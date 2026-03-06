हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Singh Rashifal 6 March 2026: सिंह राशि मेहनत से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Aaj Ka Singh Rashifal 6 March 2026: सिंह राशि मेहनत से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी

Leo Horoscope 6 March 2026: सिंह राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए सिंह राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Mar 2026 02:15 AM (IST)
Preferred Sources

Singh Rashifal 6 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपके दूसरे भाव में स्थित हैं, जिससे धन, वाणी और पारिवारिक मामलों पर विशेष प्रभाव पड़ेगा. दिनभर बनने वाले गण्ड और वृद्धि योग आपके प्रयासों को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे. आज सत्कर्म और सकारात्मक सोच के साथ काम करने से आपको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन राहत देने वाला हो सकता है. पहले से चली आ रही कोई छोटी समस्या धीरे-धीरे ठीक होने के संकेत दे रही है. फिर भी दिनचर्या संतुलित रखें और खानपान पर ध्यान दें. हल्का व्यायाम और पर्याप्त आराम आपको ऊर्जा देगा.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन कस्टमर फीडबैक और मार्केट एनालिसिस करने के लिए अच्छा है. ग्राहकों के रिव्यू पढ़ें, सर्वे कराएं और उनकी शिकायतों या सुझावों पर काम करें. इससे बिजनेस की ग्रोथ के नए रास्ते खुल सकते हैं. स्टाफ के निरंतर प्रयास से आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफल होंगे. हालांकि पार्टनरशिप बिजनेस में वित्तीय मामलों को लेकर थोड़ी असुरक्षा महसूस हो सकती है, इसलिए सोच-समझकर निर्णय लें.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज प्रगति के संकेत हैं. आपकी मेहनत और काम को देखकर लोग प्रभावित होंगे, लेकिन कुछ लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या भी कर सकते हैं. कार्यस्थल पर अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना और सतर्क रहना बेहतर रहेगा. नेटवर्किंग के माध्यम से करियर में नए अवसर भी मिल सकते हैं.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

प्रेम संबंधों में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है. भविष्य को लेकर कुछ चिंताएं या समस्याएं सामने आ सकती हैं, इसलिए समझदारी से बातचीत करें. शाम के समय परिवार के साथ किसी छोटी पार्टी या मिलन का प्लान बन सकता है, जिससे घर का माहौल खुशहाल रहेगा. जीवनसाथी के सहयोग से आपको लाभ मिलने के संकेत हैं.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज अच्छी संगति बहुत जरूरी होगी. सकारात्मक लोगों के साथ रहने से आपकी प्रतिभा निखरेगी और आपको आगे बढ़ने के अवसर मिल सकते हैं.

वित्त राशिफल

आर्थिक मामलों में सावधानी रखना जरूरी है. किसी भी बड़े खर्च या निवेश से पहले अच्छी तरह सोच लें. समझदारी से लिया गया फैसला भविष्य में लाभ दे सकता है.

लक्की रंग: वाइट
लक्की नंबर: 9
अनलक्की नंबर: 7

उपाय

आज सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और “ॐ घृणि सूर्याय नमः” मंत्र का जप करें. इससे आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी.

FAQs

1. क्या सिंह राशि वालों के लिए आज बिजनेस में लाभ है?
हाँ, कस्टमर फीडबैक और मार्केट एनालिसिस से बिजनेस को बेहतर दिशा मिल सकती है.

2. नौकरी में आज किन बातों का ध्यान रखें?
कार्यस्थल पर सफलता के साथ कुछ लोग ईर्ष्या कर सकते हैं, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है.

