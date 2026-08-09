Aaj Ka Mesh Rashifal 9 August 2026: पुराने दोस्त से मुलाकात, ऑफिस की अड़चनें होंगी दूर
Aries Horoscope: क्या आज अचानक किसी पुराने दोस्त से मुलाकात आपका दिन खास बना देगी? क्या ऑफिस की परेशानियों के बीच भाग्य आपका साथ देगा और रुके काम पूरे होंगे?
Aaj Ka Mesh Rashifal 9 August 2026: हर दिन की शुरुआत पंचांग देखकर करने से दिन की बेहतर योजना बनाई जा सकती है. आज श्रावण कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी तिथि सुबह 11:06 बजे तक रहेगी, इसके बाद द्वादशी तिथि शुरू होगी. मृगशिरा नक्षत्र दोपहर 2:43 बजे तक रहेगा, फिर आर्द्रा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
आज वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मी योग और हर्षण योग जैसे संयोग बन रहे हैं. चंद्रमा अलसुबह 3:49 बजे के बाद मिथुन राशि में रहेंगे. आइए, शुभ मुहूर्त, राहुकाल और शुभ दिशा के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 12:15 बजे तक
शुभ चौघड़िया: दोपहर 2:00 बजे से 3:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 4:30 बजे से 6:00 बजे तक
शुभ दिशा: पश्चिम दिशा
बिजनेस राशिफल
मेष राशि के जातकों के लिए 9 अगस्त 2026 का दिन व्यापार के लिहाज से अच्छा रहने वाला है. चंद्रमा तृतीय भाव में होने से मेहनत और प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा. पुराने दोस्त से अचानक मुलाकात हो सकती है, जो व्यापार से जुड़े किसी काम में मददगार साबित हो सकती है.
बिजनेस में पुरानी आदतों और काम करने के तरीकों में बदलाव करने की जरूरत होगी. यदि आपने बिजनेस के लिए लोन अप्लाई किया है, तो उसकी स्वीकृति से जुड़ी कोई अच्छी खबर मिल सकती है. तय किए गए लक्ष्यों पर फोकस बनाए रखें और जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा. वर्कप्लेस पर कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं, लेकिन भाग्य का साथ मिलने से आप इन चुनौतियों पर आसानी से विजय प्राप्त कर सकेंगे.
काम में अनुशासन बनाए रखना जरूरी होगा. जल्दबाजी में लिया गया गलत फैसला परेशानी बढ़ा सकता है. ऑफिस की पुरानी बाधाएं धीरे-धीरे समाप्त होंगी और सकारात्मक सोच आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएगी.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक मामलों में दिन सामान्य से बेहतर रहेगा. बिजनेस लोन की मंजूरी से जुड़ी सूचना मिलने पर आर्थिक योजनाओं को गति मिल सकती है. हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय फैसले में जल्दबाजी करने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें.
लव और फैमिली राशिफल
प्रेम संबंधों में कुछ उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं. छोटी-छोटी बातों को लेकर तनाव लेने के बजाय पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें. परिवार में माहौल सामान्य रहेगा और अपनों का सहयोग मिलता रहेगा.
सोशल और पॉलिटिकल राशिफल
सोशलिस्ट और पॉलिटिशियन के लिए दिन विशेष उपलब्धियों वाला रहेगा. सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में आपकी सक्रियता बढ़ेगी. प्रभावशाली लोगों से संपर्क बन सकता है और किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिलने से आपकी प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी.
हेल्थ राशिफल
जल्दबाजी और काम के दबाव के कारण मानसिक तनाव महसूस हो सकता है. अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखें और पर्याप्त आराम करें. सकारात्मक सोच बनाए रखने से मानसिक स्थिति बेहतर रहेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
रविवार का दिन विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य हासिल करने वाला रहेगा. अपने टारगेट को लेकर मन स्पष्ट रखें और पढ़ाई के दौरान ध्यान भटकने से बचें. सही दिशा में लगातार प्रयास करने से सफलता मिल सकती है.
भाग्यशाली रंग और अंक
भाग्यशाली रंग: ब्राउन
भाग्यशाली अंक: 9
अशुभ अंक: 1
उपाय
रविवार को सूर्यदेव को तांबे के पात्र से जल अर्पित करें और "ॐ सूर्याय नमः" मंत्र का 108 बार जाप करें. साथ ही जरूरतमंद व्यक्ति को गेहूं या गुड़ का दान करें. इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और कार्यों में आने वाली बाधाओं को दूर करने में मदद मिलेगी.
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