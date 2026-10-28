Aaj Ka Vrishabh Rashifal 28 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा के चौथे भाव यानी चतुर्थ भाव (माता, सुख, मानसिक शांति, घरेलू वातावरण व भावनात्मक स्थिरता स्थान) में होने से आपको भावनात्मक तनाव से जूझना पड़ सकता है; मन विचलित रह सकता है और परिवार के सदस्यों की शिकायतों का सामना करना पड़ सकता है.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 28 October 2026)

दिनांक: 28 अक्टूबर 2026, बुधवार

तिथि: आज पूरे दिन कार्तिक कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी

नक्षत्र: दोपहर 01:26 तक कृतिका नक्षत्र, तत्पश्चात रोहिणी नक्षत्र रहेगा

शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और वरियान योग (मेष, कर्क, तुला, मकर राशि के लिए मालव्य योग)

चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन वृषभ राशि (आपकी राशि से चतुर्थ भाव) में संचरण करेंगे

शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

सुबह काल: सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)

शाम काल: शाम 05:15 से 06:15 बजे तक (लाभ का चौघड़िया)

अशुभ समय (राहुकाल): दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए कार्यों और बड़े फैसलों से बचें)

शुभ यात्रा दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस और वित्तीय प्रबंधन (Business & Finance)

शुभ योगों से आर्थिक मजबूती: वरियान और सर्वार्थ सिद्धि योग के प्रभाव से व्यापारियों का आर्थिक पक्ष काफी मजबूत होगा. व्यापारिक गतिविधियों के साथ-साथ धर्म-कर्म और पूजा-पाठ में भी आपकी विशेष रुचि बढ़ेगी.

अस्थायी संकट में धैर्य की जरूरत: दिन के किसी हिस्से में व्यवसाय को लेकर अचानक आर्थिक तंगी या नकदी की कमी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में घबराने के बजाय धैर्य और संयम से काम लें; यह स्थिति अल्पकालिक है और जल्द ही संकट दूर होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

अनुशासित व्यक्तित्व और पदोन्नति के योग: नौकरीपेशा लोगों के व्यक्तित्व में गजब का अनुशासन देखने को मिलेगा, जिससे आप अधिकारियों और सहयोगियों को आसानी से प्रभावित कर सकेंगे. आपके शानदार प्रदर्शन को देखते हुए वर्कप्लेस पर प्रमोशन के प्रबल योग बन रहे हैं.

विरोधियों पर दबदबा, अति-आत्मविश्वास से बचें: अनुकूल ग्रह गोचर के चलते आप कार्यक्षेत्र में अपने प्रतिद्वंद्वियों व विरोधियों पर भारी पड़ेंगे. हालांकि, सफलता के उत्साह में अति-आत्मविश्वास (ओवरकॉन्फिडेंस) का शिकार होने से बचें और पूरी एकाग्रता से काम करें.

लव, फैमिली, छात्र-खिलाड़ी व स्वास्थ्य (Family, Students & Health)

सुखद प्रेम जीवन व बड़ों का आशीर्वाद: पारिवारिक व प्रेम जीवन अत्यंत सुखद और सामंजस्यपूर्ण रहेगा. बड़े-बुजुर्गों का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और परिजनों के साथ खुशनुमा समय बीतेगा. प्रॉपर्टी या संपत्ति से जुड़े पुराने मामलों में भी बड़ी सफलता मिल सकती है.

विद्यार्थी ध्यान और योग से दूर करें भय: प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थी लाइब्रेरी या शांत वातावरण में एकाग्रता से पढ़ाई कर सकेंगे. मन में किसी भी प्रकार की अज्ञात चिंता या भय को दूर करने के लिए नियमित ध्यान (Meditation) और योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें.

स्वास्थ्य व अनुभवों का लाभ: आपकी ही राशि में चंद्रमा के संचरण से जीवन के विभिन्न प्रकार के नए अनुभवों को सीखने और आत्मसात करने का अवसर मिलेगा. मानसिक शांति उत्तम रहेगी.

लकी कलर: ब्राउन (भूरा)

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 9

विशेष अचूक उपाय: बुधवार के दिन वृषभ राशि के जातक अपनी कुंडली में चंद्रमा व शुक्र की शुभता बढ़ाने के लिए प्रातः काल शिवलिंग पर सफेद चंदन, अक्षत और कच्चा दूध अर्पित करें. भगवान श्री गणेश को दूर्वा व बेसन के मोदक या लड्डू का भोग लगाएं.

किसी गौशाला में जाकर हरी घास अथवा भीगी हुई मूंग की दाल खिलाएं. इससे आर्थिक बाधाएं दूर होंगी, कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे और मानसिक संतुलन मजबूत रहेगा.

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