गों की सेहत सुधरने से मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी. हालांकि, भागदौड़ के चलते शाम को बांहों या कंधों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और पर्याप्त जल ग्रहण करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के अवसर पर भगवान श्री शनिदेव का पूजन करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा काले तिल/उड़द का दान करें; इससे तीसरे चंद्रमा का बल मिलेगा, मालव्य व वरियान योग से रुके कार्य सिद्ध होंगे और सरकारी सम्मान का मार्ग प्रशस्त होगा.

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