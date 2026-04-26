Aaj ka Mesh Rashifal 26 April 2026: मेष राशि बिजनेस और करियर के लिए खास है आज का दिन
Aries Horoscope: मेष राशिफल 26 अप्रैल 2026 आज व्यापार में नई पूंजी का निवेश होगा और संतान सुख मिलेगा. जानें सटीक पंचांग, मुहूर्त और उपाय.
Aaj ka Mesh Rashifal 26 April 2026: रविवार के दिन वैशाख शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि शाम 06:07 तक रहेगी, जिसके बाद एकादशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08:27 तक मघा नक्षत्र रहेगा और फिर पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र की शुरुआत होगी. ग्रहों की स्थिति से आज वाशि, आनन्दादि, सुनफा और वृद्धि योग का निर्माण हो रहा है.
वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि वालों के लिए आज मालव्य योग का विशेष लाभ मिलेगा. हालांकि, चन्द्रमा सिंह राशि में होने और चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के कारण कुछ सावधानी भी बरतनी होगी. शुभ कार्यों के लिए सुबह 10:15 से 12:15 (लाभ-अमृत) और दोपहर 02:00 से 03:00 (शुभ) का समय श्रेष्ठ है. राहुकाल दोपहर 04:30 से 06:00 बजे तक रहेगा, इस दौरान शुभ कार्य टालें. पश्चिम दिशा की यात्रा आज आपके लिए शुभ फलदायी रहेगी.
व्यापार और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन नई शुरुआत और पुराने विवादों को सुलझाने वाला है. पारिवारिक संपत्ति को लेकर लंबे समय से चला आ रहा कोई विवाद आज समाप्त हो सकता है. इस विवाद के सुलझने से आपके पास नई पूंजी आएगी, जिसे आप व्यापार के विस्तार में निवेश कर सकते हैं. यह निवेश भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति को स्थिरता प्रदान करेगा. आयात-निर्यात के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन राहत भरा है; अटके हुए लाइसेंस किसी प्रभावशाली व्यक्ति की मदद से रिन्यू हो सकते हैं. धन के मामले में आज भाग्य आपका साथ देगा.
नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र पर आपकी तकनीकी कुशलता आज चर्चा का विषय बनेगी. किसी भी जटिल टेक्निकल समस्या को आप अपनी सूझबूझ और ज्ञान से तुरंत हल कर लेंगे. इससे न केवल प्रोजेक्ट की गति बनी रहेगी, बल्कि बॉस की नजरों में आपकी साख भी काफी मजबूत होगी. आज बॉस के साथ आपके तालमेल बहुत बेहतरीन रहेंगे, जिससे वे आपके भविष्य की योजनाओं और प्रमोशन को लेकर सकारात्मक निर्णय ले सकते हैं. करियर के लिहाज से आज की मेहनत रंग लाएगी.
शिक्षा और छात्र (Education & Student Rashifal)
विद्यार्थियों और स्पोर्ट्स पर्सन के लिए आज का दिन नई ऊंचाइयों को छूने का है. स्पोर्ट्स पर्सन की कड़ी मेहनत और निरंतर प्रैक्टिस उन्हें उस मुकाम पर पहुंचाएगी जहां वे दूसरों को कोचिंग देने या स्किल्स सिखाने के योग्य बनेंगे. इससे न केवल आपका मान-सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आय के नए स्रोत भी खुलेंगे. टेक्निकल विषयों के छात्रों के लिए आज का दिन शोध और नए प्रयोगों के लिए उत्तम है.
प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा पांचवें भाव में स्थित है, जिसके कारण आज आपको संतान की ओर से कोई सुखद समाचार प्राप्त होगा. माता-पिता के रूप में आप आज स्वयं को गौरवान्वित महसूस करेंगे. रविवार का दिन होने के कारण आप परिवार और दोस्तों के साथ मनोरंजन और सामाजिक कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे. जीवनसाथी के साथ रिश्ते मधुर बने रहेंगे और घर में सुख-शांति का माहौल रहेगा.
स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के मामले में आज का दिन सुकून भरा है. मानसिक रूप से आप पूरी तरह तनाव मुक्त महसूस करेंगे. जब मन शांत रहता है, तो शरीर भी ऊर्जावान बना रहता है. पुरानी किसी शारीरिक समस्या से राहत मिल सकती है. हालांकि, खान-पान में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है ताकि आप इस सकारात्मक ऊर्जा का पूरा लाभ उठा सकें.
भाग्यशाली अंक: 4
भाग्यशाली रंग: ग्रे
अशुभ अंक: 2
आज का उपाय:
चन्द्रमा-केतु के ग्रहण दोष के प्रभाव को कम करने के लिए आज काले तिल का दान करें और "ॐ नमः शिवाय" मंत्र का जाप करें.
FAQs
1. क्या आज निवेश करना सुरक्षित है?
हां, व्यापारिक संपत्तियों के विवाद सुलझने के बाद किया गया निवेश भविष्य के लिए लाभकारी और स्थिर सिद्ध होगा.
2. आज यात्रा के लिए कौन सी दिशा उत्तम है?
आज के दिन पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ और सफलतादायक रहेगा.
3. ग्रहण दोष का प्रभाव कैसे कम करें?
आज के दिन भगवान शिव की उपासना और दान-पुण्य करने से ग्रहण दोष के नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं.
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