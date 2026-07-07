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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Singh Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों और धन के मामलों में रखें संयम

Aaj ka Singh Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बढ़ सकती हैं चुनौतियां, नौकरी में रहें सतर्क, रिश्तों और धन के मामलों में रखें संयम

Leo Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 सिंह राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और रिश्तों में चुनौतियां बढ़ा सकता है, क्या आर्थिक फैसलों और करियर में सावधानी बरतने की जरूरत है? जानें आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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Aaj ka Singh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन सावधानी की मांग कर रहा है. आपके बिजनेस मॉडल की कमजोरियों का फायदा उठाकर प्रतिस्पर्धी बाजार में आपकी स्थिति कमजोर करने की कोशिश कर सकते हैं. किसी पुरानी गलती या पुराने मामले को उछालकर आपकी ब्रांड इमेज प्रभावित करने का प्रयास भी हो सकता है. सरकार की नई एक्सपोर्ट-इंपोर्ट पॉलिसी के कारण विदेश व्यापार से जुड़े लोगों का माल बंदरगाह पर अटक सकता है, जिससे आर्थिक नुकसान या पेनल्टी की स्थिति बन सकती है. साझेदारी के कारोबार में पैसों को लेकर मतभेद बढ़ सकते हैं. नए एग्रीमेंट या अनुबंध पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी शर्तों को अच्छी तरह पढ़ना आवश्यक होगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रह सकता है. ऑफिस में नई कार्य नीति लागू होने से प्रमोशन या करियर ग्रोथ की योजनाओं में देरी हो सकती है. काम का दबाव इतना अधिक रहेगा कि आराम के लिए भी पर्याप्त समय निकालना मुश्किल हो सकता है. मानसिक तनाव बढ़ने से कार्यक्षमता प्रभावित हो सकती है. विदेश में नौकरी कर रहे लोगों को स्थानीय नियमों और कानूनी प्रक्रियाओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी नोटिस या कानूनी परेशानी का कारण बन सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में आज जोखिम लेने से बचना बेहतर रहेगा. व्यापार से जुड़े खर्च अचानक बढ़ सकते हैं और सरकारी नियमों में बदलाव का असर आपकी आय पर भी पड़ सकता है. साझेदारी में धन संबंधी विवाद होने की संभावना है. बड़े निवेश, नई पार्टनरशिप या महत्वपूर्ण आर्थिक निर्णय फिलहाल टालना अधिक सुरक्षित रहेगा. खर्चों पर नियंत्रण रखने से भविष्य की परेशानियां कम होंगी.

लव और फैमिली राशिफल

प्रेम और वैवाहिक जीवन में धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा. अविवाहित लोगों के लिए दिन मानसिक तनाव बढ़ा सकता है और रिश्तों को लेकर असमंजस की स्थिति बन सकती है. विवाहित लोगों के बीच किसी पुरानी बात को लेकर बहस या नाराजगी बढ़ सकती है. परिवार में भी छोटी-छोटी बातों पर मतभेद होने की संभावना है. ऐसे समय में शांत रहकर बातचीत करना ही रिश्तों को मजबूत बनाए रखेगा.

हेल्थ राशिफल

आज लगातार काम का दबाव आपकी शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को प्रभावित कर सकता है. समय पर भोजन न करने और लगातार काम करने से थकान, सिरदर्द और तनाव बढ़ सकता है. पर्याप्त पानी पिएं, समय निकालकर थोड़ा आराम करें और जरूरत से ज्यादा काम का बोझ अपने ऊपर न लें. ध्यान और योग मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज एकाग्रता बनाए रखना चुनौती हो सकता है. पढ़ाई के बजाय सोशल मीडिया या अन्य गैरजरूरी गतिविधियों में समय अधिक व्यतीत हो सकता है. यदि आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो समय का सही प्रबंधन करना बहुत जरूरी होगा. नियमित अभ्यास और अनुशासन ही आपको बेहतर परिणाम दिला सकता है.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पिंक.
भाग्यशाली अंक: 2.
अशुभ अंक: 5.
आज का उपाय
आज भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें और "ॐ घृणि सूर्याय नमः" मंत्र का 11 बार जाप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग की मिठाई या फल का दान करें. महत्वपूर्ण दस्तावेजों, अनुबंधों और आर्थिक फैसलों की दोबारा जांच करने के बाद ही अंतिम निर्णय लें. इससे अनावश्यक बाधाओं से बचाव होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:20 AM (IST)
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