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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 29 May 2026: कुंभ राशि नौवें चंद्रमा के प्रभाव से चमकेगा भाग्य, हेल्दी कंपीटीशन से छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता

Aaj ka Kumbh Rashifal 29 May 2026: कुंभ राशि नौवें चंद्रमा के प्रभाव से चमकेगा भाग्य, हेल्दी कंपीटीशन से छात्रों को मिलेगी बड़ी सफलता

Aquarius Horoscope 29 May 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है परिध योग, क्या शुक्रवार को लॉन्ग-टर्म प्लानिंग और नए फ्रीलांसिंग क्लाइंट से बदलेगी आपके करियर की दिशा? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 29 May 2026 03:50 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 29 May 2026:  प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी दूरगामी सोच को पन्नों पर उतारने और भविष्य का बड़ा रोडमैप तैयार करने का है. नवम भाव का चंद्रमा होने से आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा. बिजनेसमैन के लिए आज का दिन 'लॉन्ग-टर्म बिजनेस प्लानिंग' (Long-term Business Planning) के लिए सबसे शानदार और अद्भुत दिन है; आज किसी शांत माहौल में अकेले बैठिए और अपने व्यापार का अगला नेक्स्ट विज़न बनाइए; आपके रेवेन्यू टारगेट्स क्या होंगे, मार्केट एक्सपेंशन (व्यापार का भौगोलिक विस्तार) कैसे करना है, और टीम का साइज कितना बढ़ाना है.

इन सब बातों को विस्तार से सोचिए और डायरी में नोट करिए, यह प्लानिंग भविष्य में मील का पत्थर साबित होगी. व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आज आपको सामान्य से थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा, जिससे शुरुआत में की गई कोशिशों में सफलता भले ही कम दिखे, लेकिन आपके मन को गजब की आत्म-संतुष्टि अवश्य मिलेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों और विशेष रूप से स्वतंत्र रूप से काम कर रहे लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कोई बहुत बड़ी और लाइफ-चेंजिंग डील लाने वाला साबित हो सकता है. जो लोग इन दिनों फ्रीलांसिंग (Freelancing) या गिग वर्क (Gig Work) में बड़ी ग्रोथ चाहते हैं, आज उन्हें बाजार से अचानक कोई बहुत बड़ा और नया इंटरनेशनल क्लाइंट मिल सकता है; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि आज ही अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो अपडेट करिए और क्लाइंट्स को अच्छे प्रपोजल भेजिए, क्योंकि आज मिलने वाला एक अच्छा प्रोजेक्ट आपके पूरे करियर की दिशा को बदल सकता है. 

ऑनलाइन कार्य करने वाले एंप्लॉयड पर्सन आज तकनीकी माध्यमों से जुड़ी कई जटिल समस्याओं को चुटकियों में निपटा लेंगे, हालांकि दोपहर तक हालात थोड़े तनावपूर्ण बने रहेंगे. वर्कप्लेस पर आज एक बात की सावधानी रखें; दूसरों के दोषों और गलतियों को सुधारने के चक्कर में आज आप बहुत ज्यादा लगे रहेंगे, जिससे आपका खुद का मुख्य ऑफिशियल कार्य पिछड़ सकता है, इसलिए पहले अपने काम पर फोकस करें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ आगे बढ़ने का रहेगा. नौवां चंद्रमा भाग्य को बढ़ाएगा. कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स आज पूरे दिल से चाहेंगे कि अपने प्रतिद्वंदियों को पढ़ाई में पीछे किया जाए; हमेशा याद रखें कि एक 'हेल्दी कॉम्पिटिशन' (स्वस्थ प्रतिस्पर्धा) ही आपके लिए सफलता के नए मार्ग को हमेशा प्रशस्त करती है, जोश के साथ पढ़ाई में जुटे रहें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ के लिहाज से आज का दिन रोमांस की नई बहार और मधुर पल लेकर आया है. यदि लव लाइफ की बात करें, तो आज आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ बहुत ही खूबसूरत 'सरप्राइज गिफ्ट्स' का आदान-प्रदान अचानक हो सकता है, जिससे पुरानी कड़वाहट पूरी तरह दूर हो जाएगी और आपसी प्रेम व विश्वास सातवें आसमान पर पहुँच जाएगा. पारिवारिक माहौल शांत रहेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन मानसिक संतुष्टि और अच्छी सेहत देने वाला रहेगा. भाग्य का साथ मिलने से मन में सकारात्मक विचार रहेंगे. हालांकि, दूसरों के काम सुधारने की भागदौड़ और ऑनलाइन जटिलताओं के कारण दोपहर में थोड़ा सिरदर्द हो सकता है, लेकिन शाम तक स्वास्थ्य बिल्कुल स्थिर और बढ़िया हो जाएगा.

भाग्यशाली रंग: क्रीम
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 7
आज का विशेष उपाय: आज नवम चंद्रमा के शुभ प्रभाव को बढ़ाने और भाग्य को चमकाने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन सुबह या शाम को मां दुर्गा के सम्मुख घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद फूल या मिश्री अर्पित करें और दुर्गा अष्टक का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Durga Kavach: शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानिए महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 May 2026 03:50 AM (IST)
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