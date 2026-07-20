Aaj Ka Mesh Rashifal 20 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का दैनिक जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ता है. आज पूरे दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि रहेगी. हस्त नक्षत्र शाम 7:10 बजे तक रहेगा, इसके बाद चित्रा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग और शिव योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. साथ ही मिथुन, कन्या, धनु और मीन राशि के जातकों को भद्र योग का लाभ मिल सकता है. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

शुभ चौघड़िया: सुबह 10:15 बजे से 11:15 बजे तक

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 4:00 बजे से 6:00 बजे तक

राहुकाल: सुबह 7:30 बजे से 9:00 बजे तक

शुभ दिशा: पूर्व दिशा

बिजनेस राशिफल

मेष राशि के व्यापारियों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम लेकर आ सकता है. षष्ठ भाव में चंद्रमा होने से आर्थिक मामलों में सतर्कता और अनुशासन बनाए रखना बेहद जरूरी होगा. यदि आप नया कर्ज लेने की योजना बना रहे हैं, तो पहले पुराने कर्ज और देनदारियों को चुकाने की स्पष्ट योजना बना लें. बिना तैयारी के लिया गया आर्थिक निर्णय भविष्य में दबाव बढ़ा सकता है.

हालांकि शिव योग के प्रभाव से लंबे समय से रुकी हुई बकाया राशि की वसूली के प्रयास सफल हो सकते हैं. मार्केट में जिन लोगों से भुगतान की उम्मीद थी, वहां से सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना है. आपकी समझदारी और व्यवहार कुशलता किसी पार्टी के साथ चल रहे मतभेद को समाप्त कर सकती है, जिससे व्यापार में स्थिरता आएगी और लाभ के अवसर बनेंगे. लेकिन दूसरी ओर कुछ अप्रत्याशित खर्च अचानक सामने आ सकते हैं, इसलिए आज बजट बनाकर चलना ही आपके लिए बेहतर रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों को आज कार्यस्थल पर अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी. वरिष्ठ अधिकारी आपके काम पर विशेष नजर रख सकते हैं, इसलिए दिए गए कार्यों को समय पर पूरा करने का प्रयास करें. किसी भी प्रकार की लापरवाही आपके लिए परेशानी बढ़ा सकती है.

वर्कप्लेस पर अपेक्षित कार्यों में देरी होने की संभावना है, जिससे तनाव बढ़ सकता है. कोवर्कर के साथ मतभेद भी उभर सकते हैं, इसलिए बातचीत में संयम बनाए रखें. वहीं कुछ लोगों को पार्ट टाइम जॉब या अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल सकता है, जो आर्थिक रूप से लाभदायक रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आज आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है. बकाया धन मिलने की संभावना जरूर है, लेकिन साथ ही अचानक आने वाले खर्च आपकी वित्तीय योजना को प्रभावित कर सकते हैं. अनावश्यक खर्चों से बचें और किसी बड़े निवेश से पहले अच्छी तरह विचार करें. पुराने कर्ज को कम करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए.

लव और फैमिली राशिफल

गृहस्थ जीवन के लिए दिन काफी अच्छा रहेगा. आपका शांत और सहयोगी स्वभाव परिवार में सुखद वातावरण बनाए रखेगा. जीवनसाथी के प्रति आपका केयरिंग रवैया रिश्तों को और मजबूत करेगा. यदि व्यस्तता के बीच भी आप अपने पार्टनर को समय देंगे, तो घर में प्रेम और खुशियों का माहौल बना रहेगा.

परिवार के सदस्यों के साथ समय बिताने से मानसिक तनाव कम होगा. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज कर रिश्तों में मधुरता बनाए रखना आज आपके लिए लाभदायक रहेगा.

हेल्थ राशिफल

मौसम में बदलाव का असर स्वास्थ्य पर पड़ सकता है. विद्यार्थियों, कलाकारों और खिलाड़ियों को विशेष रूप से अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा. खानपान में लापरवाही न करें और पर्याप्त आराम लें. शरीर में थकान, कमजोरी या मौसमी संक्रमण की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतना जरूरी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

स्टूडेंट्स को पढ़ाई के साथ अपनी दिनचर्या और स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा. आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपने प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखने के लिए नियमित अभ्यास के साथ पर्याप्त आराम भी करना चाहिए. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए अनुशासन ही सफलता की कुंजी साबित होगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

भाग्यशाली रंग: व्हाइट (White)

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

उपाय

आज भगवान शिव का जलाभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का 108 बार जप करें. जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे आर्थिक बाधाएं कम होंगी, कर्ज से राहत मिलेगी और कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी.

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