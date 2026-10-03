धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 3 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से बढ़ेगी धार्मिक प्रसिद्धि, मालव्य व वरियान योग से रुके काम पूरे, सरकार से सम्मान के योग

आज का मेष राशिफल 3 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से बढ़ेगी धार्मिक प्रसिद्धि, मालव्य व वरियान योग से रुके काम पूरे, सरकार से सम्मान के योग

आज का मेष राशिफल 3 अक्टूबर 2026: तीसरे चंद्रमा से धार्मिक प्रसिद्धि, मालव्य व वरियान योग से रुके काम पूरे, सरकार से सम्मान के योग! पढ़ें करियर, जॉब व पारिवारिक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 03 Oct 2026 06:20 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal Today: 3 अक्टूबर 2026, शनिवार के दिन सुबह 08:00 बजे तक आश्विन कृष्ण पक्ष सप्तमी तिथि रहेगी, जिसके उपरांत अष्टमी तिथि (श्राद्ध पक्ष की अष्टमी) आरंभ होगी. जाने-माने ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज संपूर्ण दिन आर्द्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा. आज ग्रहों के विशेष गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, वरियान योग और आपकी राशि मेष होने के कारण केंद्रस्थ शुक्र के प्रभाव से बनने वाले मालव्य योग का विशेष शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज संपूर्ण दिन मिथुन राशि में, यानी आपकी राशि से तीसरे भाव (तृतीय भाव यानी पराक्रम, धार्मिक उपलब्धियां, ख्याति, संचार, साहस व पुरुषार्थ स्थान) में संचरण करेंगे. तीसरे भाव में चंद्रमा के संचरण से धार्मिक व सामाजिक उपलब्धियों के चलते आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि में उल्लेखनीय विस्तार होने की मान्यता है. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, दोपहर 12:15 से 01:30 बजे तक अभिजीत मुहूर्त एवं दोपहर 02:30 से 03:30 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ फलदायी रहेगा.

रिलेटेड स्टोरी >>

राशिफल
आज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी
आज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि व वरियान योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग
आज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि व वरियान योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण, ऑफिस विवाद व धोखे से रहें सावधान
आज का कर्क राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण, ऑफिस विवाद व धोखे से रहें सावधान
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से वाणी में मिठास, बिजनेस में अहम फैसले, नौकरी में प्रगति व ट्रांसफर के योग
आज का वृषभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से वाणी में मिठास, बिजनेस में अहम फैसले, नौकरी में प्रगति व ट्रांसफर के योग

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए रुके कार्यों को पूरा करने, बड़े ऑर्डर्स मिलने और सामाजिक-सरकारी सम्मान का संकेत दे रहा है.

रुके कार्य होंगे पूरे व नए ऑर्डर्स: व्यापार में लंबे समय से अटके या अधूरे पड़े कार्य पूर्णता की ओर बढ़ेंगे. बाजार से नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने से आपकी आर्थिक चिंताएं दूर होने की संभावना है.

इन्वेस्टमेंट प्लानिंग श्राद्ध पक्ष के बाद: यदि बिजनेसमैन किसी नए पूंजी निवेश (New Investment) या बड़े विस्तार की योजना बना रहे हैं, तो उसका अंतिम क्रियान्वयन श्राद्ध पक्ष (पितृ पक्ष) के बाद करना ही व्यावहारिक और अनुकूल रहेगा.

समाज व सरकार से सम्मान: व्यापारियों द्वारा किए गए किसी उत्कृष्ट कार्य, जनहित या व्यावसायिक योगदान के लिए आज समाज अथवा सरकारी मंच पर सम्मानित किए जाने के मजबूत योग बन रहे हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन समय पर कार्य पूर्ण करने, सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और करियर में लाभदायक ट्रांसफर का रहेगा.

ऑफिस के काम समय पर: अनुकूल ग्रह-गोचर का मजबूत साथ मिलने से नौकरीपेशा लोगों के ऑफिस से जुड़े सभी आधिकारिक काम तय समय सीमा पर आसानी से पूरे होते जाएंगे.

परिस्थितियों से मुकाबला व मानसिक सुकून: नौकरीपेशा लोग कार्यक्षेत्र में अपने अनुसार परिस्थितियों का सामना करने और समाधान खोजने की स्वस्थ आदत डालेंगे; इससे आत्मबल बढ़ेगा और कार्यस्थल पर दिन सुखद बीतेगा.

करियर में लाभदायक ट्रांसफर: कुछ कर्मचारियों के लिए मनचाहे या नए स्थान पर तबादले (Transfer) की संभावना बन सकती है; यह परिवर्तन आगे चलकर आपके पेशेवर करियर के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के लिहाज से आज का दिन सेवा भाव और घर के बड़ों की सेहत में सुधार लेकर आया है.

