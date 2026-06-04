Aaj ka Makar Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन मकर राशि के जातकों के लिए मानसिक शांति, कई बड़ी बिजनेस डील्स के फाइनल होने और पारिवारिक रिश्तों में सामंजस्य लेकर आया है. चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी खुद की राशि (1st House) में प्रवेश करेंगे. आपकी ही राशि में चंद्रमा का यह गोचर आपके व्यक्तित्व को निखारेगा, आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और पूरे दिन आपके मन को शांत व प्रसन्नचित रखेगा.

इसके साथ ही आज आकाश मंडल में शुक्ल योग, सुनफा योग और लक्ष्मीनारायण योग का अद्भुत संयोग बना हुआ है, जो आपको हर क्षेत्र में मनचाही प्रगति दिलाएगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस के दृष्टिकोण से आज का दिन आपकी तिजोरी को भरने वाला और व्यापार को तूफानी रफ्तार देने वाला साबित होगा. आज आपके मार्केट में कई महत्वपूर्ण डील्स एक साथ क्लोज (फाइनल) होने की पूरी संभावना बन रही है, जिससे पुराना किया गया इन्वेस्टमेंट रिटर्न यानी तगड़ा मुनाफा आपके हाथ लगेगा. रियल एस्टेट और बाजार में आपकी प्रॉपर्टीज की डिमांड अचानक बहुत बढ़ जाएगी, जिससे आपकी कुल नेटवर्थ में बड़ा इजाफा होगा. यदि आप किसी डिजिटल एजेंसी या मीडिया लाइन से जुड़े हैं, तो आज आप अपने क्लाइंट्स की एक्सपेक्टेशंस (उम्मीदों) को बहुत शानदार तरीके से मैनेज कर पाएंगे. काम के लिए रियलिस्टिक डेडलाइन सेट होगी, जिससे आपकी पूरी टीम बिना किसी फालतू प्रेशर के रिलैक्स होकर काम करेगी. सारे टास्क्स समय पर पूरे होने से क्लाइंट्स आपसे बेहद खुश रहेंगे, जिससे बाजार में आपकी रेपुटेशन मजबूत होगी और नए प्रोजेक्ट्स भी आसानी से मिल जाएंगे.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन नई स्किल्स को सीखने और फ्रेशर्स के लिए नए रास्ते खोलने का है. आईटी सेक्टर और टेक फील्ड से जुड़े नौकरीपेशा लोगों को आज ऑफिस में टेक स्टैक लर्निंग (नई कोडिंग या टेक्नोलॉजी सीखना) बहुत आसान लगेगी. नई टेक्नोलॉजी को समझना और उसे अपने प्रोजेक्ट्स में लागू करना आपके लिए बेहद स्मूथ और सरल रहेगा. वहीं, नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं और फ्रेशर्स के लिए आज बन रहा बेहद शुभ 'शुक्ल योग' वरदान की तरह साबित होगा. आज आपको अपनी रिज्यूमे राइटिंग (Resume Writing) में किसी विशेषज्ञ या सीनियर से बहुत अच्छी मदद मिल सकती है. आपका रिज्यूमे इतना इम्प्रेसिव और आकर्षक बन जाएगा कि बड़ी कंपनियों में शॉर्टलिस्ट होने के आपके चांसेज बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे.

परिवार और निजी जीवन

पारिवारिक जीवन के मोर्चे पर आज का दिन जेनरेशन गैप (दो पीढ़ियों के वैचारिक अंतर) को पाटने वाला साबित होगा. घर में उम्र और सोच का अंतर होने के बावजूद आज माता-पिता और बच्चों के बीच बातचीत बहुत सकारात्मक और मधुर रहेगी. आपके माता-पिता आपकी आधुनिक सोच और फैसलों को समझने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे घर में एक-दूसरे के प्रति आपसी सम्मान और प्यार बहुत बढ़ेगा. इसके अलावा, आज मकर राशि के टीनएजर्स को अपनी बॉडी इमेज इश्यूज (लुक्स को लेकर होने वाली चिंता) से बड़ी राहत मिलेगी. आपमें खुद को स्वीकार करने की भावना (Self-Acceptance) बढ़ेगी और अपने लुक्स या दिखावे को लेकर चल रही हर तरह की इनसिक्योरिटी पूरी तरह कम हो जाएगी.

सेहत और दिनचर्या

स्वास्थ्य के लिहाज से आज आपका दिन बहुत ऊर्जावान और रिफ्रेशिंग रहेगा. आज के दिन को और बेहतर बनाने के लिए सुबह की शुरुआत (मॉर्निंग टाइम) में ही सोशल मीडिया, रील्स और स्मार्टफोन की नोटिफिकेशन्स से पूरी तरह दूर रहने का संकल्प लें. सुबह-सुबह डिजिटल दुनिया से दूर रहकर दिन की शुरुआत करना आपके दिमाग को एक नई एकाग्रता देगा और आपका मन दिनभर बेहद कूल और शांत बना रहेगा.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

अपने सभी महत्वपूर्ण और मांगलिक कार्यों को आज के विशेष शुभ चौघड़िए में ही संपन्न करें. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक सुबह का शुभ का चौघड़िया नया रिज्यूमे तैयार करने, डिजिटल क्लाइंट्स से मीटिंग करने या टेक स्किल्स सीखने के लिए सबसे उत्तम है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शाम का शुभ का चौघड़िया कई बड़ी बिजनेस डील्स फाइनल करने और माता-पिता के साथ समय बिताने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान कोई भी नया बड़ा निवेश करने या नया एग्रीमेंट साइन करने से पूरी तरह बचें. आज आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना बेहद शुभ और शांति देने वाला रहेगा.

भाग्यशाली रंग: ऑरेंज,

भाग्यशाली अंक: 4,

अशुभ अंक: 1

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