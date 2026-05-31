Aaj ka Mithun Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन तिजोरी को भरने का साबित होगा. आज आपकी कुंडली में लक्ष्मीनारायण योग सक्रिय रहने से मार्केट में अचानक आपके प्रोडक्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ेगी, जिससे बिजनेस की ग्रोथ में बढ़ोतरी होगी. इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बिजनेस में जुड़े जातकों के लिए आज विदेश से अच्छी इंक्वायरी आ सकती है, नेगोशिएशन में अपना बेस्ट दें. विदेश संबंधी व्यवसाय जल्दी गति पकड़ेंगे, तब तक देश में ही काम बढ़ाएं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अपनी साख मजबूत करने का रहेगा. छठे चंद्रमा के प्रभाव से आज नौकरी में आप अच्छा काम कर सकेंगे. जो लोग पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर रहे हैं, वे आज लिंक्डइन पर थॉट लीडरशिप कंटेंट शेयर करें; आज का दिन विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है, सही लोग आपको नोटिस करेंगे. वर्कप्लेस पर आप स्थितियों से लड़कर उसे अपने फेवर में करने में सफल रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन अपनी क्षमताओं को चरम पर ले जाने का रहेगा. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से स्पोर्ट्स पर्सन (खिलाड़ी) आज एकेडमिक एक्टिविटी में सफल होने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देंगे; आज आपका अपने फील्ड पर पूर्ण ध्यान केंद्रित रहेगा, जिससे बड़ी उपलब्धि मिलने के रास्ते खुलेंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन रोमांस और थोड़ा संभलकर चलने का संकेत दे रहा है. छठे चंद्रमा के प्रभाव से शत्रुओं पर विजय मिलेगी और पारिवारिक माहौल शांत रहेगा. हालांकि, प्रेम जीवन बिता रहे युवाओं के लिए आज का दिन थोड़ा भटकाव दे सकता है, आप प्यार के चक्कर में पड़ सकते हैं जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मर्यादा में रहें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से छठा चंद्रमा आज आपको पुराने कर्जों के मानसिक तनाव और शारीरिक कष्टों से बड़ी मुक्ति दिलाएगा. स्वास्थ्य पूरी तरह मजबूत, सुदृढ़ और ऊर्जावान बना रहेगा. भटकाव से खुद को दूर रखने के लिए प्राणायाम का सहारा लें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 2

अशुभ अंक: 5

आज का विशेष उपाय: आज छठे चंद्रमा के दोषों को दूर करने और लक्ष्मीनारायण योग की शुभता पाने के लिए भगवान नारायण (विष्णु जी) का पूजन करें. आज के दिन सुबह भगवान विष्णु के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें पीले फूल और तुलसी पत्र अर्पित करें तथा 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मंत्र का 108 बार जाप करें.

यह भी पढ़े- Numerology: जून में जन्मे लोग पैसे को कैसे देखते हैं? मूलांक 1 से 9 तक की आर्थिक सोच को समझिए

यह भी पढ़े- Vastu Shastra: अनुष्ठान शुरू करने से पहले जान लें ये 10 जरूरी नियम, वरना साधना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.