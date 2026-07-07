Aaj ka Singh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी की मांग कर रहा है. आपके बिजनेस मॉडल की कमजोरियों का फायदा उठाकर प्रतिस्पर्धी बाजार में आपकी स्थिति कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं. किसी पुरानी गलती या पुराने मामले को उछालकर आपकी ब्रांड इमेज प्रभावित करने का प्रयास भी हो सकता है. सरकार की नई एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी के कारण विदेश व्यापार से जुड़े लोगों का माल बंदरगाह पर अटक सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान या पेनल्टी की स्थिति बन सकती है. साझेदारी के कारोबार में पैसों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं. नए एग्रीमेंट या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ना आवश्यक होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में नई कार्य नीति लागू होने से प्रमोशन या करियर ग्रोथ की योजनाओं में देरी हो सकती है. काम का दबाव इतना अधिक रहेगा कि आराम के लिए भी पर्याप्त समय निकालना मुश्किल हो सकता है. मानसिक तनाव बढ़ने से कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. विदेश में नौकरी कर रहे लोगों को स्थानीय नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नोटिस या कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं और सरकारी नियमों में बदलाव का असर आपकी आय पर भी पड़ सकता है. साझेदारी में धन संबंधी विवाद होने की संभावना है. बड़े निवेश, नई पार्टनरशिप या महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय फिलहाल टालना अधिक सुरक्षित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की परेशानियां कम होंगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. अविवाहित लोगों के लिए दिन मानसिक तनाव बढ़ा सकता है और रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. विवाहित लोगों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर बहस या नाराजगी बढ़ सकती है. परिवार में भी छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे समय में शांत रहकर बातचीत करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल

आज लगातार काम का दबाव आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. समय पर भोजन न करने और लगातार काम करने से थकान, सिरदर्द और तनाव बढ़ सकता है. पर्याप्त पानी पिएं, समय निकालकर थोड़ा आराम करें और जरूरत से ज्यादा काम का बोझ अपने ऊपर न लें. ध्यान और योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना चुनौती हो सकता है. पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया या अन्य गैरजरूरी गतिविधियों में समय अधिक व्यतीत हो सकता है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पिंक.

भाग्यशाली अंक: 2.

अशुभ अंक: 5.

आज का उपाय

आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग की मिठाई या फल का दान करें. महत्वपूर्ण दस्तावेजों, अनुबंधों और आर्थिक फैसलों की दोबारा जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय लें. इससे अनावश्यक बाधाओं से बचाव होगा.

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