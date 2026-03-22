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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mesh Rashifal 22 March 2026: मेष राशि व्यापार में सकारात्मक सोच से बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी से मिलेगी सुखद खबर

Aaj Ka Mesh Rashifal 22 March 2026: मेष राशि व्यापार में सकारात्मक सोच से बढ़ेगा मुनाफा, जीवनसाथी से मिलेगी सुखद खबर

Aries Horoscope 22 March 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए रविवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 22 Mar 2026 02:00 AM (IST)
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Mesh Rashifal 22 March 2026 in Hindi: मेष राशि आज चन्द्रमा आपकी ही राशि में स्थित हैं, जिससे आपके विवेक, उत्साह और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज का दिन नई शुरुआत और बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है. वाशि योग, आनन्दादि योग और सुनफा योग का साथ मिलने से आपके कई रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं.

स्वास्थ्य राशिफल
स्वास्थ्य के मामले में आज का दिन बेहतर रहेगा. हड्डियों और दांतों से जुड़ी समस्याओं में आराम मिलने के संकेत हैं. सुबह की ताजी हवा और हल्की धूप आपके शरीर को नई ऊर्जा देगी. अगर आप काफी समय से थकान महसूस कर रहे थे तो आज सेहत में सुधार देखने को मिलेगा. योग और हल्की एक्सरसाइज आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगी.

बिजनेस और फाइनेंस राशिफल
बिजनेस के लिए आज का दिन बहुत शुभ है. वाशि योग के प्रभाव से व्यापार में बड़ी सफलता मिल सकती है. सरकारी टैरिफ और पॉलिसी में हुए बदलाव आपके मुनाफे को बढ़ाने में मदद करेंगे. मशीनरी में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो आज का दिन अनुकूल है. बड़े कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ आपकी मीटिंग सफल हो सकती है, जिससे आपके बिजनेस को लंबे समय तक फायदा मिलेगा. आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और अचानक धन लाभ भी संभव है.

जॉब और करियर राशिफल
नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन शानदार रहेगा. आपकी मैनेजमेंट स्किल्स और निर्णय क्षमता मजबूत होगी. आपको किसी बड़ी टीम को गाइड करने का मौका मिल सकता है. सीनियर्स आपके काम की सराहना करेंगे और आपकी छवि मजबूत बनेगी. रविवार होने के बावजूद आप अपने करियर से जुड़ी नई स्किल्स सीखने की कोशिश करेंगे, जिससे भविष्य में बड़ा लाभ मिलेगा.

लव और फैमिली राशिफल
पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा. जीवनसाथी के साथ घर की जिम्मेदारियों को मिलकर निभाएंगे जिससे आपसी विश्वास बढ़ेगा. परिवार में प्रेम और सामंजस्य बना रहेगा. घर का माहौल शांतिपूर्ण और सकारात्मक रहेगा.

शिक्षा और स्टूडेंट राशिफल
स्टूडेंट्स के लिए दिन अनुकूल है. पढ़ाई में मन लगेगा और खेलकूद से जुड़े विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम मिल सकते हैं. स्पोर्ट्स पर्सन का अनुशासन उन्हें जीत दिला सकता है. अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज की मेहनत भविष्य में अच्छा परिणाम देगी.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
लकी रंग: नेवी ब्लू
लकी नंबर: 8
अनलकी नंबर: 6
उपाय: आज घर की पश्चिम दिशा में अंधेरा न रखें और वहां दीपक या लाइट जलाएं. सूर्य को जल अर्पित करें और सुबह कुछ समय धूप में जरूर बिताएं.

FAQs

1. क्या आज बिजनेस में बड़ा लाभ होगा?
हां, आज व्यापार में सफलता और धन लाभ के प्रबल योग हैं.

2. करियर के लिए दिन कैसा रहेगा?
बहुत अच्छा, नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलने की संभावना है.

3. स्वास्थ्य में क्या सुधार होगा?
हड्डियों और दांतों से जुड़ी समस्या में राहत मिल सकती है और ऊर्जा बनी रहेगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 22 Mar 2026 02:00 AM (IST)
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