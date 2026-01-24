Mesh Rashifal 24 January 2026: मेष राशि को कानूनी व कार्यस्थल की चुनौतियाँ, वाणी और व्यवहार पर रखें नियंत्रण
Aries Horoscope 24 January 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के जातकों के लिए शनिवार का दिन कैसा रहेगा?
Mesh Rashifal 24 January 2026 in Hindi: मेष राशि वालों के लिए आज का दिन सतर्कता और संयम का रहेगा. माघ शुक्ल षष्ठी तिथि और बसंत पंचमी के प्रभाव से जहां एक ओर ज्ञान और विवेक बढ़ेगा वहीं चन्द्रमा के 12वें भाव में होने से कुछ चुनौतियां भी सामने आएंगी. सही रणनीति से आप दिन को अपने पक्ष में कर सकते हैं.
हेल्थ राशिफल
स्वास्थ्य के लिहाज से आज दिन थोड़ा कमजोर रह सकता है. किसी पुरानी बीमारी या मेडिकल जांच के कारण यात्रा करनी पड़ सकती है. मानसिक तनाव और थकान महसूस होगी इसलिए समय पर भोजन करें और नींद पूरी लें. योग और ध्यान आपको राहत देंगे.
बिजनेस राशिफल
विषदोष के प्रभाव से व्यापार में अचानक समस्याएं आ सकती हैं. छिपे हुए प्रतिस्पर्धी आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं इसलिए हर डील सोच-समझकर करें. कानूनी मामलों में सावधानी रखें और बिना सलाह कोई दस्तावेज साइन न करें.
जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों पर कार्यभार अधिक रहेगा. ऑफिस में देर तक काम करना पड़ सकता है और ब्रेक भी न मिल पाने से चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखें क्योंकि बदला हुआ रवैया आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है. धैर्य और प्रोफेशनलिज्म बनाए रखें.
फाइनेंस राशिफल
आज अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं. कानूनी या पारिवारिक कारणों से धन खर्च होने की संभावना है. सोशल मीडिया से जुड़ी किसी गलती के कारण आर्थिक नुकसान भी हो सकता है इसलिए सतर्क रहें और बजट पर नियंत्रण रखें.
लव और फैमिली राशिफल
परिवार में वाणी पर नियंत्रण रखना जरूरी है. जीवनसाथी के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है इसलिए बातचीत में संयम रखें. घर का माहौल तभी शांत रहेगा जब आप धैर्य से हर बात को संभालेंगे.
शिक्षा और छात्र राशिफल
कॉम्पिटिटिव और जनरल स्टूडेंट्स को आज पढ़ाई में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी. एकाग्रता बनाए रखने के लिए टाइम टेबल बनाएं. धार्मिक या सामाजिक सेवा में थोड़ा योगदान देना मानसिक संतुलन देगा.
भाग्यशाली रंग सिल्वर
भाग्यशाली अंक 6
अभाग्यशाली अंक 2
उपाय
आज बसंत पंचमी के अवसर पर मां सरस्वती को सफेद फूल अर्पित करें और ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः मंत्र का 11 बार जाप करें.
FAQs
-
क्या आज व्यापार में निवेश करना सही रहेगा?
उत्तर नहीं आज बड़े निवेश से बचना चाहिए.
-
क्या दांपत्य जीवन में तनाव रहेगा?
उत्तर हां लेकिन संयम और संवाद से स्थिति संभाली जा सकती है.
-
छात्रों के लिए आज का दिन कैसा है?
उत्तर मेहनत भरा दिन है लेकिन प्रयास सफल होंगे.
Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.
