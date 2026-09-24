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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशिफल 24 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से नए इनकम सोर्स, धृति व मालव्य योग से बीमा-कमीशन में बड़ा लाभ; वर्कप्लेस पर उपस्थिति जरूरी

मेष राशिफल 24 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा से नए इनकम सोर्स, धृति व मालव्य योग से बीमा-कमीशन में बड़ा लाभ; वर्कप्लेस पर उपस्थिति जरूरी

मेष राशिफल 24 सितंबर 2026: 11वें चंद्रमा व धृति योग से बीमा-कमीशन में बड़ा मुनाफा, खुलेंगे नए इनकम सोर्स! इंटरव्यू की रखें पूरी तैयारी. लकी नंबर 3, लकी रंग पिंक.

Written By : एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 24 Sep 2026 03:00 AM (IST)
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मेष राशिफल, 24 सितंबर 2026 (Mesh Rashifal Today): 24 सितंबर 2026, गुरुवार के पावन अवसर पर रात्रि 11:19 तक भाद्रपद शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहेगी, उसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ होगी. प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के पंचांगीय विश्लेषण के अनुसार, आज सुबह 10:35 तक धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा, तत्पश्चात पूरे दिन व रात्रि शतभिषा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. आज ग्रहों के गोचर से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, पारिजात योग, धृति योग और आपकी राशि मेष होने के कारण विशेष रूप से मालव्य योग का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा.

चंद्रमा आज पूरे दिन कुंभ राशि में, यानी आपकी राशि से 11वें भाव (एकादश भाव यानी आय, लाभ, नए स्रोत, सामाजिक दायरा, महत्वाकांक्षा व उपलब्धि स्थान) में संचार करेंगे. हालांकि, कुंभ राशि में चंद्रमा-राहु की युति रहने से ग्रहण दोष का प्रभाव भी रहेगा, इसलिए मानसिक भ्रम व जल्दबाजी से बचना होगा. 11वें भाव में चंद्रमा के संचरण से आज आपको आमदनी के नए इनकम सोर्स प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे. आज शुभ कार्यों के लिए दो श्रेष्ठ मुहूर्त रहेंगे, पहला सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया) और दूसरा शाम 05:00 से 06:00 बजे तक (शुभ का चौघड़िया). दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना शुभ रहेगा.

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बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन मेष राशि के कारोबारियों के लिए आय के नए रास्ते खोलने, कमीशन व सरकारी कार्यों से लाभ और डिजिटल तकनीक अपनाने का रहेगा.

धृति योग से बीमा व कमीशन में लाभ: धृति योग के प्रभाव से बीमा (Insurance), एजेंसी और कमीशन से संबंधित व्यवसाय में अत्यधिक फायदेमंद और मुनाफे वाली स्थिति बन रही है. इसके साथ ही सरकारी नीतियों व गतिविधियों से जुड़े व्यापार में अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है.

व्यवसाय पर दें पूरा ध्यान: केवल घर-परिवार की समस्याओं और चिंताओं में ही न उलझे रहें; अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान और दैनिक कामकाज पर भी पूरा ध्यान केंद्रित रखें, अन्यथा काम की गति धीमी पड़ सकती है.

सामाजिक जुड़ाव व डिजिटल तकनीक: व्यापारिक साख बढ़ाने के लिए आपको कुछ सामाजिक संस्थाओं और नेटवर्किंग ग्रुप्स से भी जुड़ना होगा. इसके अलावा, अपने बिजनेस में डिजिटल मार्केटिंग और आधुनिक तकनीक का सहारा लें; इससे आपका कारोबार कई गुना तेज गति पकड़ेगा.

करियर और जॉब राशिफल (Career & Job)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन कार्यस्थल पर अनिवार्य उपस्थिति, उच्चाधिकारियों के दबाव और इंटरव्यू की तैयारी में जुटने का रहेगा.

मार्केटिंग व यात्रा स्थगित रखें: ग्रहों की चाल यह स्पष्ट संकेत दे रही है कि आज मार्केटिंग, फील्ड वर्क और यात्रा संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें. इस समय वर्कप्लेस पर आपकी प्रत्यक्ष उपस्थिति बेहद जरूरी है; आपकी गैर-मौजूदगी से काम बिगड़ सकता है.

उच्चाधिकारियों का दबाव: चंद्रमा-शुक्र का नवम-पंचम संबंध बनने के कारण वर्कस्पेस पर उच्चाधिकारियों और बॉस का काम को लेकर काफी दबाव बना रह सकता है. अपने काम को व्यवस्थित रखें ताकि किसी सवाल का सामना न करना पड़े.

