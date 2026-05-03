Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom 4 मई 2026 को कई शुभ योगों का विशेष संयोग रहेगा।

वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा।

शुभ मुहूर्त सुबह 10:15-11:15 और शाम 4:00-6:00 बजे रहेगा।

राहुकाल सुबह 7:30-9:00 बजे रहेगा, महत्वपूर्ण कार्यों से बचें।

Kal ka Rashifal: 4 मई 2026, सोमवार का दिन ज्योतिषीय दृष्टि से अत्यंत शुभ और सफलता प्रदायक रहने वाला है. कल पूरे दिन प्रथम ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि प्रभावी रहेगी. नक्षत्रों की गणना के अनुसार, सुबह 09:58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रारंभ होगा. विख्यात भविष्यवक्ता डॉ. अनीष व्यास के अनुसार, कल ग्रहों की विशेष स्थिति से सर्वार्थ सिद्धि, बुधादित्य, परिध, मालव्य, वाशि और सुनफा योग का अद्भुत साथ मिलेगा. विशेष रूप से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों को मालव्य योग का लाभ मिलेगा, वहीं सिंह राशि के जातकों के लिए नया बिजनेस शुरू करने के लिए दिन उत्तम है.

कल चंद्रमा पूरे दिन वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे. शुभ कार्यों के लिए कल दो विशेष समय उपलब्ध हैं: सुबह 10:15 से 11:15 (शुभ का चौघड़िया) और दोपहर 04:00 से 06:00 (लाभ-अमृत का चौघड़िया). हालांकि, सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इसलिए इस दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत से बचें.

आइए, जानते हैं मेष से मीन तक का विस्तृत भविष्यफल.

मेष राशि (Aries)

मेष राशि वालों के लिए कल का दिन शुभ रहने वाला है. लंबी परेशानियों के बाद राहत मिलेगी और कोई पुराना घरेलू विवाद आज समाप्त हो जाएगा.

Career: नौकरीपेशा लोग पार्ट-टाइम काम के लिए आसानी से समय निकाल पाएंगे.

नौकरीपेशा लोग पार्ट-टाइम काम के लिए आसानी से समय निकाल पाएंगे. Finance: मकान और वाहन खरीदने की महत्वाकांक्षा पूरी होने के योग हैं.

मकान और वाहन खरीदने की महत्वाकांक्षा पूरी होने के योग हैं. Love: परिवार में शांति रहेगी; निकट या दूर की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है.

परिवार में शांति रहेगी; निकट या दूर की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है. Health: पुरानी समस्याओं से राहत मिलने के कारण स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा.

पुरानी समस्याओं से राहत मिलने के कारण स्वास्थ्य बेहतर महसूस होगा. शुभ रंग: लाल | शुभ अंक: 9

वृषभ राशि (Taurus)

वृषभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. परिवार में किसी शुभ आयोजन की चर्चा होने से खुशी का माहौल रहेगा.

Career: रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है.

रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है. Finance: ससुराल पक्ष से धन लाभ होने के योग हैं. खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें.

ससुराल पक्ष से धन लाभ होने के योग हैं. खरीदारी करते समय बजट का ध्यान रखें. Love: शाम को घर पर किसी खास मेहमान के आने से मन प्रसन्न रहेगा.

शाम को घर पर किसी खास मेहमान के आने से मन प्रसन्न रहेगा. Health: जीवन स्तर बेहतर बनाने की कोशिशों का सकारात्मक असर सेहत पर भी दिखेगा.

जीवन स्तर बेहतर बनाने की कोशिशों का सकारात्मक असर सेहत पर भी दिखेगा. शुभ रंग: सफेद | शुभ अंक: 2

मिथुन राशि (Gemini)

मिथुन राशि वालों को संतान पक्ष से अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है. व्यापार में तेजी आने से मन प्रसन्न रहेगा और धन प्राप्ति होगी.

Career: कारोबार की गति बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी.

कारोबार की गति बढ़ाने के लिए अधिक मेहनत की आवश्यकता होगी. Finance: व्यापारिक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

व्यापारिक लाभ से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. Love: जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से अनबन खत्म होगी.

जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा और ससुराल पक्ष से अनबन खत्म होगी. Health: बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक ताजगी महसूस करेंगे.

बच्चों के साथ समय बिताने से मानसिक ताजगी महसूस करेंगे. शुभ रंग: हरा | शुभ अंक: 5

कर्क राशि (Cancer)

कर्क राशि वालों के लिए कल का दिन मध्यम फलदायी रहने वाला है. व्यवसाय का स्थान बदलने का विचार आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है.

Career: छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी.

छात्रों को परीक्षा में सफलता के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी. Finance: व्यवसाय परिवर्तन से भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है.

व्यवसाय परिवर्तन से भविष्य में लाभ मिलने की उम्मीद है. Love: भाई-बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है.

भाई-बहन के स्वास्थ्य को लेकर चिंता रह सकती है. Health: परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें.

परिवार के किसी सदस्य की तबीयत बिगड़ने पर तुरंत डॉक्टरी सलाह लें. शुभ रंग: दूधिया सफेद | शुभ अंक: 7

सिंह राशि (Leo)

सिंह राशि वालों के लिए दिन शुभ रहेगा और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होंगे. नया बिजनस शुरू करने के लिए आज का दिन अत्यंत उत्तम है.

Career: आलस्य त्याग कर काम करने से कारोबार को गति मिलेगी.

आलस्य त्याग कर काम करने से कारोबार को गति मिलेगी. Finance: धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा.

धन प्राप्ति के नए मार्ग खुलेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा. Love: समाज में सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे.

समाज में सम्मान बढ़ेगा और परिवार के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे. Health: सक्रिय रहने से स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा.

सक्रिय रहने से स्वास्थ्य में सुधार महसूस होगा. शुभ रंग: सुनहरा | शुभ अंक: 1

कन्या राशि (Virgo)

कन्या राशि वालों के लिए दिन सामान्य रहेगा. सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को प्रमोशन मिलने के प्रबल योग हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में अधिक भागदौड़ रहेगी, लेकिन इसके परिणाम सुखद होंगे.

कार्यक्षेत्र में अधिक भागदौड़ रहेगी, लेकिन इसके परिणाम सुखद होंगे. Finance: आर्थिक रूप से दिन उन्नति वाला रह सकता है.

आर्थिक रूप से दिन उन्नति वाला रह सकता है. Love: व्यस्तता के कारण माताजी आपसे नाराज हो सकती हैं; विवादों से बचने का प्रयास करें.

व्यस्तता के कारण माताजी आपसे नाराज हो सकती हैं; विवादों से बचने का प्रयास करें. Health: भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है.

भागदौड़ की वजह से थकान महसूस हो सकती है. शुभ रंग: गहरा हरा | शुभ अंक: 6

तुला राशि (Libra)

तुला राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहेगा और योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य सफल होंगे. किसी अच्छी जगह निवेश करने का मौका मिल सकता है.

Career: खुद का बिजनस करने वालों को अच्छा फायदा होगा; सामाजिक प्रसिद्धि बढ़ेगी.

खुद का बिजनस करने वालों को अच्छा फायदा होगा; सामाजिक प्रसिद्धि बढ़ेगी. Finance: व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा.

व्यावसायिक क्षेत्र में लाभ से आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. Love: परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा; साहस से शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे.

परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा; साहस से शत्रुओं को परास्त कर पाएंगे. Health: शाम के समय किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से मानसिक शांति मिलेगी.

शाम के समय किसी धार्मिक स्थल की यात्रा से मानसिक शांति मिलेगी. शुभ रंग: हल्का नीला | शुभ अंक: 8

वृश्चिक राशि (Scorpio)

वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन मिश्रित फलदायी रहने वाला है. मन में नकारात्मक विचारों को न आने दें, अन्यथा काम बिगड़ सकते हैं.

Career: बिजनस में कोई नई डील फाइनल होने से मुनाफा होगा. छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलेंगे.

बिजनस में कोई नई डील फाइनल होने से मुनाफा होगा. छात्रों के लिए उच्च शिक्षा के मार्ग खुलेंगे. Finance: नई व्यापारिक डील से धन लाभ की संभावना है.

