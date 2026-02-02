Mesh Rashifal 3 February 2026 in Hindi: आज आपका व्यक्तित्व काफी अनुशासित रहेगा. ग्रहों की स्थिति संकेत दे रही है कि आप अपनी बातों और कार्यशैली से दूसरों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे. हालांकि, चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण मन में कभी-कभी अज्ञात भय या असंतोष की स्थिति बन सकती है, जिसे धैर्य और भक्ति से नियंत्रित किया जा सकता है.

बिजनेस और फाइनेंस (Business & Finance)

व्यापार के दृष्टिकोण से आज का दिन शुभ है. शोभन योग के प्रभाव से आपको बिजनेस से जुड़ी नई और महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त होंगी. वर्तमान कार्यों के साथ-साथ नए प्रोजेक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करना आपके भविष्य के लिए लाभदायक रहेगा. आर्थिक मामलों में, हालांकि आप नई योजनाओं में निवेश का मन बनाएंगे, लेकिन ग्रहण दोष को देखते हुए फिलहाल बड़े निवेश के विचार को टालना ही बेहतर होगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

सरकारी क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर आज काम का बोझ बढ़ सकता है. कार्यस्थल पर आपकी परफॉरमेंस शानदार रहेगी. आपके भीतर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा और अनुशासन के बल पर आप कठिन कार्यों को भी समय पर पूरा कर लेंगे. नई पीढ़ी (New Generation) को उनके सामाजिक कार्यों के चलते समाज में कोई बड़ा सम्मान या पद मिल सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज सीखने का दिन है. एक अच्छे छात्र की तरह नई चीजों को आत्मसात करें. यदि आप उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो आज का दिन अनुकूल है. एकाग्रता के साथ पढ़ाई करने से परिणाम आपके पक्ष में आएंगे.

प्रेम और परिवार (Love & Family)

पारिवारिक मोर्चे पर आज का दिन खुशियों भरा रहेगा. काफी समय बाद आपको परिवार के साथ सुकून के पल बिताने का मौका मिलेगा. अपनों के साथ पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे. युवाओं को सलाह है कि वे मानसिक शांति के लिए हनुमान जी की उपासना करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक संतोष की कमी शारीरिक थकान का कारण बन सकती है. बेहतर सेहत के लिए नियमित ध्यान (Meditation) और योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं. खान-पान में अनुशासन रखें.

भाग्यशाली रंग: क्रीम

क्रीम भाग्यशाली अंक: 4

4 अशुभ अंक: 9

9 आज का उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें और उत्तर दिशा की यात्रा आपके लिए शुभ रहेगी.

(FAQs)

1. आज निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, ग्रहों की स्थिति को देखते हुए आज वित्तीय योजनाओं में पैसा लगाने का विचार टाल देना ही बेहतर है.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा शुभ है?

आज के पंचांग के अनुसार उत्तर दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और मंगलमय रहेगा.

3. आज राहुकाल का समय क्या है?

आज दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. इस दौरान शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.