Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा.

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा.

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल मार्केटिंग के दम पर बंपर मुनाफा कमाने का है. बिजनेसमैन के लिए आज सोशल मीडिया विज्ञापनों से जुड़े शानदार रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं; पिछले समय से आप जो एड कैंपेन चला रहे थे, उनकी 'रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट' आज क्लियर दिखाई देगी, जिससे बंपर लीड्स और नई इंक्वायरीज आएंगी और सेल्स टीम अलर्ट रहेगी. हालांकि, बिजनेस में एमओयू (MOU) से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से जांच-परखने के बाद ही आगे की कार्यवाही करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन ज्ञानवर्धन और भविष्य का रास्ता साफ करने वाला साबित होगा. आज सिद्ध योग बनने से करियर के किसी मुद्दे को लेकर असमंजस रहेगा, जिससे आप नौकरी बदलने की दिशा में सोचेंगे; समय रहते सजग हो जाएं. कार्यस्थल पर आपके ज्ञान और कौशल की तारीफ होगी. ऑफिस में मेंटरशिप का मौका मिलेगा, सीनियर से मिलने वाली गाइडेंस आपके करियर पाथ को क्लियर करेगी, सीखने को तैयार रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सुनहरे अवसरों से भरा रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता को मजबूत बनाएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन हर लिहाज से एक उत्कृष्ट और भाग्यशाली दिन साबित होगा, जिससे वे अपने मुख्य असाइनमेंट्स को समय पर पूरा कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को दुगना करने वाला रहेगा. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सामंजस्यपूर्ण और गहरे रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा और आज आप सुखी प्रेम जीवन से संतुष्ट महसूस करेंगे; संडे को अपने लवर के साथ बेहतर समय स्पेंड करने का मौका मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. करियर के पुराने तनावों से मुक्ति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. शाम को हल्की थकान हो सकती है, दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे

भाग्यशाली अंक: 5

अशुभ अंक: 9

आज का विशेष उपाय: आज सिद्ध योग की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें.

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