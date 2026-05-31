Aaj ka Kark Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बदलक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन वैश्विक स्तर पर अपनी धाक जमाने का है. आज आपकी कुंडली में सिद्ध योग सक्रिय रहने से बिजनेस के सिलसिले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे. जो जातक एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल बिजनेस में हैं, उनके लिए शानदार मौके हैं; विदेशी क्लाइंट से बात बन सकती है और करेंसी एक्सचेंज रेट भी फेवरेबल रहेगा. नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए इनोवेशन और रिसर्च में इन्वेस्ट करने का यह सही समय है, प्रोटोटाइप पर काम शुरू करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन करियर को अपग्रेड करने का रहेगा. जो लोग अपस्किलिंग या नया कोर्स शुरू करना चाह रहे थे, आज एनरोल करिए; एआई (AI) या डिजिटल स्किल्स सीखने का ये सही समय है, आज शुरू किया हुआ कोर्स पूरा होगा और करियर में काम आएगा. काफी दिनों के बाद अब कार्यों से कुछ राहत मिलेगी; वर्कप्लेस पर एनर्जेटिक रहेंगे और पेंडिंग वर्क को पूरा कर लेंगे. जॉब में आने वाली बाधाओं को आसानी से हल कर लेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन मार्गदर्शक से मिलकर नई प्रेरणा पाने का रहेगा. पंचम चंद्रमा छात्रों की बुद्धि को प्रखर बनाएगा. आज आपकी कुंडली में सुनफा योग सक्रिय रहने से स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन को अपनी स्ट्रीम के किसी दिग्गज से मिलने की संभावना है, जिससे करियर को सही दिशा मिलेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों की बौगात लेकर आया है. संडे के दिन आज आपको सडनली ही कोई खुशखबरी (शुभ समाचार) मिल सकती है, जिससे आप खुशी से फूले नहीं समाएंगे. जीवनसाथी के साथ संबंध मधुर रहेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही उत्तम और स्फूर्तिदायक रहेगा. आपके भीतर गजब की सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी. पेंडिंग काम पूरे होने और मनपसंद कोर्स शुरू करने की खुशी आपको मानसिक रूप से पूरी तरह तनावमुक्त और रिलैक्स रखेगी.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा की शुभता पाने और करियर में बड़ी सफलता के लिए मां सरस्वती की विशेष वंदना करें. आज के दिन सुबह या शाम मां सरस्वती के सम्मुख देशी घी का दीपक जलाएं, उन्हें सफेद चंदन का तिलक लगाएं और 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का स्फटिक की माला से 108 बार जाप करें.

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