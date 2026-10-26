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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: 11वें चंद्रमा और वज्र योग से आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी, ऑफिस में भागदौड़ व अधूरी पढ़ाई पूरी करने के योग

Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: 11वें चंद्रमा और वज्र योग से आय में जबर्दस्त बढ़ोतरी, ऑफिस में भागदौड़ व अधूरी पढ़ाई पूरी करने के योग

Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: मिथुन राशि का दैनिक राशिफल! 11वें चंद्रमा व वज्र योग का प्रभाव, बिजनेस में तगड़ा प्रॉफिट, कम्यूनिकेशन स्किल्स, एजुकेशन और अचूक उपाय.

Written By : पंडित सुरेश श्रीमाली |  Edited By: Harshika Mishra |  Updated at : 26 Oct 2026 12:51 AM (IST)
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Aaj Ka Mithun Rashifal 26 October 2026: ज्योतिषाचार्य पंडित सुरेश श्रीमाली के अनुसार, चंद्रमा आज आपकी राशि से 11वें भाव यानी एकादश भाव (लाभ, आय, इच्छा पूर्ति, बड़ा भाई-बहन, सामाजिक दायरा व पदोन्नति स्थान) में संचरण कर रहे हैं. एकादश भाव में चंद्रमा की शुभ स्थिति के चलते आप अपने मुनाफे को बढ़ाने के हर प्रयास में सफल रहेंगे; चारों तरफ से लाभ के नए द्वार खुलेंगे.

आज का पंचांग और ग्रह गोचर (Aaj Ka Panchang 26 October 2026)

  • दिनांक: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार
  • तिथि: आश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सुबह 09:42 बजे तक, तत्पश्चात कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रतिपदा तिथि
  • नक्षत्र: अश्विनी नक्षत्र शाम 05:41 बजे तक, तत्पश्चात भरणी नक्षत्र
  • शुभ योग: वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, लक्ष्मीनारायण योग, पारिजात योग, बुधादित्य योग और वज्र योग
  • चंद्र गोचर: चंद्रमा पूरे दिन-रात मेष राशि में संचरण करेंगे
  • शुभ मुहूर्त (चौघड़िया):
  • प्रातः काल: सुबह 10:15 से 11:15 बजे तक (शुभ का चौघड़िया)
  • सायंकाल: दोपहर 04:00 से शाम 06:00 बजे तक (लाभ-अमृत का चौघड़िया)
  • अशुभ समय (राहुकाल): सुबह 07:30 से 09:00 बजे तक राहुकाल रहेगा (इस दौरान नए वित्तीय सौदों से बचें)
  • शुभ यात्रा दिशा: पूर्व दिशा

1. बिजनेस और धन लाभ (Business & Finance)

वज्र योग से बंपर मुनाफा, धंधे में तेजी: ग्रहों के संयोग से बन रहे वज्र योग और 11वें चंद्रमा के प्रभाव से कारोबार में जबर्दस्त उछाल आएगा. बिजनेसमैन मोटा मुनाफा कमाने में सफल होंगे और धंधा काफी तेजी से चलेगा. हालांकि, बाजार में अपनी साख बनाए रखने के लिए प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी (गुणवत्ता) मेंटेन रखना बेहद जरूरी होगा.

इनकम में बढ़ोतरी से हर्षित होगा मन, रिस्क से बचें: आमदनी में अप्रत्याशित वृद्धि होने से मन पूरी तरह प्रसन्न रहेगा. फिर भी आज किसी भी तरह का गैर-जरूरी आर्थिक जोखिम (Risk) लेने से बचें.

वाहन चलाते समय बरतें विशेष सावधानी: सड़क पर चलते समय अथवा ड्राइव करते वक्त गति और नियमों का विशेष ख्याल रखें; असावधानी से चोट लगने की आशंका बन सकती है.

2. करियर और नौकरी (Career & Job)

कम्यूनिकेशन और लर्निंग स्किल्स से सफलता: आपकी संवाद शैली (Communication Skills) और नई चीजें सीखने की ललक (Learning Skills) आपको कार्यक्षेत्र में कई बड़ी उपलब्धियां दिलाएंगी.

पूरी जानकारी लेकर ही शुरू करें काम, भागदौड़ बनी रहेगी: नौकरीपेशा जातक (Employed Persons) किसी भी नए प्रोजेक्ट या असाइनमेंट को हाथ में लेने से पहले उसकी बारीकियों और पूरी जानकारी को अच्छी तरह समझ लें; इससे काम काफी सुगम हो जाएगा. ऑफिस के पेंडिंग काम को डेडलाइन से पहले पूरा करने के लिए काफी भागदौड़ करनी पड़ेगी, लेकिन अंततः परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे.

3. शिक्षा, मानसिक शांति व आस्था (Education & Mental Peace)

अधूरी पढ़ाई पूरी करने का सही समय: यदि आपने किन्हीं कारणों से अपनी पढ़ाई या कोई प्रोफेशनल कोर्स बीच में ही छोड़ दिया था, तो अब उसे दोबारा शुरू करके पूरा करने का सबसे अनुकूल समय है. इसके साथ ही अपने हॉबीज और रुचिकर कार्यों के लिए भी समय जरूर निकालें.

धार्मिक आस्था से दूर होगा असमंजस: यदि किसी बात को लेकर आपका मन बार-बार असमंजस या दुविधा में डोल रहा है, तो मन को शांत करने के लिए आध्यात्मिक विचारों और ईश्वर के प्रति अपनी आस्था को मजबूत करें.

स्वास्थ्य का रखें ध्यान: एकादश भाव के चंद्रमा से शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी. अधिक भागदौड़ के चलते शाम को पैरों में हल्की थकान हो सकती है; पर्याप्त नींद लें.

लकी कलर: नेवी ब्लू

लकी नंबर: 3

अनलकी नंबर: 6

विशेष अचूक उपाय: सोमवार के दिन प्रातः काल शिवलिंग पर शुद्ध जल में कच्चा गाय का दूध और सफेद चंदन मिलाकर अभिषेक करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 108 बार जप करें. भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और शाम के समय किसी जरूरतमंद को सफेद मिठाई या मौसमी फल दान करें. इससे असमंजस दूर होगा, एकादश भाव के चंद्रमा की शुभता बढ़ेगी और व्यापार में निरंतर धन लाभ होगा.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:51 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Aaj Ka Panchang Mithun Rashifal Gemini Horoscope Today
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