Virgo Horoscope 6 March 2026: कन्या राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए कन्या राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Mar 2026 02:28 AM (IST)
Preferred Sources

Kanya Rashifal 6 March 2026 in Hindi: आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे भावनाएं थोड़ी संवेदनशील हो सकती हैं. मन में हल्का विचलन या चिंता महसूस हो सकती है, लेकिन दिनभर बनने वाले शुभ योग आपको कई क्षेत्रों में सकारात्मक परिणाम भी दे सकते हैं. अगर आप संयम और धैर्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो आज कई महत्वपूर्ण कार्य पूरे हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल

आज स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. ऊर्जा बनी रहेगी और आप अपने कार्यों को पूरे उत्साह के साथ कर पाएंगे. हालांकि मानसिक तनाव या क्रोध से बचना जरूरी है, क्योंकि ज्यादा तनाव आपकी सेहत को प्रभावित कर सकता है. योग, ध्यान और सकारात्मक सोच आपको संतुलित बनाए रखेगी.

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत शुभ माना जा रहा है. बिजनेस में कोई बड़ा निर्णय लेना हो, नई डील साइन करनी हो या पार्टनरशिप फाइनल करनी हो तो आज का दिन अनुकूल है. परिवार की सलाह से किसी नए आउटलेट या बिजनेस विस्तार की योजना भी बन सकती है. यदि आप सही योजना और समय के साथ आगे बढ़ेंगे तो व्यापार में अच्छा लाभ मिलने के संकेत हैं.

करियर और नौकरी राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और प्रशंसा लेकर आ सकता है. ऑफिस में सीनियर्स आपकी तारीफ करेंगे और जूनियर्स भी आपके नेतृत्व से प्रभावित होंगे. कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप इमेज मजबूत हो सकती है. हालांकि कुछ विरोधी आपकी प्रशंसा कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सतर्क रहना भी जरूरी है.

प्रेम और पारिवारिक राशिफल

पारिवारिक और वैवाहिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा. जीवनसाथी के साथ रोमांस और भावनात्मक जुड़ाव बना रहेगा. परिवार के साथ समय बिताने से रिश्तों में और मधुरता आएगी.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन मेहनत और एकाग्रता का है. जो छात्र विदेश में पढ़ाई करने का सपना देख रहे हैं, उन्हें अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए. निरंतर अभ्यास और अनुशासन से आपके लक्ष्य पूरे हो सकते हैं.

वित्त राशिफल

आर्थिक मामलों में स्थिति अच्छी रह सकती है. सही निर्णय और योजनाबद्ध तरीके से किया गया निवेश भविष्य में लाभ दे सकता है. हालांकि किसी भी आर्थिक फैसले से पहले अच्छी तरह विचार करना जरूरी है.

लक्की रंग: नेवी ब्लू
लक्की नंबर: 1
अनलक्की नंबर: 4

उपाय

आज भगवान विष्णु या गणेश जी की पूजा करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का जप करें. इससे कार्यों में आने वाली बाधाएं दूर होंगी और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

FAQs

1. क्या कन्या राशि वालों के लिए आज बिजनेस में सफलता मिलेगी?
हाँ, आज नई डील या पार्टनरशिप के लिए दिन शुभ माना जा रहा है.

2. नौकरीपेशा लोगों के लिए आज क्या संकेत हैं?
आज ऑफिस में सम्मान और सराहना मिलने की संभावना है, जिससे आपकी लीडरशिप इमेज मजबूत होगी.

3. विद्यार्थियों के लिए क्या सलाह है?
विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे छात्रों को अपनी पढ़ाई पर अधिक ध्यान देना चाहिए और निरंतर अभ्यास करना चाहिए.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Mar 2026 02:28 AM (IST)
Kanya Rashifal Today Horoscope Virgo Horoscope Rashifal
Embed widget