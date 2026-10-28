Aaj Ka Mesh Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

नई प्लानिंग को धरातल पर लाने का समय: अगर आप व्यापार में किसी नई योजना को लागू करने का विचार कर रहे हैं, तो इसके लिए सुबह 07:00 से 09:00 बजे और शाम 5:15 से 6:15 बजे के बीच का समय सबसे अधिक हितकर व फलदायी रहेगा.

फेस्टिव सीजन से बढ़ेगी महत्वाकांक्षा: त्योहारी सीजन को देखते हुए बाजार से कुछ नई और महत्वपूर्ण जानकारियां हाथ लगेंगी, जिससे आपकी महत्वाकांक्षाएं नई ऊंचाइयों व सफलता की दिशा में आगे बढ़ेंगी.

विदेशी कारोबारियों के लिए सामान्य दिन: फॉरेन बिजनेस से जुड़े जातकों के लिए दिन संतुलित रहने वाला है; दिन के अंत तक न तो कोई बड़ा घाटा होगा और न ही कोई अप्रत्याशित मुनाफा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

वर्कप्लेस पर सकारात्मक माहौल, समय पर पूरे होंगे काम: नौकरीपेशा जातकों के लिए ऑफिस में दिन बेहद सकारात्मक और ऊर्जावान बीतेगा. काम में पूरा मन लगेगा और सभी दायित्व समय सीमा के भीतर आसानी से पूरे हो सकेंगे.

मार्केटिंग प्रोफेशनल्स को नई दिशा: मार्केटिंग और फील्ड वर्क से जुड़े लोग किसी मित्र की सलाह व सक्रिय सहयोग से जॉब चेंज (नौकरी बदलने) की दिशा में ठोस कदम आगे बढ़ाएंगे, जिसके परिणाम अनुकूल रहने की संभावना है.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

पारिवारिक सुख व जीवनसाथी का सहयोग: पारिवारिक जीवन पूरी तरह सुखमय रहेगा. घर की भौतिक सुख-सुविधाओं और उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी. किसी महत्वपूर्ण पारिवारिक या निजी कार्य में जीवनसाथी आपके योगदान की खुलकर सराहना करेगा.

छात्रों के प्रयास होंगे फलीभूत: प्रतियोगी परीक्षाओं व उच्च शिक्षा की तैयारी में जुटे विद्यार्थियों का अथक प्रयास आज सकारात्मक परिणाम देगा और सफलता की नई राहें खुलेंगी.

स्वास्थ्य व सामाजिक प्रतिष्ठा: द्वितीय भाव के चंद्रमा के शुभ प्रभाव से समाज में आपकी प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि होगी. स्वास्थ्य सामान्यतः उत्तम रहेगा, फिर भी संतुलित दिनचर्या बनाए रखें.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 4

अनलकी नंबर: 3

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन चंद्रमा के द्वितीय भाव के प्रभाव को और अधिक शुभ बनाने तथा धन-प्रतिष्ठा में वृद्धि हेतु प्रातः काल भगवान श्री गणेश को दूर्वा (दूब) की 11 गांठें अर्पित करें और 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का जाप करें. शिवलिंग पर अक्षत (बिना टूटे चावल) और शुद्ध जल अर्पित करें.

किसी जरूरतमंद अथवा गाय को हरी घास या हरा चारा खिलाएं. इससे आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, वाणी में मधुरता आएगी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

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