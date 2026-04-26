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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Mesh Rashifal 26 April 2026: मेष राशि बिजनेस और करियर के लिए खास है आज का दिन

Aaj ka Mesh Rashifal 26 April 2026: मेष राशि बिजनेस और करियर के लिए खास है आज का दिन

Aries Horoscope: मेष राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज व्यापार में नई पूंजी का निवेश होगा और संतान सुख मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 26 Apr 2026 01:16 AM (IST)
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Aaj ka Mesh Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र रहेगा और फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.

वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा. हालांकि, चन्द्रमा सिंह राशि में होने और चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण कुछ सावधानी भी बरतनी होगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.

 व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई शुरुआत और पुराने विवादों को सुलझाने वाला है. पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद आज समाप्त हो सकता है. इस विवाद के सुलझने से आपके पास नई पूंजी आएगी, जिसे आप व्यापार के विस्तार में निवेश कर सकते हैं. यह निवेश भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेगा. आयात-निर्यात के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा है; अटके हुए लाइसेंस किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से रिन्यू हो सकते हैं. धन के मामले में आज भाग्य आपका साथ देगा.

 नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आपकी तकनीकी कुशलता आज चर्चा का विषय बनेगी. किसी भी जटिल टेक्निकल समस्या को आप अपनी सूझबूझ और ज्ञान से तुरंत हल कर लेंगे. इससे न केवल प्रोजेक्ट की गति बनी रहेगी, बल्कि बॉस की नजरों में आपकी साख भी काफी मजबूत होगी. आज बॉस के साथ आपके तालमेल बहुत बेहतरीन रहेंगे, जिससे वे आपके भविष्य की योजनाओं और प्रमोशन को लेकर सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं. करियर के लिहाज से आज की मेहनत रंग लाएगी.

 शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. स्पोर्ट्स पर्सन की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रैक्टिस उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां वे दूसरों को कोचिंग देने या स्किल्स सिखाने के योग्य बनेंगे. इससे न केवल आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आय के नए स्रोत भी खुलेंगे. टेक्निकल विषयों के छात्रों के लिए आज का दिन शोध और नए प्रयोगों के लिए उत्तम है.

 प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा पांचवें भाव में स्थित है, जिसके कारण आज आपको संतान की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. माता-पिता के रूप में आप आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे. रविवार का दिन होने के कारण आप परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे और घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा.

 स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सुकून भरा है. मानसिक रूप से आप पूरी तरह तनाव मुक्त महसूस करेंगे. जब मन शांत रहता है, तो शरीर भी ऊर्जावान बना रहता है. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिल सकती है. हालांकि, खान-पान में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है ताकि आप इस सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें.

भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 2

आज का उपाय:
चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज काले तिल का दान करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.

FAQs

1. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
हां, व्यापारिक संपत्तियों के विवाद सुलझने के बाद किया गया निवेश भविष्य के लिए लाभकारी और स्थिर सिद्ध होगा.

2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम है?
आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.

3. ग्रहण दोष का प्रभाव कैसे कम करें?
आज के दिन भगवान शिव की उपासना और दान-पुण्य करने से ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Apr 2026 01:16 AM (IST)
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