3. क्या आज आर्थिक मामलों में सावधानी जरूरी है?
हाँ, बड़े निवेश या खर्च से पहले सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read
Published at : 06 Mar 2026 02:15 AM (IST)
Tags :
Leo Horoscope Daily Horoscope Singh Rashifal
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Singh Rashifal 6 March 2026: सिंह राशि मेहनत से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
Aaj Ka Singh Rashifal 6 March 2026: सिंह राशि मेहनत से मिलेगी सफलता, आर्थिक मामलों में बरतें सावधानी
राशिफल
Aaj Ka Kark Rashifal 6 March 2026: कर्क राशि पार्टनरशिप में होगी उन्नति, अपनों से मिलेगा मान-सम्मान
Aaj Ka Kark Rashifal 6 March 2026: कर्क राशि पार्टनरशिप में होगी उन्नति, अपनों से मिलेगा मान-सम्मान
राशिफल
Aaj Ka Mithun Rashifal 6 March 2026: मिथुन राशि ऑनलाइन काम में सावधानी बरतें, सेहत और विवादों से रहें दूर
Aaj Ka Mithun Rashifal 6 March 2026: मिथुन राशि ऑनलाइन काम में सावधानी बरतें, सेहत और विवादों से रहें दूर
राशिफल
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 March 2026: वृषभ राशि बिजनेस में बड़े फैसले लेने का दिन, लीडरशिप में चमकेगा नाम
Aaj Ka Vrishabh Rashifal 6 March 2026: वृषभ राशि बिजनेस में बड़े फैसले लेने का दिन, लीडरशिप में चमकेगा नाम
Advertisement

वीडियोज

UP News: Hathras में भयंकर सड़क हादसा Etah-Aligarh Highway पर स्कॉर्पियो ने बाइक में मारी टक्कर
Chitra Tripathi: बेटे Nishant की लॉन्चिंग के लिए Nitish Kumar ने BJP को सौंपी सत्ता? | JDU | Bihar
Bharat Ki Baat: बिहार में BJP से CM की रेस में कौन आगे, क्या होगा फॉर्मूला? | Nitish Kumar | JDU
Sandeep Chaudhary: बिहार का CM कौन...BJP क्यों है मौन? | Nitish Kumar | Bihar | BJP | JDU
Bihar Politics: दिल्ली में Nitish Kumar..बिहार में BJP? निषाद या महिला कौन होगी मुख्यमंत्री? | JDU
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब
'नॉट अवर बिजनेस,' ईरान के युद्धपोत को डुबाने पर कांग्रेस ने सरकार पर उठाए सवाल तो BJP ने दिया जवाब
बिहार
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
नीतीश कुमार के फैसले से उनके गांव के ही लोग नहीं खुश! कहा- RJD को देंगे समर्थन
इंडिया
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत... ईरान के ऐलान ने अमेरिका-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, अब क्या करेंगे ट्रंप?
चीन ही नहीं, भारत को भी मिलेगी राहत! ईरान के ऐलान ने US-यूरोप की बढ़ाई टेंशन, क्या करेंगे ट्रंप?
क्रिकेट
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड ने कर दिया था 'खेला'; चेज हो जाते 254 रन
ये दो ओवर रहे भारत की जीत के टर्निंग प्वाइंट, वरना इंग्लैंड चेज कर देता 254 रन
टेलीविजन
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
'ये उसका रोज का है' अनुराग डोभाल के वायरल वीडियो पर भाई ने किया रिएक्ट, बोले- 'वो बीवी को मारता था'
इंडिया
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
खामेनेई की मौत के 5 दिन बाद भारत ने जताया दुख, ईरानी दूतावास पहुंचे विदेश सचिव विक्रम मिसरी, लिखा शोक संदेश
ऑटो
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
Citroen Basalt Vs Kia Syros: इंजन और फीचर्स के मामले में कौन सी SUV है बेहतर? यहां जानें अंतर
जनरल नॉलेज
Strait of Hormuz: क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
क्या है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, जानें कैसे मिला था इसे इसका यह नाम?
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
Subedaar Review: Anil Kapoor का 'झक्कास' अंदाज, ये film भूल कर भी Miss मत करना
ENT LIVE
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
Accused Review: Konkona Sensharma, Pratibha Rannta की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई Weak Storytelling
ENT LIVE
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
The Kerala Story: Propaganda या social issues पर बनी film?
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Embed widget