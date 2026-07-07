Aaj ka Kark Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा.

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक

राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक

शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आपकी दूरदर्शी रणनीति बाजार में नया ट्रेंड स्थापित कर सकती है और नए उद्यमी आपके साथ जुड़ने या फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा जता सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऑनलाइन मीटिंग या बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपके विचार विदेशी क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगे. पुश्तैनी व्यापार में किए गए नए बदलाव से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होने के योग हैं. यदि आप निवेश, नई शाखा खोलने या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और उपलब्धियों से भरा रहेगा. ऑफिस की मीटिंग में आपके उत्कृष्ट कार्य की सराहना हो सकती है और मैनेजमेंट आपके नाम की विशेष घोषणा कर सकता है. लंबे समय से रुका हुआ बोनस, इंसेंटिव या अन्य आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. आपको अपनी टीम चुनने और कार्यशैली तय करने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर तरीके से सामने आएगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत रहेगा और कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभदायक रहने वाला है. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए अनुबंध आपकी आय में वृद्धि करेंगे. हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. बच्चों का आत्मविश्वास और उपलब्धियां आपको गर्व का अनुभव कराएंगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. विशेष रूप से मार्केटिंग, फील्ड जॉब या अधिक यात्रा करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस और पौष्टिक आहार लेना चाहिए. इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रवेश या ऑफर मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और गुरुजनों का मार्गदर्शन भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा.

भाग्यशाली अंक और रंग

भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू.

भाग्यशाली अंक: 3.

अशुभ अंक: 6.

आज का उपाय

आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या भोजन का दान करें. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

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