Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन, सामाजिक दायरा व पदोन्नति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप अपने मुनाफे को बढ़ाने के हर प्रयास में सफल रहेंगे; चारों तरफ से लाभ के नए द्वार खुलेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार

26 अक्टूबर 2026, सोमवार तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि

आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र

अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग

वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे

चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):

प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( शुभ का चौघड़िया )

सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक ( ) सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( लाभ-अमृत का चौघड़िया )

दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक ( ) अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदों से बचें)

सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदों से बचें) शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

वज्र योग से बंपर मुनाफा, धंधे में तेजी: ग्रहों के संयोग से बन रहे वज्र योग और 11वें चंद्रमा के प्रभाव से कारोबार में जबर्दस्त उछाल आएगा. बिजनेसमैन मोटा मुनाफा कमाने में सफल होंगे और धंधा काफी तेजी से चलेगा. हालांकि, बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी (गुणवत्ता) मेंटेन रखना बेहद जरूरी होगा.

इनकम में बढ़ोतरी से हर्षित होगा मन, रिस्क से बचें: आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि होने से मन पूरी तरह प्रसन्न रहेगा. फिर भी आज किसी भी तरह का गैर-जरूरी आर्थिक जोखिम (Risk) लेने से बचें.

वाहन चलाते समय बरतें विशेष सावधानी: सड़क पर चलते समय अथवा ड्राइव करते वक्त गति और नियमों का विशेष ख्याल रखें; असावधानी से चोट लगने की आशंका बन सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कम्यूनिकेशन और लर्निंग स्किल्स से सफलता: आपकी संवाद शैली (Communication Skills) और नई चीजें सीखने की ललक (Learning Skills) आपको कार्यक्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां दिलाएंगी.

पूरी जानकारी लेकर ही शुरू करें काम, भागदौड़ बनी रहेगी: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) किसी भी नए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को हाथ में लेने से पहले उसकी बारीकियों और पूरी जानकारी को अच्छी तरह समझ लें; इससे काम काफी सुगम हो जाएगा. ऑफिस के पेंडिंग काम को डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

3. शिक्षा, मानसिक शांति व आस्था (Education & Mental Peace)

अधूरी पढ़ाई पूरी करने का सही समय: यदि आपने किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई या कोई प्रोफेशनल कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था, तो अब उसे दोबारा शुरू करके पूरा करने का सबसे अनुकूल समय है. इसके साथ ही अपने हॉबीज और रुचिकर कार्यों के लिए भी समय जरूर निकालें.

धार्मिक आस्था से दूर होगा असमंजस: यदि किसी बात को लेकर आपका मन बार-बार असमंजस या दुविधा में डोल रहा है, तो मन को शांत करने के लिए आध्यात्मिक विचारों और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव के चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. अधिक भागदौड़ के चलते शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और शाम के समय किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या मौसमी फल दान करें. इससे असमंजस दूर होगा, एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ेगी और व्यापार में निरंतर धन लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.