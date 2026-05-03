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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलGen-Z राशिफल 4 मई 2026: सिंह और तुला राशि वाले करेंगे 'Slay', पर क्या मकर और मीन पर मंडरा रहा है 'Red Flag'?

Gen-Z राशिफल 4 मई 2026: सिंह और तुला राशि वाले करेंगे 'Slay', पर क्या मकर और मीन पर मंडरा रहा है 'Red Flag'?

Aaj ka Gen-Z Rashifal: 4 मई 2026 राशिफल, सर्वार्थ सिद्धि योग से सिंह और तुला का 'Major Flex', पर क्या मकर को चाहिए 'Reality Check'? जानें आज का पूरा 'Vibe Check' और अपनी 'Winning' राशि.

By : हर्षिका मिश्रा | Updated at : 03 May 2026 11:13 PM (IST)
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  • आज अनुराधा नक्षत्र के बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव रहेगा।
  • सर्वार्थ सिद्धि, बुधादित्य, परिध और सुनफा योग बनेंगे।
  • वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ।
  • पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए फायदेमंद साबित होगी।

Aaj ka Gen-Z Rashifal 4 May 2026: मंडे की शुरुआत एक 'High-Energy' नोट पर हो रही है! पंचांग के अनुसार, आज पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि रहेगी. सुबह 09:58 तक अनुराधा नक्षत्र है, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र की एंट्री होगी.

सितारों की महफिल में आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और परिध योग के साथ-साथ सबसे पावरफुल 'सर्वार्थ सिद्धि योग' का भी साथ मिल रहा है—यानी आज आप जो भी शुरू करेंगे, उसमें 'Success' मिलने के चांस 100% हैं! अगर आपकी राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक या कुंभ है, तो मालव्य योग की 'Main Character Energy' आपको आज भी भीड़ से अलग रखेगी. चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहकर आपकी 'Intuition' को और भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे.

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल है, तो इस दौरान कोई भी बड़ा काम शुरू न करें. शुभ काम के लिए सुबह 10:15 से 11:15 और दोपहर 04:00 से 06:00 बजे का समय सबसे 'LIT' है. पूर्व दिशा की यात्रा आज आपके लिए 'Winning' वाइब्स लेकर आएगी!

आइए जानते हैं, आज आपकी राशि 'Slay' करेगी या आपको 'Slow Mode' में रहने की जरूरत है?

मेष (Aries): रिलीफ मोड ऑन

मेष वालों, लंबी परेशानियों के बाद आज फाइनली 'Relief' वाला दिन है. घरेलू विवाद सुलझेंगे और आप मानसिक शांति महसूस करेंगे. अगर आप नया घर या गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी यह विश पूरी हो सकती है. जॉब के साथ 'Side Hustle' शुरू करने के लिए समय परफेक्ट है.

वृषभ (Taurus): बजट और खुशियाँ

आज घर में किसी शुभ काम की चर्चा से 'Happy Vibes' रहेंगी. ससुराल पक्ष से धन लाभ के योग हैं और जॉब ढूंढ रहे युवाओं को 'Good News' मिल सकती है. बस खरीदारी करते समय 'Overspending' से बचें और अपने बजट का ख्याल रखें. शाम को कोई खास मेहमान आ सकता है.

मिथुन (Gemini): मनी मेकिंग मंडे

मिथुन वालों के लिए आज का दिन 'Productive' है. बिजनेस में तेजी आएगी और खूब धन लाभ होगा. लाइफ पार्टनर का पूरा सपोर्ट मिलेगा और पुरानी अनबन खत्म होगी. शाम का समय बच्चों के साथ 'Fun Mode' में बीतेगा. आज आप काफी 'Satisfied' महसूस करेंगे.

कर्क (Cancer): स्मार्ट मूव्स

सोमवार का दिन थोड़ा 'Mid' रह सकता है. भाई-बहनों की सेहत को लेकर अलर्ट रहें. अगर आप अपने काम की जगह (Workplace) बदलना चाहते हैं, तो यह 'Smart Move' होगा और आगे चलकर फायदा देगा. स्टूडेंट्स को आज अपनी पढ़ाई में 'Extra Effort' डालने की जरूरत है.

सिंह (Leo): मेन कैरेक्टर एनर्जी

आज आप पूरी तरह 'Main Character Energy' में हैं! रुके हुए काम पूरे होंगे और नया बिजनेस शुरू करने के लिए दिन 'Top-Tier' है. आलस्य छोड़कर आगे बढ़ें, धन प्राप्ति के नए रास्ते खुलेंगे. समाज में आपकी धाक जमेगी और आपकी योजनाएं 'Success' की ओर बढ़ेंगी.

कन्या (Virgo): बिजी बट विन्निंग

सोमवार का दिन काफी 'Busy' रहने वाला है. काम की भागदौड़ में आप परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिससे घर पर थोड़ी नाराजगी हो सकती है. सरकारी नौकरी वालों के लिए 'Promotion' के योग हैं. पड़ोसियों के झगड़े से दूर रहें और अपने काम पर फोकस करें.

तुला (Libra): स्ट्रैटेजिक सक्सेस

आपकी प्लानिंग आज आपको 'Winning' जोन में रखेगी. बिजनेस में तगड़ा फायदा होगा और आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी. कुछ नए 'Haters' पैदा हो सकते हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी उन्हें धूल चटा देगी. शाम को किसी शांत जगह या धार्मिक स्थल पर जाकर 'Recharge' महसूस करेंगे.

