Mesh Rashifal 7 February 2026 in Hindi: मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणामों वाला रहेगा. चंद्रमा दोपहर 01:22 तक आपके 7वें भाव में रहेंगे, जिससे साझेदारी और वैवाहिक जीवन पर प्रभाव पड़ेगा. दिन उतार-चढ़ाव से भरा रह सकता है, लेकिन आपकी कार्यकुशलता आपको दूसरों से आगे रखेगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मोर्चे पर आज का दिन राहत भरा है. यदि आप लंबे समय से किसी पुराने दर्द या शारीरिक कष्ट से परेशान थे, तो आज उससे मुक्ति मिल सकती है. शरीर में ऊर्जा का स्तर बना रहेगा, फिर भी राहुकाल के दौरान मानसिक तनाव से बचने के लिए योग का सहारा लें.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज आपकी पुरानी योजनाएं काम आएंगी. पूर्व में की गई बचत या निवेश आज बिजनेस की वर्तमान जरूरतों को पूरा करने में मददगार साबित होगा. पार्टनरशिप बिजनेस करने वालों को सलाह है कि वे बिना रणनीति के कोई कदम न उठाएं. किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आज आपके मुनाफे को बढ़ा सकता है.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के लिए आज का दिन "प्रगति के द्वार" खोलने वाला है. शूल योग के बावजूद, आपको कार्यक्षेत्र में अपनी पसंद की जिम्मेदारी मिल सकती है, जिससे आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. ऑफिस की किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में आपकी परफॉर्मेंस आपके प्रमोशन या नई उपलब्धियों का आधार बनेगी. अपनी कार्यक्षमता को प्रदर्शित करने में पीछे न हटें.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज सितारे बेहद अनुकूल हैं. किस्मत का साथ मिलने से आप अपनी फील्ड में अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा सक्षम और ऊर्जावान महसूस करेंगे. प्रतियोगिता के क्षेत्र में आपको सफलता मिलने के प्रबल योग हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज "खट्टे-मीठे" अनुभव होंगे. चंद्रमा के 7वें भाव में होने से पति-पत्नी के बीच वैचारिक मनमुटाव या छोटी-मोटी बहस हो सकती है. हालांकि, प्रेम का बंधन अटूट रहेगा और शाम तक स्थितियां सामान्य हो जाएंगी. अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं का सम्मान करें.

शुभ समय (Muhurat): दोपहर 12:15 से 01:30 (अभिजीत) और दोपहर 02:30 से 03:30 (लाभ-अमृत).

(FAQs)

1. आज वैवाहिक मनमुटाव को कैसे दूर करें?

आज बहस के दौरान मौन रहना सबसे बेहतर है. दोपहर 01:22 के बाद चंद्रमा की स्थिति बदलते ही स्वभाव में नरमी आएगी और आपसी तालमेल बेहतर होगा.

2. क्या आज नए बिजनेस की शुरुआत करना सही है?

आज रूचक योग का साथ तो है, लेकिन शूल योग भी प्रभावी है. नए निवेश के बजाय पुराने निवेशों का लाभ उठाना और रणनीति बनाना अधिक फायदेमंद रहेगा.

3. आज करियर में सफलता का मंत्र क्या है?

आपकी "कार्यकुशलता" ही आज आपका सबसे बड़ा हथियार है. किसी भी मीटिंग में अपनी तैयारी पूरी रखें और आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.