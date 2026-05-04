Aaj ka Mesh Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. आज सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों का निर्माण हो रहा है. वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग विशेष फलदायी रहेगा.

चन्द्रमा आज वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय श्रेष्ठ है, जबकि सुबह 07.30 से 09.00 बजे तक राहुकाल रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)

बिजनेस के नजरिए से सप्ताह की शुरुआत चुनौतीपूर्ण हो सकती है. विशेषकर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते समय अत्यधिक सावधानी बरतें. तकनीकी चूक या हैकिंग की वजह से आपकी कोई बड़ी विदेशी पेमेंट किसी गलत खाते में ट्रांसफर हो सकती है, जिससे आर्थिक नुकसान के योग हैं. निवेश के मामलों में आज हाथ रोकना ही बेहतर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

वर्कप्लेस पर आज का दिन परीक्षाओं से भरा रहेगा. कॉर्पोरेट मीटिंग में आपकी लीडरशिप और कार्यक्षमता पर सवाल उठाए जा सकते हैं. बोर्ड मीटिंग में आपके महत्वपूर्ण सुझावों को खारिज किया जा सकता है. छोटी सी टाइपिंग मिस्टेक भी बॉस की नजर में बड़ा मुद्दा बन सकती है, इसलिए अपना काम दोबारा चेक जरूर करें. ऑफिस की राजनीति और गॉसिप से दूर रहें, वरना प्रमोशन की बात बिगड़ सकती है.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एकाग्रता की कमी वाला रहेगा. कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों का पढ़ाई से मन उचट सकता है. मानसिक भटकाव के कारण आप गलत संगति की ओर आकर्षित हो सकते हैं, जो आपके भविष्य के लिए नुकसानदेह साबित होगा. अपनी प्रैक्टिस और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज चंद्रमा के आठवें भाव में होने से ननिहाल पक्ष के किसी व्यक्ति के साथ मनमुटाव हो सकता है. रिश्तों में कड़वाहट न आने दें. अविवाहित जातकों के लिए सलाह है कि आज शादी का कोई भी प्रस्ताव जल्दबाजी में स्वीकार न करें. पार्टनर का स्वभाव भविष्य में आपकी उम्मीदों के विपरीत निकल सकता है, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज का दिन आपके पक्ष में नहीं दिख रहा है. मानसिक तनाव और काम के दबाव के कारण शारीरिक थकान महसूस होगी. खान-पान में लापरवाही पुरानी बीमारी को दोबारा उभार सकती है. आज योग और ध्यान का सहारा लें ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज (नारंगी)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 7

उपाय: आज के दिन भगवान शिव का अभिषेक करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें. पक्षियों को दाना डालें और पूर्व दिशा की यात्रा करें.

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