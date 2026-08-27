मेष राशिफल, 27 अगस्त 2026 (Mesh Rashifal Today): 27 अगस्त 2026, गुरुवार के दिन सुबह 09:09 बजे तक श्रावण शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि रहेगी, जिसके बाद पूर्णिमा तिथि (रक्षाबंधन पर्व) आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार आज पूरे दिन धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग और शोभन योग का प्रभाव रहेगा.

चंद्रमा दोपहर 01:35 बजे के बाद कुंभ राशि में संचार करेंगे, जहां दोपहर 01:35 बजे के बाद चंद्रमा-राहु का ग्रहण दोष भी निर्मित होगा. चंद्रमा आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी लाभ, आय, सामाजिक लोकप्रियता, नेटवर्क व महत्वाकांक्षा स्थान) में गोचर कर रहे हैं. 11वें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज आपको समाज और कार्यक्षेत्र में विशेष सामाजिक लोकप्रियता प्राप्त होगी. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया उत्तम रहेगा. वहीं सुबह 09:09 से रात्रि 09:33 तक मृत्युलोक की भद्रा रहेगी तथा दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की यात्रा शुभ रहेगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के जातकों के लिए कार्यशैली में सकारात्मक बदलाव और सजगता बरतने का है. बिजनेसमैन अपने स्वभाव में विनम्रता और सरलता बनाए रखें; आपके इसी मधुर व्यवहार के कारण अधिक से अधिक नए ग्राहक (Customers) आपके व्यवसाय से जुड़ेंगे. जो जातक पैतृक व्यवसाय (Parental Business) संभाल रहे हैं, उन्हें थोड़ी अतिरिक्त सजगता और रणनीति के साथ काम करना होगा, तभी व्यवसाय का विस्तार संभव हो पाएगा. व्यापार में पुरानी लचर आदतों को बदलने के लिए कुछ ठोस कदम उठाने की जरूरत है; अपने तय किए गए लक्ष्यों पर पूरी निष्ठा से टिके रहना आज आपके लिए संभव और फलदायी होगा. घर के लिए लग्जीरियस आइटम्स या इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की योजना है, तो सही समय और अच्छी डील देखकर बुकिंग कर सकते हैं.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन आत्मविश्वास में वृद्धि और सहकर्मियों की ईर्ष्या से सावधान रहने का रहेगा. शोभन योग बनने से वर्कप्लेस पर आप पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यों को अंजाम देंगे, जिससे काम में आपका पूरा मन लगेगा. हालांकि, दोपहर बाद बनने वाले ग्रहण दोष के कारण आपकी असाधारण कार्यकुशलता को देखकर कुछ को-वर्कर्स (सहकर्मी) आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं और आपकी पद-गरिमा व छवि को नुकसान पहुंचाने की गुप्त कोशिश कर सकते हैं; इसलिए अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें. दफ्तर में किसी बात को लेकर मूड खराब हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच (Positive Thinking) का दामन थामे रहें.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत संबंधों के मामले में आज का दिन घर में खुशहाली और सामंजस्य बनाए रखने का है. 11वें चंद्रमा के प्रभाव से सामाजिक दायरा मजबूत होगा और रिश्तेदारों से मेल-जोल बढ़ेगा. घर के लिए सुख-सुविधा की वस्तुओं की खरीदारी से परिजनों में खुशी का माहौल रहेगा. ग्रहण दोष के चलते मन में हल्की बेचैनी या मूडीनेस आ सकती है, लेकिन अपनों के साथ बैठकर बातचीत करने से वातावरण खुशनुमा बना रहेगा.

शिक्षा, स्टूडेंट और करियर (Education & Students)

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों (Competitive Students), विशेष रूप से जो घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए आज का दिन विशेष अनुशासन बरतने का है. छात्र किसी भी प्रकार के गलत संगति, नशे की लत और जोखिम भरे कार्यों से पूरी तरह दूरी बनाकर रखें; केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

एकादश भाव में चंद्रमा के संचरण से शारीरिक स्वास्थ्य संभला रहेगा, लेकिन दोपहर बाद ग्रहण दोष के प्रभाव से मानसिक तनाव या मूड स्विंग्स की समस्या हो सकती है. नकारात्मक विचारों को मन में न आने दें. भरपूर पानी पिएं, सात्विक भोजन लें और दिनचर्या में ध्यान (Meditation) को शामिल करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का उपाय: श्रावण पूर्णिमा और गुरुवार के पावन अवसर पर शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, अक्षत व गंगाजल मिलाकर 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जाप करते हुए अभिषेक करें. साथ ही भगवान विष्णु की आराधना कर चने की दाल व गुड़ अर्पित करें और 11वें चंद्रमा व ग्रहण दोष की शांति के लिए किसी जरूरतमंद को सफेद अन्न या वस्त्र का दान करें; इससे मानसिक शांति मिलेगी, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी और कार्यक्षेत्र में विरोधियों के षड्यंत्र निष्फल होंगे.

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