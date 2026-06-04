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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Makar Rashifal 4 June 2026: मकर राशि वालों को आज मिलेगा बंपर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, मार्केट में अचानक बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड

Aaj ka Makar Rashifal 4 June 2026: मकर राशि वालों को आज मिलेगा बंपर इन्वेस्टमेंट रिटर्न, मार्केट में अचानक बढ़ेगी आपकी प्रॉपर्टी की डिमांड

Capricorn Horoscope 4 June 2026: मकर राशिफल अपनी ही राशि के चंद्रमा से मन रहेगा शांत. कई बड़ी बिजनेस डील्स होंगी फाइनल, बढ़ेगा मुनाफा. शुक्ल योग से फ्रेशर्स के रिज्यूमे होंगे शॉर्टलिस्ट.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 03:02 AM (IST)
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Aaj ka Makar Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक शांति, कई बड़ी बिजनेस डील्स के फाइनल होने और पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य लेकर आया है. चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी खुद की राशि (1st House) में प्रवेश करेंगे. आपकी ही राशि में चंद्रमा का यह गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और पूरे दिन आपके मन को शांत व प्रसन्नचित रखेगा.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शुक्ल योग, सुनफा योग और लक्ष्मीनारायण योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है, जो आपको हर क्षेत्र में मनचाही प्रगति दिलाएगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी तिजोरी को भरने वाला और व्यापार को तूफानी रफ्तार देने वाला साबित होगा. आज आपके मार्केट में कई महत्वपूर्ण डील्स एक साथ क्लोज (फाइनल) होने की पूरी संभावना बन रही है, जिससे पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न यानी तगड़ा मुनाफा आपके हाथ लगेगा. रियल एस्टेट और बाजार में आपकी प्रॉपर्टीज की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आपकी कुल नेटवर्थ में बड़ा इजाफा होगा. यदि आप किसी डिजिटल एजेंसी या मीडिया लाइन से जुड़े हैं, तो आज आप अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस (उम्मीदों) को बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर पाएंगे. काम के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होगी, जिससे आपकी पूरी टीम बिना किसी फालतू प्रेशर के रिलैक्स होकर काम करेगी. सारे टास्क्स समय पर पूरे होने से क्लाइंट्स आपसे बेहद खुश रहेंगे, जिससे बाजार में आपकी रेपुटेशन मजबूत होगी और नए प्रोजेक्ट्स भी आसानी से मिल जाएंगे.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन नई स्किल्स को सीखने और फ्रेशर्स के लिए नए रास्ते खोलने का है. आईटी सेक्टर और टेक फील्ड से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में टेक स्टैक लर्निंग (नई कोडिंग या टेक्नोलॉजी सीखना) बहुत आसान लगेगी. नई टेक्नोलॉजी को समझना और उसे अपने प्रोजेक्ट्स में लागू करना आपके लिए बेहद स्मूथ और सरल रहेगा. वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और फ्रेशर्स के लिए आज बन रहा बेहद शुभ 'शुक्ल योग' वरदान की तरह साबित होगा. आज आपको अपनी रिज्यूमे राइटिंग (Resume Writing) में किसी विशेषज्ञ या सीनियर से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है. आपका रिज्यूमे इतना इम्प्रेसिव और आकर्षक बन जाएगा कि बड़ी कंपनियों में शॉर्टलिस्ट होने के आपके चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे.

परिवार और निजी जीवन

पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर आज का दिन जेनरेशन गैप (दो पीढ़ियों के वैचारिक अंतर) को पाटने वाला साबित होगा. घर में उम्र और सोच का अंतर होने के बावजूद आज माता-पिता और बच्चों के बीच बातचीत बहुत सकारात्मक और मधुर रहेगी. आपके माता-पिता आपकी आधुनिक सोच और फैसलों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे घर में एक-दूसरे के प्रति आपसी सम्मान और प्यार बहुत बढ़ेगा. इसके अलावा, आज मकर राशि के टीनएजर्स को अपनी बॉडी इमेज इश्यूज (लुक्स को लेकर होने वाली चिंता) से बड़ी राहत मिलेगी. आपमें खुद को स्वीकार करने की भावना (Self-Acceptance) बढ़ेगी और अपने लुक्स या दिखावे को लेकर चल रही हर तरह की इनसिक्योरिटी पूरी तरह कम हो जाएगी.

सेहत और दिनचर्या

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन बहुत ऊर्जावान और रिफ्रेशिंग रहेगा. आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए सुबह की शुरुआत (मॉर्निंग टाइम) में ही सोशल मीडिया, रील्स और स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन्स से पूरी तरह दूर रहने का संकल्प लें. सुबह-सुबह डिजिटल दुनिया से दूर रहकर दिन की शुरुआत करना आपके दिमाग को एक नई एकाग्रता देगा और आपका मन दिनभर बेहद कूल और शांत बना रहेगा.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

अपने सभी महत्वपूर्ण और मांगलिक कार्यों को आज के विशेष शुभ चौघड़िए में ही संपन्न करें. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक सुबह का शुभ का चौघड़िया नया रिज्यूमे तैयार करने, डिजिटल क्लाइंट्स से मीटिंग करने या टेक स्किल्स सीखने के लिए सबसे उत्तम है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शाम का शुभ का चौघड़िया कई बड़ी बिजनेस डील्स फाइनल करने और माता-पिता के साथ समय बिताने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया बड़ा निवेश करने या नया एग्रीमेंट साइन करने से पूरी तरह बचें. आज आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ और शांति देने वाला रहेगा.

  • भाग्यशाली रंग: ऑरेंज,
  • भाग्यशाली अंक: 4,
  • अशुभ अंक: 1

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 03:02 AM (IST)
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