बुजुर्गों की सेहत में सुधार: आपके द्वारा की गई समर्पित सेवा और देखभाल से परिवार के किसी बीमार बुजुर्ग सदस्य की तबीयत में स्पष्ट सुधार आएगा, जिससे घर का तनाव घटेगा और आपकी कई चिंताएं कम होंगी.

पारिवारिक वातावरण में शांति: घर के सदस्यों के बीच तालमेल बना रहेगा और बड़ों का स्नेह व आशीर्वाद परिवार पर बना रहेगा.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Students & Health)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों (Students, Artists & Sports Persons) के लिए आज का दिन अत्यंत अनुकूल और सुखद परिणाम देने वाला रहेगा. आपकी नियमित मेहनत और अभ्यास का सकारात्मक प्रतिफल देखने को मिलेगा, जिससे मनोबल ऊंचा रहेगा. स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, दिन की शुरुआत में शारीरिक स्फूर्ति अच्छी रहेगी. बुजुर्गों की सेहत सुधरने से मानसिक रूप से भी राहत महसूस होगी. हालांकि, भागदौड़ के चलते शाम को बांहों या कंधों में हल्की थकान हो सकती है. खान-पान में सात्विकता बनाए रखें और पर्याप्त जल ग्रहण करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का उपाय: शनिवार और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के अवसर पर भगवान श्री शनिदेव का पूजन करें और पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का चौमुखा दीपक जलाएं. इसके साथ ही भगवान लक्ष्मीनारायण जी का ध्यान करते हुए शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र से अभिषेक करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद या दिव्यांग व्यक्ति को भोजन अथवा काले तिल/उड़द का दान करें; इससे तीसरे चंद्रमा का बल मिलेगा, मालव्य व वरियान योग से रुके कार्य सिद्ध होंगे और सरकारी सम्मान का मार्ग प्रशस्त होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 03 Oct 2026 06:20 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Aries Horoscope Today
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
आज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी
आज का कन्या राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 10वें चंद्रमा से कर्मक्षेत्र में नैतिकता जरूरी, मार्केटिंग टीम पर दें जोर, प्रमोशन व सिलेक्शन की खुशखबरी
राशिफल
आज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि व वरियान योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग
आज का सिंह राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 11वें चंद्रमा से इनकम में ख्याति, सिद्धि व वरियान योग से धन लाभ, बॉस से सराहना व एडमिशन के योग
राशिफल
आज का कर्क राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण, ऑफिस विवाद व धोखे से रहें सावधान
आज का कर्क राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 12वें चंद्रमा से अनैतिक कार्यों से बचें, वाणी पर रखें नियंत्रण, ऑफिस विवाद व धोखे से रहें सावधान
राशिफल
आज का वृषभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से वाणी में मिठास, बिजनेस में अहम फैसले, नौकरी में प्रगति व ट्रांसफर के योग
आज का वृषभ राशिफल 3 अक्टूबर 2026: 2nd हाउस में चंद्रमा से वाणी में मिठास, बिजनेस में अहम फैसले, नौकरी में प्रगति व ट्रांसफर के योग
Advertisement

वीडियोज

Premanand Maharaj के आश्रम का अनर्थ कांड ! | Sansani | ABP News
CJP का अगला मोर्चा Gyanesh Kumar के खिलाफ? सामने आईं 4 मांगें | Dharmendra Pradhan | SIR | EC
SIR Controversy: SIR पर संग्राम...विपक्ष के सवालों के बीच EC ने क्यों बदला तरीका? | Gyanesh Kumar
Chitra Tripathi | Fly Dubai Accident: 174 जिंदगी बचाने वाला 'हिंदुस्तानी हीरो' | ABP News
Fly Dubai Accident: Captain Smit Machchhar ने कैसे बचाई 174 जानें..PM Modi से बताया पूरा सच
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
एक्शन में बंगाल की शुभेंदु सरकार, अब उठाने जा रही ये बड़ा कदम, बढ़ेगी लोगों की मुसीबत
पंजाब
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
परगट सिंह बने पंजाब कांग्रेस के नए अध्यक्ष, वडिंग के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
स्पोर्ट्स
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
ऑल-टाइम बेस्ट फील्डर्स इलेवन, धोनी-जडेजा समेत 4 भारतीय शामिल; युवराज सिंह को नहीं मिली जगह
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
'दृश्यम 3' बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट ओपनर, तोड़े 'बॉर्डर 2' समेत 9 बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड
इंडिया
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
जंतर मंतर पहुंचे विजेता दहिया, बोले- 'कोई प्रदर्शन नहीं चाहता, लेकिन...'
विश्व
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
'भारी कीमत चुकानी पड़ेगी', फ्लाईदुबई कॉकपिट घटना पर नेतन्याहू का बड़ा बयान
इंडिया
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
‘TVK, भाजपा की एक शाखा...’, एमके स्टालिन का CM विजय पर हमला
बिहार
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
दिल्ली में 700 लोग हिरासत में लिए गए, BJP बोली- 'विरोध-प्रदर्शन जायज, लेकिन…'
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget