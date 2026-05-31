Aaj ka Mesh Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सतर्कता बरतने और आर्थिक लेनदेन में सावधानी रखने का है. अष्टम चंद्रमा के प्रभाव से आज बिजनेस में आप समय पर अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट (पूरा) नहीं कर पाएंगे, जिससे व्यापार में आज कुछ खास कमाल देखने को नहीं मिलेगा.

आज आपको पेमेंट गेटवे या बैंक सेटलमेंट में बड़ी तकनीकी दिक्कत आ सकती है, जिससे आपके ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस अटक सकते हैं और इसका सीधा असर आपकी कंपनी के कैश फ्लो को पूरी तरह डिस्टर्ब (प्रभावित) कर देगा. बिजनेसमैन को सलाह है कि बाजार में कोई भी बड़ी व्यापारिक डील करने में किसी भी तरह की देरी या कोताही न बरतें, हाँ, डील फाइनल करने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह मार्केट रिसर्च अवश्य कर लें, क्योंकि वर्तमान समय बहुत उपयुक्त नहीं चल रहा है.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन काम के बोझ और मानसिक थकान को बढ़ाने वाला रह सकता है. आज ऑफिस में आपको 'नोटिफिकेशन ओवरलोड' (ईमेल, व्हाट्सएप और मैसेज की बाढ़) से भयंकर मानसिक थकान महसूस होगी; ज्योतिषाचार्य की सलाह है कि सभी गैर-जरूरी नोटिफिकेशंस को म्यूट करके एक-एक करके काम निपटाएं और मल्टीटास्किंग से पूरी तरह बचें.

वर्कप्लेस पर आज काम के सिलसिले में आपको मिले-जुले नतीजे हासिल होंगे; अपने कार्य के प्रति आज थोड़ी सी भी लापरवाही या आलस्य दिखाना आपके लिए भविष्य में बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकता है. एंप्लॉयड पर्सन (कर्मचारी) आज दफ्तर में पूरी तरह अलर्ट हो जाएं, क्योंकि आपके विरोधी आपके खिलाफ कोई गुप्त जाल बुनने में लगे हुए हैं. ऑफिस के को-वर्कर्स के साथ मेलजोल बढ़ाते समय खुद को हर हाल में बुरी संगत से दूर रखें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए आज का दिन अपनी प्राथमिकताओं को समझने का संदेश दे रहा है. अष्टम चंद्रमा एकाग्रता में भटकाव दे सकता है. कॉम्पिटिटिव एंड जनरल स्टूडेंट्स के एग्जाम पूरी तरह सर पर होने के बावजूद वे सोशल मीडिया और अनचाहे लव अफेयर में अपना कीमती समय बर्बाद कर सकते हैं, जिससे आप अपने संबंधित फील्ड में मनमुताबिक सफलता हासिल करने से चूक जाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सामंजस्य बिठाने का है. अष्टम चंद्रमा के कारण आज आपको अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करते समय प्यार और गहरा सद्भाव बनाए रखना चाहिए, क्योंकि आज आप अपने बच्चे की कुछ अनचाही गतिविधियों या उनके कार्यों के कारण मानसिक रूप से थोड़े परेशान और चिंतित हो सकते हैं.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज अष्टम चंद्रमा के प्रभाव के कारण खुद के वाहन से यात्रा करते समय या ड्राइविंग के दौरान पूरी सावधानी बरतें, चोट लगने की आशंका है. डिजिटल वर्क और नोटिफिकेशन के दबाव के कारण सिरदर्द की समस्या रह सकती है. काम के बीच-बीच में विश्राम करें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोषों को शांत करने और परिध व सिद्ध योग की शुभता पाने के लिए भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें. आज के दिन सुबह या शाम को गणेश जी के मस्तक पर लाल सिंदूर का तिलक लगाएं और उन्हें लड्डू का भोग लगाकर 'ॐ गं गणपतये नमः' मंत्र का 108 बार जाप करें.

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