Aaj ka Mesh Rashifal 20 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी तिथि फिर पंचमी रहेगी. आज सुबह 06:12 तक आर्द्रा नक्षत्र फिर पुनर्वसु नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, शूल योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा रात्रि 10:39 के बाद कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 09:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया एवं शाम 05:15 से 06:15 बजे तक लाभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 12:00 से 01:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बेहद मजबूत रहने वाला है. साझा निर्णयों में आज आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, जिससे बाजार में आपकी पार्टनरशिप (साझेदारी) की धाक जम जाएगी. आपकी कुंडली में शूल और गजकेसरी योग बनने से आर्थिक लेन-देन में आज आप पूरी तरह फायदे में रहेंगे और शाम तक आपका बैंक बैलेंस काफी संतोषजनक दिखेगा. हिस्सेदारी को लेकर चल रहे विरोधियों को आज आप अपनी सटीक रणनीति से परास्त करेंगे और व्यापार में अपना पूर्ण हक हासिल करने में सफल रहेंगे.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन बड़ी सौगात लेकर आ सकता है. आपके कार्यों में आ रही पुरानी अड़चनें आज स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी और आपको जल्द ही कार्यक्षेत्र में नई और बड़ी जिम्मेदारी का आधिकारिक पत्र (अपॉइंटमेंट या प्रमोशन लेटर) मिल सकता है. आप अपने करियर की इस तरक्की को अपनी फैमिली (परिवार) के त्याग का सम्मान मानेंगे और अधिक उत्साह से काम करेंगे. बॉस और सीनियर्स आपकी लगन से बेहद प्रभावित रहेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और खेल जगत से जुड़े युवाओं के लिए बुधवार का दिन टीम भावना को मजबूत करने वाला रहेगा. आपकी प्रोजेक्ट टीम या खेल की टीम के भीतर चल रहे पुराने विवादों को आज आप अपनी मधुर वाणी से पूरी तरह सुलझा देंगे. इससे टीम स्पिरिट बढ़ेगी और आप सब मिलकर अपने लक्ष्य पर जीत हासिल करेंगे. कठिन विषयों पर आपकी एकाग्रता बनी रहेगी.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और निजी जीवन के लिहाज से आज का दिन सुखद रहेगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में होने से भाई-बहनों का भरपूर सहयोग मिलेगा. घर में किसी मांगलिक कार्य की रूपरेखा बन सकती है. अपनों के साथ समय बिताने से आपसी समझ और प्रेम गहरा होगा, जिससे मानसिक शांति का अनुभव होगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपका दिन बहुत शानदार रहने वाला है. आज आपकी त्वचा और आंखों में एक विशेष चमक और तेज दिखाई देगा. आपका शारीरिक ऊर्जा स्तर और सेहत का ग्राफ काफी ऊंचा रहेगा, जिससे आप खुद को पूरी तरह तरोताजा महसूस करेंगे.

भाग्यशाली रंग: ब्लू

भाग्यशाली अंक: 7

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज मेष राशि के जातक अपने साहस और पराक्रम को बनाए रखने के लिए गणेश जी को सिंदूर अर्पित करें और उन्हें दूर्वा चढ़ाकर मोदक का भोग लगाएं. साथ ही उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

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