इंटरव्यू की तैयारी में जुटें: जो जातक नई नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, वे इंटरव्यू के लिए अपनी पूरी तैयारी दुरुस्त रखें. बुलावा पत्र (Interview Call Letter) कभी भी आ सकता है; यदि आप अभी से गंभीरता से तैयारी शुरू कर देंगे, तो सफलता मिलना पूरी तरह तय है.

लव, फैमिली और रिलेशनशिप (Love & Family)

पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन के लिहाज से 11वें चंद्रमा का संचरण पारिवारिक दायित्वों को पूरा करने और बुजुर्गों की सेवा का संकेत दे रहा है.

बुजुर्गों के स्वास्थ्य की चिंता: घर में किसी बुजुर्ग सदस्य (माता-पिता या वरिष्ठ परिजन) की सेहत को लेकर मन में चिंता रह सकती है; उनका पूरा ध्यान रखें और समय पर डॉक्टरी सलाह लें.

घरेलू खर्च व स्थितियों का जायजा: आज आप घरेलू जरूरतों, रखरखाव और परिवार की सुविधाओं पर धन खर्च करेंगे. घर की वर्तमान आर्थिक व व्यावहारिक स्थितियों का जायजा लेकर आवश्यक सुधार करने का प्रयास करेंगे.

शिक्षा, स्टूडेंट और कला-खेल (Education, Artists & Sports)

अपने-अपने फील्ड में व्यस्तता: मेष राशि के विद्यार्थियों (Students), कलाकारों (Artists) और खिलाड़ियों (Sports Persons) का पूरा दिन अपने-अपने संबंधित क्षेत्रों में कड़े अभ्यास और अध्ययन में व्यस्त बीतेगा. ग्रहण दोष के प्रभाव से मन में भटकाव आ सकता है, इसलिए एकाग्रता बनाए रखने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल (Health Horoscope)

ग्यारहवें भाव में चंद्रमा-राहु की युति (ग्रहण दोष) के कारण मानसिक रूप से हल्की बेचैनी या अनजाना तनाव महसूस हो सकता है. कार्यभार और पारिवारिक भागदौड़ से शारीरिक थकान रह सकती है. बुजुर्गों की सेहत पर नजर रखें और स्वयं भी समय पर भोजन व पर्याप्त जल ग्रहण करें. मानसिक स्थिरता के लिए 10-15 मिनट ध्यान और प्राणायाम अवश्य करें.

शुभ रंग: पिंक (गुलाबी)

शुभ अंक: 3

अशुभ अंक: 4

आज का उपाय: गुरुवार का दिन होने और चंद्रमा-राहु के ग्रहण दोष के शमन के लिए भगवान श्री लक्ष्मीनारायण जी के मंदिर में पीले पुष्प व चने की दाल अर्पित करें और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का एक माला जाप करें. ग्रहण दोष के निवारण हेतु शिवलिंग पर जल में कच्चा दूध, काले तिल और थोड़ा सा गंगाजल डालकर अभिषेक करें. किसी जरूरतमंद या कुष्ठरोगी को भोजन कराएं या पक्षियों को बाजरा/सप्तधान्य डालें; इससे आय के नए मार्ग प्रशस्त होंगे, अधिकारियों का दबाव कम होगा और इंटरव्यू में मनचाही सफलता मिलेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर अनीष व्यास

पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान जयपुर जोधपुर के निदेशक 'डॉक्टर अनीष व्यास' देश के जाने-माने प्रतिष्ठित ज्योतिषाचार्य हैं. पाल बालाजी के भक्त के रूप में इन्हें जाना जाता है. वैदिक ज्योतिष पर इनका कार्य सराहनीय है. इनकी भविष्यवाणियां काफी सटीक होती हैं. इनके लेख विभिन्न मंचों पर प्रकाशित होते रहते हैं, इन्हें भविष्यफल और दैनिक राशिफल बताने में महारत प्राप्त है. इन्हें हस्तरेखा और वास्तु विशेषज्ञ के रूप में भी जाना जाता है. देश के अलावा विदेशों में भी उनके काफी संख्या में फॉलोअर्स है. सोशल मीडिया पर भी यह एक्टिव रहते हैं.  इनकी अब तक 497 से अधिक भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं.डॉक्टर अनीष व्यास को बचपन से ही कर्मकांड और ज्योतिष की शिक्षा-दीक्षा विरासत में प्राप्त हुई. एम.ए. पत्रकारिता में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की उपाधि हासिल कर चुके हैं. डॉ. अनीष व्यास के ज्योतिष विषय पर आधारित लेख देश के प्रमुख समाचार पत्रों में नियमित रूप से प्रकाशित होते हैं. इसके साथ ही विभिन्न न्यूज चैनल में लाईव शो में प्रतिभाग करते रहते हैं.
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Published at : 24 Sep 2026 03:00 AM (IST)
Tags :
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