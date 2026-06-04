Aaj ka Kumbh Rashifal 4 June 2026: गुरुवार, 4 जून का दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए बेहद फूंक-फूंक कर कदम रखने, अपने खर्चों पर लगाम लगाने और लव लाइफ में पार्टनर के प्रति पूरी तरह समर्पित रहने का है. आज चंद्रमा सुबह 07:42 के बाद आपकी राशि से द्वादश भाव (12th House) यानी व्यय, नुकसान और विदेश स्थान में मकर राशि में प्रवेश करेंगे.

12वें भाव के चंद्रमा का यह गोचर आपकी जेब पर भारी पड़ सकता है और अनचाहे आर्थिक दबाव बढ़ा सकता है. हालांकि, आज आकाश मंडल में शुक्ल योग और लक्ष्मीनारायण योग का प्रभाव भी रहेगा, जो कठिन समय में आपके वैवाहिक और प्रेम संबंधों में मधुरता बनाए रखेगा. आइए बिल्कुल सरल और पैराग्राफ फॉर्मेट में जानते हैं आज का पूरा राशिफल.

व्यापार और धन

बिजनेस और आर्थिक मोर्चे पर आज का दिन काफी चुनौतीपूर्ण रहने वाला है, जहां आपको वित्तीय तंगी का सामना करना पड़ सकता है. 12वें चंद्रमा के कारण आज अचानक बढ़ने वाला फाइनेंशियल प्रेशर (आर्थिक दबाव) आपके लिए बहुत तनावपूर्ण होगा. आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आज के समय में बिजनेस चलाना इतना महंगा कैसे हो गया है, जिससे आपका दैनिक कैश फ्लो पूरी तरह डिस्टर्ब हो सकता है. आज नए महीने के पहले हफ्ते में ही आपको अपने अनचाहे खर्चों को कम करने की सख्त बजट प्लानिंग करनी होगी. इसके अलावा, जो लोग ऑनलाइन बिजनेस या ई-कॉमर्स चला रहे हैं, उन्हें बाजार में कॉम्पिटिटर्स (प्रतिद्वंद्वियों) की कड़ी टक्कर के चलते अपने प्रोडक्ट्स की रेट्स में अचानक गिरावट लानी पड़ सकती है. दाम घटने के कारण आज आपका प्रॉफिट मार्जिन यानी मुनाफा बहुत कम हो जाएगा.

नौकरी और करियर

कार्यक्षेत्र के लिहाज से आज का दिन थोड़ा ठहराव और अपनी विजिबिलिटी को लेकर संघर्ष करने का है. मिड-लेवल मैनेजर्स (मध्यम स्तर के अधिकारियों) को आज ऑफिस में अपनी बात रखने या बड़े अधिकारियों व बॉस से सीधे बात करने का कोई मौका नहीं मिलेगा, जिससे वर्कप्लेस पर आपकी विजिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी. आज आपको महसूस हो सकता है कि आपकी करियर ग्रोथ पूरी तरह रुकी हुई है और आपको अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगेगा. अपने आस-पास के सहकर्मियों को आगे बढ़ते देख और खुद को एक ही जगह ठहरा हुआ पाकर आपका आत्मविश्वास (Self-Confidence) बुरी तरह टूट सकता है. ऐसी स्थिति में हिम्मत न हारें, यह आपके धैर्य की परीक्षा का समय है; केवल अपने काम की क्वालिटी पर फोकस करें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन

आर्थिक और करियर की चुनौतियों के बीच आज आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ आपके लिए सबसे बड़ा संबल बनेगी. आज अपने लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर की भावनाओं को गहराई से समझने से आपका आपसी प्यार बहुत बढ़ेगा. पिछले कुछ समय से रिश्तों में चल रही नीरसता दूर होगी और प्यार की गर्मजोशी वापस लौट आएगी. रिश्ते में एक-दूसरे के प्रति समर्पण की यह भावना आपके बॉन्ड को पहले से कहीं ज्यादा गहरा, मजबूत और सुंदर बना देगी. परिवार में किसी भी तरह की बहसबाजी से आज खुद को दूर रखें.

शिक्षा और छात्र (Education & Student Alert)

कुंभ राशि के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन एक बड़ी चेतावनी लेकर आया है. पिछले कुछ समय से पढ़ाई के प्रति बरती जा रही आपकी लापरवाही अब आपके आगामी परीक्षा परिणामों (Exam Results) को बड़े खतरे में डाल रही है. समय पर विषयों का रिवीजन न करने की आपकी आदत आज आपको बहुत भारी नुकसान दे सकती है. छात्रों को सलाह है कि वे आज ही से अपने सभी गैजेट्स को किनारे रखकर अपने सिलेबस को रिवाइज करना शुरू कर दें, अन्यथा परीक्षा के समय पछताना पड़ सकता है.

आज का विशेष शुभ समय और सलाह

आर्थिक नुकसान से बचने और मानसिक शांति के लिए आज के शुभ समय का ध्यान रखें. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक सुबह का शुभ का चौघड़िया बजट प्लान करने और खुद को शांत रखने के लिए सही है. इसके बाद शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शाम का शुभ का चौघड़िया पार्टनर के साथ बैठकर तनाव साझा करने और आपसी संबंध मजबूत करने के लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा. दोपहर 01:30 से दोपहर 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा, इस दौरान किसी भी नए व्यापारिक सौदे में पैसा लगाने, माल का ऑर्डर देने या कोई भी नया काम शुरू करने की भूल बिल्कुल न करें. आज आपके लिए दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करना सामान्य रहेगा, यदि बहुत आवश्यक न हो तो यात्रा टाल देना ही बेहतर है.

भाग्यशाली रंग: गोल्डन (Golden),

भाग्यशाली अंक: 2,

अशुभ अंक: 7

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