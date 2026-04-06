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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलमेष राशिफल 6 अप्रैल 2026: मेष राशि काम का बढ़ेगा दबाव, निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी

मेष राशिफल 6 अप्रैल 2026: मेष राशि काम का बढ़ेगा दबाव, निवेश और रिश्तों में बरतें सावधानी

Aries Horoscope 6 April 2026: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन करियर में पहचान, बिजनेस में बड़ा लाभ और अचानक अवसरों से भरा रहेगा, जानिए कैसा रहेगा सोमवार का दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 06 Apr 2026 07:12 AM (IST)
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Aries Horoscope 6 April 2026: आज चन्द्रमा आपकी राशि से आठवें भाव में स्थित हैं, जिससे दिन थोड़ा सतर्कता और धैर्य के साथ बिताने की जरूरत रहेगी. कार्यक्षेत्र, निवेश और निजी जीवन में जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहतर रहेगा. सही निर्णय और संयम से आप कई संभावित परेशानियों से बच सकते हैं.

हेल्थ राशिफल (Health Rashifal)

आज बढ़ते तापमान और शुष्क हवाओं के कारण डिहाइड्रेशन या हीट स्ट्रोक की समस्या हो सकती है. ज्यादा देर धूप में रहने से बचें और पर्याप्त मात्रा में पानी, छाछ या नींबू पानी का सेवन करें. थकान और सिरदर्द की शिकायत भी हो सकती है, इसलिए समय-समय पर आराम करना जरूरी रहेगा. जिन लोगों को ब्लड प्रेशर या कमजोरी की समस्या रहती है, वे अपनी दिनचर्या संतुलित रखें.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल (Business & Finance Rashifal)

बिजनेस करने वाले लोगों को आज निवेश के मामले में सावधानी बरतनी होगी. मार्केट में अचानक गिरावट आपके निवेश को प्रभावित कर सकती है, इसलिए बड़े रिस्क लेने से बचें. उधारी पर माल देना आज नुकसान का कारण बन सकता है, इसलिए नकद लेन-देन को प्राथमिकता दें. पार्टनरशिप में पारदर्शिता बनाए रखें और हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में रखें, इससे भविष्य में गलतफहमी से बचा जा सकेगा. वित्तीय मामलों में सोच-समझकर कदम उठाना ही लाभदायक रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल (Job & Career Rashifal)

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज काम का दबाव अधिक रह सकता है. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी के कारण आपको अतिरिक्त समय देना पड़ सकता है. नई नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को इंटरव्यू में कठिन सवालों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आत्मविश्वास बनाए रखें. धैर्य और तैयारी से आप बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं.

लव और फैमिली राशिफल (Love & Family Rashifal)

लाइफ पार्टनर के साथ संवाद की कमी आज घर के माहौल में तनाव पैदा कर सकती है. छोटी-छोटी बातों को नजरअंदाज करने और खुलकर बातचीत करने से रिश्ते मजबूत रहेंगे. परिवार के किसी सदस्य की चिंता आपको परेशान कर सकती है, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभाल सकते हैं. आज परिवार के साथ समय बिताने से मन को शांति मिलेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल (Shiksha & Student Rashifal)

स्टूडेंट्स का ध्यान आज सोशल मीडिया या अन्य गतिविधियों की वजह से भटक सकता है. पढ़ाई में एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय-सारणी बनाकर पढ़ाई करें. आर्ट और क्रिएटिव फील्ड से जुड़े छात्रों और कलाकारों को कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन लगातार प्रयास से सफलता मिलेगी.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 1

उपाय:
आज भगवान गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और "ॐ गं गणपतये नमः" मंत्र का 11 बार जप करें. इससे बाधाएं कम होंगी और मानसिक शांति बनी रहेगी.

FAQs 

Q1. क्या आज मेष राशि वालों को निवेश करना चाहिए?
आज बड़े निवेश से बचना बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट में अचानक उतार-चढ़ाव से नुकसान हो सकता है.

Q2. मेष राशि वालों के लिए आज स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
आज गर्मी और थकान से जुड़ी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए पानी और तरल पदार्थ अधिक लें.

Q3. क्या आज मेष राशि वालों के लिए यात्रा शुभ है?
यात्रा करते समय सावधानी बरतना जरूरी है. जल्दबाजी या लापरवाही से बचें, तभी यात्रा सुरक्षित रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 06 Apr 2026 02:09 AM (IST)
Tags :
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