नई व्यापारिक डील से धन लाभ की संभावना है. Love: जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जाने से रिश्तों में मजबूती आएगी.

जीवनसाथी के साथ यात्रा पर जाने से रिश्तों में मजबूती आएगी. Health: सकारात्मक सोच बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है.

सकारात्मक सोच बनाए रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है. शुभ रंग: मैरून | शुभ अंक: 3

धनु राशि (Sagittarius)

धनु राशि वालों को अपने दैनिक और लंबे समय से टले हुए कार्यों को पूरा करने पर ध्यान देना होगा. व्यापार में नए संपर्कों से लाभ होगा.

Career: सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे; समय पर कार्य पूरे होंगे.

सहकर्मियों और अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे; समय पर कार्य पूरे होंगे. Finance: व्यापारिक संपर्कों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी.

व्यापारिक संपर्कों से आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी. Love: जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है.

जीवनसाथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी रह सकती है. Health: मानसिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है.

मानसिक रूप से स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की आवश्यकता है. शुभ रंग: पीला | शुभ अंक: 4

मकर राशि (Capricorn)

मकर राशि वालों के लिए दिन उतार-चढ़ाव वाला रहेगा. किसी संपत्ति के लेनदेन में कानूनी पहलुओं की जांच स्वयं जरूर करें.

Career: नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के कारण कामकाज में परेशानी हो सकती है.

नौकरीपेशा लोगों को अधिकारियों के कारण कामकाज में परेशानी हो सकती है. Finance: ससुराल पक्ष से संपत्ति उपहार में मिल सकती है.

ससुराल पक्ष से संपत्ति उपहार में मिल सकती है. Love: संतान के अच्छे प्रदर्शन से मन प्रसन्न रहेगा.

संतान के अच्छे प्रदर्शन से मन प्रसन्न रहेगा. Health: वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है.

वाहन चलाते समय सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. शुभ रंग: काला | शुभ अंक: 10

कुंभ राशि (Aquarius)

कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा रहने वाला है. लंबे समय से रुके हुए सरकारी कार्य अधिकारियों की मदद से पूरे हो सकते हैं.

Career: विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है; मान-सम्मान में वृद्धि होगी.

विदेश जाने की इच्छा पूरी हो सकती है; मान-सम्मान में वृद्धि होगी. Finance: दैनिक व्यापारियों को आज नकदी (Cash) की कमी का सामना करना पड़ सकता है.

दैनिक व्यापारियों को आज नकदी (Cash) की कमी का सामना करना पड़ सकता है. Love: खास लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी; माता-पिता के साथ समय बीतेगा.

खास लोगों से जान-पहचान बढ़ेगी; माता-पिता के साथ समय बीतेगा. Health: माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा से मानसिक संतोष मिलेगा.

माता-पिता के साथ धार्मिक यात्रा से मानसिक संतोष मिलेगा. शुभ रंग: नीला | शुभ अंक: 11

मीन राशि (Pisces)

मीन राशि वालों को माता-पिता के आशीर्वाद से कार्यों में सफलता मिलेगी. पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न मिलने के योग हैं.

Career: कार्यक्षेत्र में आपके काम से सभी प्रभावित होंगे; व्यापार में लाभ मिलेगा.

कार्यक्षेत्र में आपके काम से सभी प्रभावित होंगे; व्यापार में लाभ मिलेगा. Finance: किसी को पैसा उधार देने से बचें, वापस मिलने की संभावना कम है.

किसी को पैसा उधार देने से बचें, वापस मिलने की संभावना कम है. Love: परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा; शाम को देव दर्शन का लाभ लेंगे.

परिवार में आपसी प्रेम बना रहेगा; शाम को देव दर्शन का लाभ लेंगे. Health: मौसम में बदलाव की वजह से सेहत में गिरावट आ सकती है, सावधान रहें.

मौसम में बदलाव की वजह से सेहत में गिरावट आ सकती है, सावधान रहें. शुभ रंग: केसरिया | शुभ अंक: 12

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.