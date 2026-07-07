Aaj ka Mithun Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन शानदार रहने की संभावना है. आपकी कूटनीतिक सोच और सही रणनीति बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव का प्रभाव कम करने में मदद करेगी. प्रतिद्वंद्वी भी आपके अनुभव और सलाह का सम्मान करेंगे. सरकार की नई एक्सपोर्ट पॉलिसी का लाभ आपके व्यापार को मिल सकता है, जिससे विदेशी बाजारों में नए अवसर खुलेंगे. यदि आप आयात-निर्यात, मैन्युफैक्चरिंग या ऑनलाइन कारोबार से जुड़े हैं तो नए क्लाइंट्स मिलने की संभावना मजबूत है. बड़े प्रोजेक्ट्स और महत्वपूर्ण डील्स आपके पक्ष में जा सकती हैं.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन प्रगति का संकेत दे रहा है. आपके निष्पक्ष और संतुलित व्यवहार के कारण ऑफिस का माहौल बेहतर रहेगा. वरिष्ठ अधिकारी आपको किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं. आपकी नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली से टीम का विश्वास बढ़ेगा. क्लाइंट्स के साथ आपकी प्रभावशाली बातचीत नए अवसरों के द्वार खोलेगी और भविष्य में करियर ग्रोथ का मजबूत आधार तैयार करेगी.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक मामलों में दिन लाभदायक रहेगा. व्यापार से आय बढ़ने के योग हैं और नए प्रोजेक्ट्स से भविष्य में अच्छा मुनाफा मिलने की संभावना है. यदि आप निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आगे बढ़ना लाभकारी रहेगा. पुराने रुके हुए भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति और मजबूत हो सकती है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. काम की व्यस्तता के बावजूद आप परिवार के साथ अच्छा समय बिताने में सफल होंगे, जिससे रिश्तों में अपनापन बढ़ेगा. अविवाहित लोगों के लिए विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है. विवाहित दंपत्ति घर की सजावट, भविष्य की योजनाओं या किसी नए बदलाव को लेकर सकारात्मक चर्चा कर सकते हैं. परिवार में खुशियों का वातावरण बना रहेगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन अच्छा रहेगा. मानसिक तनाव कम रहेगा और आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे. काम के प्रति आपका उत्साह बढ़ेगा और शारीरिक थकान भी कम महसूस होगी. नियमित व्यायाम, संतुलित भोजन और पर्याप्त नींद आपकी फिटनेस को बनाए रखेंगे.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. किसी बड़े प्रोजेक्ट या नई जिम्मेदारी के मिलने से आत्मविश्वास बढ़ेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को अच्छे परिणाम के संकेत मिल रहे हैं. खेल जगत से जुड़े खिलाड़ियों को अपनी तकनीक सुधारने का अवसर मिलेगा और कोच से विशेष मार्गदर्शन प्राप्त हो सकता है, जिससे भविष्य की प्रतियोगिताओं में प्रदर्शन बेहतर रहेगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: पिंक.

भाग्यशाली अंक: 1.

अशुभ अंक: 5.

आज का उपाय

आज भगवान गणेश की पूजा करें और उन्हें दूर्वा अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को गुलाबी रंग की मिठाई या फल का दान करें. कार्यस्थल पर सभी से विनम्र व्यवहार रखें और महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

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