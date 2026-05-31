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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 31 May 2026: वृषभ राशि सातवें चंद्रमा से सुधरेगा करियर, सीनियर की मेंटरशिप से भविष्य का रास्ता होगा क्लियर

Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 May 2026: वृषभ राशि सातवें चंद्रमा से सुधरेगा करियर, सीनियर की मेंटरशिप से भविष्य का रास्ता होगा क्लियर

Taurus Horoscope 31 May 2026: सिद्ध योग से वृषभ राशि वालों के एड कैंपेन लाएंगे बंपर लीड्स, क्या रविवार को मेंटरशिप से करियर का पाथ होगा पूरी तरह क्लियर? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 31 May 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 31 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा तिथि फिर प्रतिपदा तिथि रहेगी. आज दोपहर 04:12 तक अनुराधा नक्षत्र फिर ज्येष्ठा नक्षत्र रहेगा. 

आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, शंख योग, सिद्ध योग का साथ मिलेगा. वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग व मिथुन, कन्या, धनु, मीन राशि है तो भद्र योग का साथ मिलेगा. 

चन्द्रमा वृश्चिक राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 10:15 से 12:15 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं दोपहर 02:00 से 03:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन डिजिटल मार्केटिंग के दम पर बंपर मुनाफा कमाने का है. बिजनेसमैन के लिए आज सोशल मीडिया विज्ञापनों से जुड़े शानदार रिजल्ट्स सामने आ सकते हैं; पिछले समय से आप जो एड कैंपेन चला रहे थे, उनकी 'रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट' आज क्लियर दिखाई देगी, जिससे बंपर लीड्स और नई इंक्वायरीज आएंगी और सेल्स टीम अलर्ट रहेगी. हालांकि, बिजनेस में एमओयू (MOU) से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स पूरी तरह से जांच-परखने के बाद ही आगे की कार्यवाही करें.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए रविवार का दिन ज्ञानवर्धन और भविष्य का रास्ता साफ करने वाला साबित होगा. आज सिद्ध योग बनने से करियर के किसी मुद्दे को लेकर असमंजस रहेगा, जिससे आप नौकरी बदलने की दिशा में सोचेंगे; समय रहते सजग हो जाएं. कार्यस्थल पर आपके ज्ञान और कौशल की तारीफ होगी. ऑफिस में मेंटरशिप का मौका मिलेगा, सीनियर से मिलने वाली गाइडेंस आपके करियर पाथ को क्लियर करेगी, सीखने को तैयार रहें.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों, कलाकारों और खेलकूद से जुड़े युवाओं के लिए आज का दिन सुनहरे अवसरों से भरा रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा आपकी तार्किक क्षमता को मजबूत बनाएगा. स्टूडेंट्स, आर्टिस्ट और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन हर लिहाज से एक उत्कृष्ट और भाग्यशाली दिन साबित होगा, जिससे वे अपने मुख्य असाइनमेंट्स को समय पर पूरा कर पाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन खुशियों को दुगना करने वाला रहेगा. शुक्र देव के पुनर्वसु नक्षत्र में होने से परिवार के सदस्यों के साथ आपके संबंध सामंजस्यपूर्ण और गहरे रहेंगे. दांपत्य जीवन सुखी रहेगा और आज आप सुखी प्रेम जीवन से संतुष्ट महसूस करेंगे; संडे को अपने लवर के साथ बेहतर समय स्पेंड करने का मौका मिलेगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. करियर के पुराने तनावों से मुक्ति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा. शाम को हल्की थकान हो सकती है, दिनचर्या व्यवस्थित रखें.

भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 5
अशुभ अंक: 9
आज का विशेष उपाय: आज सिद्ध योग की शुभता पाने और करियर की बाधाओं को दूर करने के लिए मां दुर्गा की आराधना करें. आज के दिन संध्या समय मां दुर्गा के सम्मुख कपूर का दीपक जलाएं और उन्हें सफेद बर्फी या मिश्री का भोग लगाकर दुर्गा चालीसा का श्रद्धापूर्वक पाठ करें. 

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 31 May 2026 03:05 AM (IST)
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