Aaj ka Mesh Rashifal 7 February 2026: मेष राशि किस्मत का धमाका! पुराने निवेश से बरसेगा धन, बस घर के झगड़ों से बचें!

Aries Horoscope 7 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Feb 2026 01:59 PM (IST)
Mesh Rashifal 7 February 2026 in Hindi:  मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणामों वाला रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:22 तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, जिससे साझेदारी और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप लंबे समय से किसी पुराने दर्द या शारीरिक कष्ट से परेशान थे, तो आज उससे मुक्ति मिल सकती है. शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, फिर भी राहुकाल के दौरान मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज आपकी पुरानी योजनाएं काम आएंगी. पूर्व में की गई बचत या निवेश आज बिजनेस की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को सलाह है कि वे बिना रणनीति के कोई कदम न उठाएं. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के लिए आज का दिन "प्रगति के द्वार" खोलने वाला है. शूल योग के बावजूद, आपको कार्यक्षेत्र में अपनी पसंद की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस आपके प्रमोशन या नई उपलब्धियों का आधार बनेगी. अपनी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करने में पीछे न हटें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज सितारे बेहद अनुकूल हैं. किस्मत का साथ मिलने से आप अपनी फील्ड में अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्षम और ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज "खट्टे-मीठे" अनुभव होंगे. चंद्रमा के 7वें भाव में होने से पति-पत्नी के बीच वैचारिक मनमुटाव या छोटी-मोटी बहस हो सकती है. हालांकि, प्रेम का बंधन अटूट रहेगा और शाम तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी. अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

  • शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).
  • राहुकाल: सुबह 09:00 से 10:30 बजे तक (अशुभ कार्यों से बचें).
  • भाग्यशाली रंग: पिंक (गुलाबी)
  • भाग्यशाली अंक: 5
  • अशुभ अंक: 9
  • विशेष उपाय: आज पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी. हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं.

(FAQs)

1. आज वैवाहिक मनमुटाव को कैसे दूर करें?
    आज बहस के दौरान मौन रहना सबसे बेहतर है. दोपहर 01:22 के बाद चंद्रमा की स्थिति बदलते ही स्वभाव में नरमी आएगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा.

2. क्या आज नए बिजनेस की शुरुआत करना सही है?
    आज रूचक योग का साथ तो है, लेकिन शूल योग भी प्रभावी है. नए निवेश के बजाय पुराने निवेशों का लाभ उठाना और रणनीति बनाना अधिक फायदेमंद रहेगा.

3. आज करियर में सफलता का मंत्र क्या है?
    आपकी "कार्यकुशलता" ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है. किसी भी मीटिंग में अपनी तैयारी पूरी रखें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 06 Feb 2026 01:59 PM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
पर्सनल कार्नर

Embed widget