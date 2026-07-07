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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kark Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बनेगा नया रिकॉर्ड, नौकरी में मिलेगा सम्मान, धन और भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

Aaj ka Kark Rashifal 7 July 2026: कारोबार में बनेगा नया रिकॉर्ड, नौकरी में मिलेगा सम्मान, धन और भाग्य का मिलेगा पूरा साथ

Cancer Horoscope: क्या 7 जुलाई 2026 कर्क राशि वालों के लिए करियर, कारोबार और धन के मामले में बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा, क्या निवेश, नौकरी और परिवार में मनचाही सफलता मिलेगी? जानें आज का विस्तृत राशिफल.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Anima Shukla |  Updated at : 07 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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Aaj ka Kark Rashifal 7 July 2026: आज का राशिफल पढ़ने से पहले दिन का पंचांग जानना शुभ माना जाता है, क्योंकि तिथि, नक्षत्र, योग और ग्रहों की स्थिति का प्रभाव दैनिक जीवन पर पड़ता है. आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि दोपहर 1:25 बजे तक रहेगी, इसके बाद अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी. उत्तराभाद्रपद नक्षत्र शाम 4:24 बजे तक रहेगा, फिर रेवती नक्षत्र का प्रभाव रहेगा. 

वाशि योग, आनंदादि योग, सुनफा योग, शोभन योग और सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे शुभ संयोग बन रहे हैं. आइए, पंचांग के प्रमुख समय और शुभ संकेतों के साथ जानते हैं.

आज का शुभ समय

लाभ-अमृत चौघड़िया: दोपहर 12:15 बजे से 2:00 बजे तक
राहुकाल: दोपहर 3:00 बजे से 4:30 बजे तक
शुभ दिशा: उत्तर दिशा

बिजनेस राशिफल

व्यापारियों के लिए आज का दिन बेहद शुभ रहेगा. आपकी दूरदर्शी रणनीति बाजार में नया ट्रेंड स्थापित कर सकती है और नए उद्यमी आपके साथ जुड़ने या फ्रेंचाइजी लेने की इच्छा जता सकते हैं. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाली ऑनलाइन मीटिंग या बिजनेस प्रेजेंटेशन में आपके विचार विदेशी क्लाइंट्स को प्रभावित करेंगे. पुश्तैनी व्यापार में किए गए नए बदलाव से बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि होने के योग हैं. यदि आप निवेश, नई शाखा खोलने या प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो दोपहर 12:15 से 2:00 बजे के बीच का समय आपके लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा.

जॉब और करियर राशिफल

नौकरीपेशा लोगों के लिए आज का दिन सम्मान और उपलब्धियों से भरा रहेगा. ऑफिस की मीटिंग में आपके उत्कृष्ट कार्य की सराहना हो सकती है और मैनेजमेंट आपके नाम की विशेष घोषणा कर सकता है. लंबे समय से रुका हुआ बोनस, इंसेंटिव या अन्य आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है. आपको अपनी टीम चुनने और कार्यशैली तय करने की स्वतंत्रता मिलेगी, जिससे आपकी नेतृत्व क्षमता और बेहतर तरीके से सामने आएगी. सहकर्मियों के साथ तालमेल मजबूत रहेगा और कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना रहेगा.

फाइनेंस राशिफल

आर्थिक दृष्टि से आज का दिन काफी लाभदायक रहने वाला है. रुका हुआ धन मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. निवेश और प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों में लाभ मिलने के संकेत हैं. व्यापार में बढ़ती बिक्री और नए अनुबंध आपकी आय में वृद्धि करेंगे. हालांकि किसी भी बड़े वित्तीय निर्णय से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छी तरह जांच करना समझदारी होगी.

लव और फैमिली राशिफल

पारिवारिक जीवन खुशियों से भरा रहेगा. घर में किसी मांगलिक या शुभ कार्यक्रम की योजना बन सकती है, जिससे परिवार में उत्साह का माहौल रहेगा. बच्चों का आत्मविश्वास और उपलब्धियां आपको गर्व का अनुभव कराएंगी. जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और परिवार के साथ बिताया गया समय मानसिक सुकून देगा. बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद भी आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा.

हेल्थ राशिफल

स्वास्थ्य सामान्य से बेहतर रहेगा, लेकिन बदलते मौसम को देखते हुए विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है. विशेष रूप से मार्केटिंग, फील्ड जॉब या अधिक यात्रा करने वाले लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी, जूस और पौष्टिक आहार लेना चाहिए. इससे शरीर में ऊर्जा बनी रहेगी और रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी. नियमित व्यायाम और पर्याप्त आराम भी आपके लिए लाभकारी रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन नई उपलब्धियां लेकर आ सकता है. उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से प्रवेश या ऑफर मिलने की संभावना है. प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का आत्मविश्वास बढ़ेगा. पढ़ाई में मन लगेगा और गुरुजनों का मार्गदर्शन भविष्य के लिए लाभदायक साबित होगा.

भाग्यशाली अंक और रंग
भाग्यशाली रंग: नेवी ब्लू.
भाग्यशाली अंक: 3.
अशुभ अंक: 6.
आज का उपाय
आज भगवान विष्णु की पूजा करें और पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को नीले रंग के वस्त्र या भोजन का दान करें. महत्वपूर्ण कार्यों की शुरुआत बड़े-बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर करें. इससे भाग्य का साथ मिलेगा और सफलता के मार्ग खुलेंगे.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 07 Jul 2026 03:15 AM (IST)
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