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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलआज का मेष राशिफल 28 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी लोकप्रियता, स्मार्ट वर्क से तगड़ा मुनाफा, पीठ पीछे होगी काम की तारीफ

आज का मेष राशिफल 28 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी लोकप्रियता, स्मार्ट वर्क से तगड़ा मुनाफा, पीठ पीछे होगी काम की तारीफ

आज का मेष राशिफल 28 सितंबर 2026: लग्न चंद्रमा से समाज में बढ़ेगी लोकप्रियता, स्मार्ट वर्क से तगड़ा मुनाफा, ऑफिस में पीठ पीछे होगी काम की तारीफ! पढ़ें पूरा राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 28 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal: 28 सितंबर 2026, सोमवार के दिन शाम 07:14 तक आश्विन कृष्ण पक्ष द्वितीया तिथि रहेगी, जिसके उपरांत तृतीया तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, सुबह 10:16 तक रेवती नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, ध्रुव योग, व्याघात योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का प्रभाव मिलेगा.

चंद्रमा आज सुबह 10:16 के बाद मीन राशि से निकलकर आपकी ही राशि मेष (प्रथम भाव यानी लग्न भाव) में प्रवेश करेंगे, जिससे चंद्रमा-बुध का परस्पर दृष्टि संबंध भी बनेगा. चंद्रमा के लग्न में आने से समाज और कार्यक्षेत्र में आपकी लोकप्रियता व रसूख में उल्लेखनीय वृद्धि होगी. शुभ कार्यों के लिए आज दो श्रेष्ठ समय हैं, सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं दोपहर 04:00 से 06:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए समय के सदुपयोग, स्मार्ट वर्क और तगड़ा मुनाफा कमाने का रहेगा. चंद्रमा-बुध के दृष्टि संबंध के प्रभाव से बिजनेसमैन के लिए वर्तमान समय अत्यंत उपयुक्त है; इसलिए अपने समय को व्यर्थ की बातों में गंवाने के बजाय महत्वपूर्ण व्यावसायिक कार्यों में खर्च करें और अपने मुख्य लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ें. बाजार में उतार-चढ़ाव (Ups and Downs) की परिस्थितियां आने के बावजूद आपके बिजनेस की रफ्तार पर कोई नकारात्मक असर नहीं दिखेगा. कारोबार में कठिन परिश्रम के साथ आधुनिक स्मार्ट वर्क जोड़ते हुए आप अच्छा-खासा मुनाफा हासिल करेंगे. नए कारोबारियों (New Businessmen) के लिए भी दिन काफी सकारात्मक रहेगा, बशर्ते वे अपनी नकारात्मक सोच और उग्र क्रोध को पूरी तरह नियंत्रण में रखें.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन पीठ पीछे होने वाली प्रशंसा, नई जिम्मेदारियों और विदेशी करियर में तरक्की के संकेत लेकर आया है. वर्कस्पेस पर आपके उत्कृष्ट कार्यों की अधिकारियों द्वारा पीठ पीछे खुली प्रशंसा होगी, जो आंतरिक विरोधियों के लिए जले पर नमक का काम करेगी. वेतनभोगी (Salaried) लोगों के लिए आज का दिन उत्कृष्ट रहेगा; संस्थान द्वारा आपको कुछ नए कार्य सौंपे जा सकते हैं, जिससे आपकी जिम्मेदारियां और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेंगी. ध्रुव और व्याघात योग के प्रभाव से फॉरेन एम्प्लॉयड (विदेशी कंपनियों में कार्यरत) लोगों को करियर में शानदार प्रोग्रेस और पदोन्नति के स्पष्ट संकेत मिलेंगे.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से लग्न चंद्रमा और मालव्य योग का प्रभाव वैवाहिक जीवन को यादगार बनाने वाला रहेगा. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी प्यार, आदर और सामंजस्य बढ़ने से आज का पूरा दिन आपके लिए बेहद यादगार और सुखद व्यतीत होगा. आपका मन धार्मिक व आध्यात्मिक गतिविधियों में अधिक लगेगा, और आप घर में पूजा-पाठ या पितृ तर्पण से जुड़े कार्यों में विशेष रुचि लेंगे.

शिक्षा, स्पोर्ट्स और स्वास्थ्य (Education, Sports & Health)

विद्यार्थियों और खिलाड़ियों (Students & Sports Persons) के लिए आज का दिन अपनी शारीरिक सेहत को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की चेतावनी दे रहा है. छात्र और खिलाड़ी मौसम में बदलाव या शारीरिक थकान के चलते अपनी सेहत को लेकर थोड़े परेशान रह सकते हैं. प्रथम भाव में चंद्रमा के संचरण से मानसिक स्तर पर ताजगी रहेगी, लेकिन अत्यधिक भागदौड़ से शाम के समय सिरदर्द या बदन दर्द की समस्या हो सकती है. हल्का, सुपाच्य और ताजा आहार लें, पर्याप्त जल पिएं और क्रोध से दूर रहें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 5

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व बेलपत्र अर्पित कर 'ॐ नमः शिवाय' का 108 बार जाप करें. पितरों के निमित्त दक्षिण दिशा की ओर मुख करके काले तिल मिले जल से तर्पण करें. किसी जरूरतमंद को सफेद मिष्ठान्न या दूध का दान करें; इससे बिजनेस में मुनाफा बढ़ेगा, विरोधियों के षड्यंत्र शांत होंगे और वैवाहिक जीवन खुशहाल रहेगा.

FAQs

Q1. 28 सितंबर 2026 को मेष राशि के कारोबारियों को क्या लाभ होगा?
Ans. समय का सदुपयोग करने से महत्वपूर्ण लक्ष्यों में सफलता मिलेगी और स्मार्ट वर्क से उतार-चढ़ाव के बीच भी अच्छा मुनाफा होगा.

Q2. आज मेष राशि के नौकरीपेशा लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में क्या संकेत हैं?
Ans. अधिकारियों द्वारा पीठ पीछे काम की प्रशंसा होगी, नई जिम्मेदारियां मिलेंगी और विदेशी कंपनियों में कार्यरत लोगों को करियर प्रोग्रेस मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 28 Sep 2026 02:00 AM (IST)
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