वृश्चिक (Scorpio): पॉजिटिव माइंडसेट

आज नेगेटिव थॉट्स को 'Block' करें, वरना बनते काम बिगड़ सकते हैं. बिजनेस में कोई नई डील फाइनल होगी जो 'Profitable' रहेगी. पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने से रिश्ता और भी 'Strong' होगा. स्टूडेंट्स के लिए उच्च शिक्षा के रास्ते खुल रहे हैं.

धनु (Sagittarius): गेटिंग थिंग्स डन

आज 'To-Do List' के उन कामों को पूरा करें जिन्हें आप टाल रहे थे. नए कॉन्टैक्ट्स से बिजनेस में लाभ होगा. ऑफिस में कलीग्स के साथ आपकी 'Vibe' अच्छी रहेगी. लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें, उन्हें आज आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत हो सकती है.

मकर (Capricorn): हैंडल विद केयर

सोमवार का दिन थोड़ा 'Heavy' हो सकता है. ड्राइविंग में 'Extra Caution' बरतें. प्रॉपर्टी डील करते समय पेपर्स को खुद चेक करें, ताकि भविष्य में 'Legal Issues' न हों. ऑफिस में थोड़ा प्रेशर रहेगा, लेकिन संतान की परफॉरमेंस देखकर आपका मूड 'LIT' हो जाएगा.

कुंभ (Aquarius): ग्लोबल ड्रीम्स

अटका हुआ सरकारी काम आज पूरा हो सकता है. अगर आप 'Abroad' जाने का सपना देख रहे हैं, तो आज रास्ता साफ हो सकता है. सोशल सर्कल में आपका मान-सम्मान बढ़ेगा. शाम को माता-पिता के साथ समय बिताना आपको काफी 'Peaceful' महसूस कराएगा.

मीन (Pisces): इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न्स

आज पुराने निवेश से तगड़ा 'Return' मिलेगा. लेकिन, किसी को पैसा उधार देने की गलती न करें, वरना वो पैसा 'Ghost' हो सकता है. मौसम के कारण सेहत थोड़ी 'Low' रह सकती है, इसलिए अपना ख्याल रखें. कार्यक्षेत्र में आपकी परफॉरमेंस सबको इम्प्रेस करेगी.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें. 

About the author हर्षिका मिश्रा

हर्षिका मिश्रा, एस्ट्रोलॉजर

हर्षिका मिश्रा ABP Live में ‘ज्योतिष और धर्म’ बीट को कवर करने वाली एक डिजिटल पत्रकार हैं. ज्योतिष शास्त्र में 3 वर्षों के अनुभव के साथ, वे पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक संदर्भ में समझाने और पाठकों तक सटीक एवं संतुलित जानकारी पहुंचाने पर काम करती हैं.

नई दिल्ली स्थित AIMC से ‘टेलीविजन और रेडियो प्रोडक्शन’ में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद, हर्षिका ने मीडिया जगत में अपनी एक विशिष्ट और प्रगतिशील पहचान बनाई है. पिछले एक वर्ष में उन्होंने ज्योतिष और धर्म से जुड़े विषयों पर निरंतर कार्य करते हुए एक स्पष्ट, सरल और भरोसेमंद लेखन शैली विकसित की है.

हर्षिका का कार्य पारंपरिक ज्योतिष को आज के समय की जरूरतों से जोड़ना है. वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष (Numerology), वास्तु शास्त्र और शकुन शास्त्र जैसे विषयों को केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रखतीं, बल्कि उन्हें Gen-Z की सोच, करियर से जुड़े निर्णयों और रिलेशनशिप की समझ के साथ एकीकृत करती हैं. उनका फोकस जटिल ज्योतिषीय अवधारणाओं को सरल, व्यावहारिक और उपयोगी रूप में प्रस्तुत करने पर रहता है.

वे मानती हैं कि ज्योतिष का उद्देश्य भय फैलाना नहीं, बल्कि व्यक्ति को सही समय (Timing) की समझ देकर बेहतर और संतुलित निर्णय लेने में सक्षम बनाना है. अपनी स्क्रिप्ट लेखन और वीडियो प्रोडक्शन की समझ के जरिए वे ग्रहों के गोचर और धार्मिक विश्लेषणों को एक ‘प्रैक्टिकल गाइड’ के रूप में प्रस्तुत करती हैं, जिससे पाठक उन्हें अपने जीवन में उतार सकें.

उनका लेखन श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत से प्रेरित है, जो जीवन में संतुलन और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने का संदेश देता है. ज्योतिष और पत्रकारिता के अलावा, हर्षिका की रुचि संगीत, साहित्य और यात्राओं में है, जो उनके दृष्टिकोण को गहराई और विविधता प्रदान करती हैं.

हर्षिका का उद्देश्य ज्योतिष को अंधविश्वास के दायरे से बाहर निकालकर एक समझदारीपूर्ण, व्यावहारिक और जीवनोपयोगी मार्गदर्शक के रूप में स्थापित करना है.
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Published at : 03 May 2026 11:13 PM (IST)
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Horoscope Today Aaj Ka Rashifal GenZ GEN Z Astrology GenZ Horoscope

Frequently Asked Questions

आज के दिन कौन से शुभ योग बन रहे हैं?

आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, परिध और सर्वार्थ सिद्धि योग का साथ मिल रहा है, जो हर काम में सफलता दिलाएगा।

आज किस राशि के लिए मालव्य योग विशेष लाभदायक है?

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए मालव्य योग विशेष लाभदायक है, जो उन्हें भीड़ से अलग रखेगा।

आज राहुकाल का समय क्या है और इस दौरान क्या नहीं करना चाहिए?

आज सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल है, इस दौरान कोई भी बड़ा काम शुरू न करें।

आज पूर्व दिशा की यात्रा कैसी रहेगी?

आज पूर्व दिशा की यात्रा आपके लिए 'Winning' वाइब्स लेकर आएगी।

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