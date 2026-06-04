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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Kumbh Rashifal 4 June 2026: कुंभ राशि के ऑनलाइन बिजनेस को लगेगा बड़ा झटका, कॉम्पिटिशन के चक्कर में घटाने पड़ेंगे दाम

Aaj ka Kumbh Rashifal 4 June 2026: कुंभ राशि के ऑनलाइन बिजनेस को लगेगा बड़ा झटका, कॉम्पिटिशन के चक्कर में घटाने पड़ेंगे दाम

Aquarius Horoscope 4 June 2026: कुंभ राशि वालों के लिए बन रहा है साध्य योग, क्या गुरुवार को मनचाही जगह पर ट्रांसफर होने के साथ बढ़ेगा आपका मान-सम्मान? जानिए कैसा रहेगा आपका दिन.

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 04 Jun 2026 03:10 AM (IST)
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Aaj ka Kumbh Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने, अपने खर्चों पर लगाम लगाने और लव लाइफ में पार्टनर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने का है. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से द्वादश भाव (12th House) यानी व्यय, नुकसान और विदेश स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

12वें भाव के चंद्रमा का यह गोचर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और अनचाहे आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है. हालांकि, आज आकाश मंडल में शुक्ल योग और लक्ष्मीनारायण योग का प्रभाव भी रहेगा, जो कठिन समय में आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखेगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जहां आपको वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ सकता है. 12वें चंद्रमा के कारण आज अचानक बढ़ने वाला फाइनेंशियल प्रेशर (आर्थिक दबाव) आपके लिए बहुत तनावपूर्ण होगा. आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में बिजनेस चलाना इतना महंगा कैसे हो गया है, जिससे आपका दैनिक कैश फ्लो पूरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है. आज नए महीने के पहले हफ्ते में ही आपको अपने अनचाहे खर्चों को कम करने की सख्त बजट प्लानिंग करनी होगी. इसके अलावा, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स चला रहे हैं, उन्हें बाजार में कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) की कड़ी टक्कर के चलते अपने प्रोडक्ट्स की रेट्स में अचानक गिरावट लानी पड़ सकती है. दाम घटने के कारण आज आपका प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा बहुत कम हो जाएगा.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और अपनी विजिबिलिटी को लेकर संघर्ष करने का है. मिड-लेवल मैनेजर्स (मध्यम स्तर के अधिकारियों) को आज ऑफिस में अपनी बात रखने या बड़े अधिकारियों व बॉस से सीधे बात करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. आज आपको महसूस हो सकता है कि आपकी करियर ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई है और आपको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगेगा. अपने आस-पास के सहकर्मियों को आगे बढ़ते देख और खुद को एक ही जगह ठहरा हुआ पाकर आपका आत्मविश्वास (Self-Confidence) बुरी तरह टूट सकता है. ऐसी स्थिति में हिम्मत न हारें, यह आपके धैर्य की परीक्षा का समय है; केवल अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

आर्थिक और करियर की चुनौतियों के बीच आज आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ आपके लिए सबसे बड़ा संबल बनेगी. आज अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर की भावनाओं को गहराई से समझने से आपका आपसी प्यार बहुत बढ़ेगा. पिछले कुछ समय से रिश्तों में चल रही नीरसता दूर होगी और प्यार की गर्मजोशी वापस लौट आएगी. रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति समर्पण की यह भावना आपके बॉन्ड को पहले से कहीं ज्यादा गहरा, मजबूत और सुंदर बना देगी. परिवार में किसी भी तरह की बहसबाजी से आज खुद को दूर रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Alert)

कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. पिछले कुछ समय से पढ़ाई के प्रति बरती जा रही आपकी लापरवाही अब आपके आगामी परीक्षा परिणामों (Exam Results) को बड़े खतरे में डाल रही है. समय पर विषयों का रिवीजन न करने की आपकी आदत आज आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है. छात्रों को सलाह है कि वे आज ही से अपने सभी गैजेट्स को किनारे रखकर अपने सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कर दें, अन्यथा परीक्षा के समय पछताना पड़ सकता है.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

आर्थिक नुकसान से बचने और मानसिक शांति के लिए आज के शुभ समय का ध्यान रखें. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक सुबह का शुभ का चौघड़िया बजट प्लान करने और खुद को शांत रखने के लिए सही है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शाम का शुभ का चौघड़िया पार्टनर के साथ बैठकर तनाव साझा करने और आपसी संबंध मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे में पैसा लगाने, माल का ऑर्डर देने या कोई भी नया काम शुरू करने की भूल बिल्कुल न करें. आज आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना सामान्य रहेगा, यदि बहुत आवश्यक न हो तो यात्रा टाल देना ही बेहतर है.

  • भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden),
  • भाग्यशाली अंक: 2,
  • अशुभ अंक: 7

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 04 Jun 2026 03:10 AM (IST)
Tags :
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