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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 31 May 2026: कर्क राशि एआई और डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए बेस्ट है दिन, नया कोर्स शुरू करने से चमकेगा करियर

Aaj ka Kark Rashifal 31 May 2026: कर्क राशि एआई और डिजिटल स्किल्स सीखने के लिए बेस्ट है दिन, नया कोर्स शुरू करने से चमकेगा करियर

Cancer Horoscope 31 May 2026: सिद्ध योग से इंटरनेशनल बिजनेस में लगेगा मुनाफे का जैकपॉट, क्या रविवार को एआई और डिजिटल स्किल्स अपस्किलिंग कोर्स में एनरोल करना होगा फायदेमंद? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 31 May 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बदलक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग सक्रिय रहने से बिजनेस के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे. जो जातक एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस में हैं, उनके लिए शानदार मौके हैं; विदेशी क्लाइंट से बात बन सकती है और करेंसी एक्सचेंज रेट भी फेवरेबल रहेगा. नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इनोवेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट करने का यह सही समय है, प्रोटोटाइप पर काम शुरू करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर को अपग्रेड करने का रहेगा. जो लोग अपस्किलिंग या नया कोर्स शुरू करना चाह रहे थे, आज एनरोल करिए; एआई (AI) या डिजिटल स्किल्स सीखने का ये सही समय है, आज शुरू किया हुआ कोर्स पूरा होगा और करियर में काम आएगा. काफी दिनों के बाद अब कार्यों से कुछ राहत मिलेगी; वर्कप्लेस पर एनर्जेटिक रहेंगे और पेंडिंग वर्क को पूरा कर लेंगे. जॉब में आने वाली बाधाओं को आसानी से हल कर लेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शक से मिलकर नई प्रेरणा पाने का रहेगा. पंचम चंद्रमा छात्रों की बुद्धि को प्रखर बनाएगा. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग सक्रिय रहने से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी स्ट्रीम के किसी दिग्गज से मिलने की संभावना है, जिससे करियर को सही दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बौगात लेकर आया है. संडे के दिन आज आपको सडनली ही कोई खुशखबरी (शुभ समाचार) मिल सकती है, जिससे आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और स्फूर्तिदायक रहेगा. आपके भीतर गजब की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पेंडिंग काम पूरे होने और मनपसंद कोर्स शुरू करने की खुशी आपको मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और रिलैक्स रखेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 8
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और करियर में बड़ी सफलता के लिए मां सरस्वती की विशेष वंदना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जाप करें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 03:15 AM (IST)
Tags :
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