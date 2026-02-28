Mesh Rashifal 28 February 2026 in Hindi: चन्द्रमा चतुर्थ भाव में होने से घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े विषय प्रमुख रहेंगे.

स्वास्थ्य राशिफल

मानसिक तनाव और पारिवारिक विवाद के कारण बेचैनी रह सकती है. नींद प्रभावित हो सकती है. ध्यान और हल्का व्यायाम लाभकारी रहेगा.

बिजनेस और वित्त राशिफल

व्यापारियों को ऐप क्रैश या सर्वर डाउनटाइम जैसी तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. वेबसाइट स्लो होने से कस्टमर बाउंस रेट बढ़ेगा. आईटी टीम को अलर्ट रखें और बैकअप सर्वर तैयार रखें. मुनाफा कमाने के लिए अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ेगी. आर्थिक मामलों में सतर्कता रखें.

जॉब और करियर राशिफल

सैलरी स्ट्रक्चर या सीटीसी ब्रेकअप को लेकर भ्रम की स्थिति बन सकती है. एचआर से स्पष्ट बातचीत करें और बिना समझे कोई दस्तावेज साइन न करें. कार्यस्थल पर विवादित मामलों से दूरी बनाए रखें. नया प्रोजेक्ट जिम्मेदारी से समय पर पूरा करने का प्रयास करें.

प्रेम और परिवार राशिफल

प्रॉपर्टी को लेकर घर में विवाद संभव है. वाणी पर नियंत्रण रखें, तीखे शब्द रिश्तों में दूरी बढ़ा सकते हैं. पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखना जरूरी है.

शिक्षा और विद्यार्थी राशिफल

प्रतियोगी और सामान्य छात्रों को मानसिक तनाव हो सकता है. एकाग्रता बनाए रखने के लिए समय प्रबंधन जरूरी रहेगा.

लकी नंबर 4

अनलकी नंबर 1

लकी कलर ब्राउन

उपाय

भगवान विष्णु का पूजन करें और पूर्व दिशा की ओर मुख कर प्रार्थना करें. घर में शांति बनाए रखने के लिए मीठा भोजन बांटें.

FAQs

प्रश्न 1: क्या आज संपत्ति विवाद बढ़ सकता है?

हाँ, चतुर्थ भाव में चन्द्रमा होने से मतभेद संभव हैं.

प्रश्न 2: नौकरी में क्या सावधानी रखें?

दस्तावेज समझकर साइन करें और विवाद से दूर रहें.

प्रश्न 3: छात्रों के लिए क्या सलाह है?

तनाव कम रखें और नियमित अध्ययन करें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.