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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Dhanu Rashifal 29 May 2026: धनु राशि ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से बड़ी बहन से मिलेगी खुशखबरी, चेहरे पर आएगी गजब की खुशी

Aaj ka Dhanu Rashifal 29 May 2026: धनु राशि ग्यारहवें चंद्रमा के प्रभाव से बड़ी बहन से मिलेगी खुशखबरी, चेहरे पर आएगी गजब की खुशी

Sagittarius Horoscope 29 May 2026: परिध योग से धनु राशि वालों की होगी उधारी उगाही सफल, क्या शुक्रवार को कमीशन-बेस्ड सेल्स चैनल से बढ़ेगा प्रॉफिट का मार्जिन? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 29 May 2026 03:40 AM (IST)
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Aaj ka Dhanu Rashifal 29 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी तिथि फिर चतुर्दशी तिथि रहेगी. आज सुबह 10:38 तक स्वाति नक्षत्र फिर विशाखा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, परिध योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा तुला राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 08:15 से 10:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 01:15 से 02:15 बजे तक शुभ चौघड़िया रहेगा. वहीं सुबह 10:30 से 12:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन अपनी सेल्स को कई गुना बढ़ाने और अटके हुए धन को वापस अपनी तिजोरी में लाने का साबित होगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा होने से आज का पूरा दिन आर्थिक मामलों में बेहद शानदार रहेगा. आज आपकी कुंडली में परिध योग का निर्माण होने से बाजार में फंसी हुई आपकी पुरानी 'उधारी उगाही' (पेंडिंग पेमेंट) में आपको जबरदस्त सफलता मिलेगी, जिससे व्यापार का कैश फ्लो बहुत मजबूत होगा. 

अपने बिजनेस को चमकाने और बिक्री को बढ़ाने के लिए आज आप पहले से कहीं अधिक सचेत रहते हुए आगे बढ़ेंगे, जिससे आपका 'प्रॉफिट मार्जिन' (मुनाफा) तेजी से बढ़ेगा. बिजनेसमैन के लिए आज सलाह है कि वे अपने व्यापार के विस्तार के लिए एक नया 'कमिशन-बेस्ड सेल्स चैनल' (Commission-based sales channel) तैयार करें और साथ ही एक आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम भी लगाएं; इसके साथ-साथ मार्केट की गहरी रिसर्च भी निरंतर करते रहें, ताकि ग्राहकों की बदलती जरूरतों को आसानी से समझा जा सके.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए शुक्रवार का दिन बड़ी यात्राओं से लाभ कमाने और विरोधियों की चाल से पूरी तरह सावधान रहने का संकेत दे रहा है. आज दफ्तर के काम के सिलसिले में एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारियों) को अचानक कोई 'ऑफिशियल ट्रैवलिंग' (आधिकारिक यात्रा) करनी पड़ सकती है; यह यात्रा आपके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद और प्रगति दायक साबित होगी. 

वर्कप्लेस पर आज आपकी लगातार बढ़ती हुई सफलताओं और ऊंचाइयों को देखकर आपके विरोधी या जलने वाले लोग आपके खिलाफ पीठ पीछे कोई गुप्त 'जाल बुनना' स्टार्ट कर सकते हैं, साथ ही दफ्तर में आपके लिए कुछ आपत्तिजनक या भ्रामक बातें भी कह सकते हैं; ऐसी स्थिति में पूरी तरह अलर्ट रहें और अपनी भाषा की मर्यादा न खोएं, केवल अपने काम से उन्हें करारा जवाब दें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में सफलता की नई गाथा लिखने का साबित होगा. ग्यारहवां चंद्रमा आपके भीतर गजब का अनुशासन और एकाग्रता पैदा करेगा. स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज अपनी संतुलित डाइट (पौष्टिक आहार) और नियमित कड़ी प्रैक्टिस (अभ्यास) के बल पर अपने खेल के फील्ड (मैदान) में कुछ बहुत बड़े और ऐतिहासिक 'नए कीर्तिमान' (Records) आसानी से बना पाने में सफल रहेंगे, जिससे समाज में आपका मान-बढ़ेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को सातवें आसमान पर ले जाने वाला रहेगा. ग्यारहवें चंद्रमा के शुभ प्रभाव से आज जातकों को अपनी बड़ी बहन की तरफ से करियर या निजी जीवन से जुड़ा कोई बहुत बड़ा और शुभ समाचार (खुशखबरी) प्राप्त होगा, जिससे पूरे परिवार में खुशी की लहर दौड़ जाएगी. प्रेम जीवन बिता रहे जातकों की बात करें तो आज शाम को आपके प्रेमी (लवर) के साथ किसी शानदार डिनर की खूबसूरत प्लानिंग अचानक बन सकती है, जिससे आपके चेहरे की गजब की खुशी दफ्तर में भी छुपाए नहीं छुपेगी, आपसी प्रेम और गहरा होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज ग्यारहवें चंद्रमा और परिध योग के प्रभाव से आपकी सेहत पूरी तरह मजबूत, सुदृढ़ और ऊर्जावान बनी रहेगी. खेल के मैदान पर खिलाड़ियों का प्रदर्शन उत्तम रहेगा. विरोधियों की आपत्तिजनक बातों के कारण मानसिक रूप से थोड़ा चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन लवर के साथ डिनर की खुशी उसे तुरंत दूर कर देगी. आपकी आर्थिक स्थिति पूरी तरह सामान्य रूप से मजबूत बनी रहेगी, इसलिए किसी भी बात की फिक्र न करें.

भाग्यशाली रंग: पिंक
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज ग्यारहवें चंद्रमा की महाशुभता पाने और विरोधियों के जाल से सुरक्षित रहने के लिए देवगुरु बृहस्पति की आराधना करें. आज शुक्रवार के दिन सुबह या शाम को भगवान विष्णु के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं और उन्हें पीले फल या चने की दाल और गुड़ का भोग लगाकर बृहस्पति कवच का पाठ करें.

यह भी पढ़े- Durga Kavach: शुक्रवार के दिन दुर्गा कवच का पाठ क्यों माना जाता है बेहद शुभ? जानिए महत्व

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 29 May 2026 03:40 AM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Dhanu Rashifal Sagittarius Horoscope Today
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