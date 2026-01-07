हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Mesh Rashifal 8 January 2026: कल मेष राशि वालों को मिलेगा अप्रत्याशित लाभ, करियर में उछाल! जानें भाग्यशाली अंक और उपाय?

Aries Horoscope 8 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए कल का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. पढ़े मेष राशिफल.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Ankur Agnihotri | Updated at : 07 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Mesh Rashifal 8 January 2026 in Hindi: मेष राशि के लिए कल का दिन उत्साह और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा. चन्द्रमा आपके 5वें भाव में होने से नए अवसर और अचानक लाभ के योग बन रहे हैं. दिन के दौरान आपके करियर, बिजनेस और व्यक्तिगत जीवन में प्रगति की संभावना है. साथ ही, छोटी सावधानियों का ध्यान रखना आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट्स

मेष राशि के छात्रों के लिए कल पढ़ाई में नए तरीके अपनाने का दिन है. आईटी और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स को मेहनत के अनुरूप परिणाम मिल सकते हैं. पढ़ाई और खेलकूद का संतुलन बनाए रखने से प्रदर्शन और बेहतर होगा. छात्र अपनी योजना और समय प्रबंधन पर ध्यान दें, जिससे लक्ष्यों की प्राप्ति तेज होगी.

बिजनेस राशिफल

बिजनेसमैन के लिए कल यात्रा के योग हैं, लेकिन अचानक आने वाले जरूरी कामों की वजह से यात्रा स्थगित भी हो सकती है. मार्केट में आपकी परफॉर्मेंस चर्चा का विषय बनेगी, जिससे बिजनेस ग्रोथ में इजाफा होगा. पुराने पेंडिंग कार्यों में सफलता मिलने और नए क्लाइंट जुड़ने की संभावना है. परिवार के साथ बिजनेस करने वालों को तालमेल बनाए रखना फायदेमंद रहेगा.

करियर और जॉब राशिफल

कर्मचारियों और नौकरीपेशा लोगों के लिए ग्रहों की चाल नई ऊर्जा और जज्बा देगी. कल आपके काम की सराहना होगी और कमाई के नए स्रोत खुल सकते हैं. नई जॉब के ऑफर मिलने के योग हैं और प्रोफेशनल ट्रैवलिंग के अवसर बन सकते हैं. अपने व्यवहार और कार्यशैली से सीनियर्स को प्रभावित करने का प्रयास करें.

स्वास्थ्य राशिफल

मेष राशि के लिए कल स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. जोड़ों में हल्की तकलीफ हो सकती है, इसलिए संतुलित भोजन और हल्की एक्सरसाइज आवश्यक है. मानसिक रूप से आप सकारात्मक और ऊर्जावान महसूस करेंगे.

लव और फैमिली

पारिवारिक जीवन में समस्याओं से राहत मिलेगी और लंबे समय बाद सुकून का अनुभव होगा. पेरेंट्स के आशीर्वाद से नई पीढ़ी के कार्य सफल होंगे. लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता और तालमेल बढ़ेगा.

भाग्यशाली रंग और अंक

शुभ रंग: गोल्डन
शुभ अंक: 8
अशुभ अंक: 5

उपाय

कल लाल फूल या दीपक अर्पित करके हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें और सकारात्मक विचार रखें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 07 Jan 2026 02:00 PM (IST)
Frequently Asked Questions

8 जनवरी 2026 को मेष राशि के लिए शुभ रंग और अंक क्या हैं?

8 जनवरी 2026 को मेष राशि के लिए शुभ रंग गोल्डन और शुभ अंक 8 है। अशुभ अंक 5 है।

