Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 July 2026: कारोबार में मिलेगा बड़ा लाभ, नौकरी में खुलेंगे नए अवसर, सफलता रहेगी आपके साथ
Taurus Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 वृषभ राशि वालों के लिए कारोबार, नौकरी और धन के मामले में बड़ी सफलता लेकर आएगा? क्या करियर में नए अवसर मिलेंगे और परिवार से कोई खुशखबरी मिलेगी?
Aaj ka Vrishabh Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.
वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.
आज का शुभ समय
लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा
बिजनेस राशिफल
व्यापारियों के लिए आज का दिन लाभदायक रहने के संकेत हैं. किसी महत्वपूर्ण डील में सही समय पर लिया गया फैसला पहले हुए नुकसान की भरपाई कर सकता है. बाजार में चल रहे उतार-चढ़ाव और देश-विदेश की आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद आप अपने बिजनेस को स्थिर रखने में सफल रहेंगे. नए क्लाइंट जुड़ सकते हैं और पुराने ग्राहकों का भरोसा भी मजबूत होगा. साझेदारी के कार्यों में भी सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा. आप जिस भी कार्य की जिम्मेदारी लेंगे, उसे समय से पहले और बिना किसी गलती के पूरा करने में सफल होंगे. आपकी कार्यशैली और अनुशासन से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे. दूसरी कंपनी से बेहतर वेतन और ऊंचे पद का प्रस्ताव भी मिल सकता है. बेरोजगार लोगों के लिए भी रोजगार के अच्छे अवसर बनेंगे. इंटरव्यू या प्रोफेशनल मीटिंग में आपकी प्रभावशाली बॉडी लैंग्वेज सफलता दिला सकती है.
फाइनेंस राशिफल
आर्थिक दृष्टि से आज का दिन मजबूत रहेगा. आय बढ़ाने के नए अवसर मिल सकते हैं और रुका हुआ धन वापस मिलने की संभावना है. निवेश से जुड़े मामलों में अनुभवी लोगों की सलाह लाभदायक रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने से बचत भी बढ़ेगी. यदि किसी नई योजना में धन लगाने की सोच रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल माना जा सकता है.
लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. घर के बड़े सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन आपको मानसिक संतोष देगा. बच्चों की पढ़ाई या किसी उपलब्धि से परिवार का नाम रोशन होगा और घर में खुशी का माहौल रहेगा. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी. जीवनसाथी के साथ भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा हो सकती है.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा. पूरे दिन ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा. फिर भी नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन और पर्याप्त पानी पीने की आदत बनाए रखें. सुबह हल्का व्यायाम या योग करने से शारीरिक और मानसिक ताजगी बनी रहेगी.
शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
विद्यार्थियों के लिए दिन शानदार रहेगा. पढ़ाई में एकाग्रता बनी रहेगी और मेहनत का अच्छा परिणाम मिलेगा. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता की दिशा में सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कला, संगीत और अभिनय से जुड़े लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अच्छा मंच मिल सकता है. खिलाड़ी अपनी फुर्ती और बेहतरीन प्रदर्शन से सभी का ध्यान आकर्षित करेंगे.
भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: पर्पल.
भाग्यशाली अंक: 9.
अशुभ अंक: 3.
आज का उपाय
सुबह गायत्री मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें. रात को सोने से पहले अगले दिन की कार्ययोजना लिखें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी को पढ़ाई से जुड़ी सामग्री दान करें. इससे कार्यों में सफलता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी.
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