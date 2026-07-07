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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Vrishabh Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में खुलेंगे नए अवसर, सफलता रहेगी आपके साथ

Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में खुलेंगे नए अवसर, सफलता रहेगी आपके साथ

Taurus Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और धन के मामले में बड़ी सफलता लेकर आएगा? क्या करियर में नए अवसर मिलेंगे और परिवार से कोई खुशखबरी मिलेगी?

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण डील में सही समय पर लिया गया फैसला पहले हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है. बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव और देश-विदेश की आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद आप अपने बिजनेस को स्थिर रखने में सफल रहेंगे. नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं और पुराने ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होगा. साझेदारी के कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आप जिस भी कार्य की जिम्मेदारी लेंगे, उसे समय से पहले और बिना किसी गलती के पूरा करने में सफल होंगे. आपकी कार्यशैली और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. दूसरी कंपनी से बेहतर वेतन और ऊंचे पद का प्रस्ताव भी मिल सकता है. बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के अच्छे अवसर बनेंगे. इंटरव्यू या प्रोफेशनल मीटिंग में आपकी प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज सफलता दिला सकती है.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लाभदायक रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत भी बढ़ेगी. यदि किसी नई योजना में धन लगाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल माना जा सकता है.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको मानसिक संतोष देगा. बच्चों की पढ़ाई या किसी उपलब्धि से परिवार का नाम रोशन होगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. फिर भी नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाए रखें. सुबह हल्का व्यायाम या योग करने से शारीरिक और मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कला, संगीत और अभिनय से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अच्छा मंच मिल सकता है. खिलाड़ी अपनी फुर्ती और बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पर्पल.
भाग्यशाली अंक: 9.
अशुभ अंक: 3.
आज का उपाय
सुबह गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें. रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्ययोजना लिखें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें. इससे कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:05 AM (IST)
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