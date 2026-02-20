हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Aaj ka Mesh Rashifal 20 February 2026: मेष राशि सावधान! नए संपर्कों से काम में आ सकती है रुकावट, निवेश के लिए समय पक्ष में नहीं

Aries Horoscope 20 February 2026: मेष राशिफल वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए मेष राशि के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Harshika Mishra | Updated at : 20 Feb 2026 02:31 AM (IST)
Preferred Sources

Mesh Rashifal 20 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण नए संपर्कों से बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आने की संभावना है. ग्रह स्थितियां वर्तमान में आपके पूरी तरह पक्ष में नहीं दिख रही हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का नया व्यावसायिक निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है. कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह लेना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी राय आपको बिजनेस में सही और उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी.

करियर और नौकरी राशिफल

करियर को लेकर आज आपके मन में कुछ चिंताएं और असुरक्षा की भावना रह सकती है. आपको अपनी नकारात्मकता और बढ़ते तनाव पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा इसका प्रभाव आपके प्रदर्शन पर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपके कार्य करने के तरीके से उच्च अधिकारी नाखुश नजर आ सकते हैं. 

परिवार, प्रेम और संतान राशिफल

पारिवारिक मोर्चे पर आज तालमेल की कुछ कमी देखी जा सकती है. कार्यक्षेत्र का दबाव अधिक रहने के कारण आप अपने परिवार के साथ उचित सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, जिससे घर का माहौल थोड़ा भारी रह सकता है. चंद्रमा और शनि के मिलने से बन रहे विष दोष के प्रभाव स्वरूप लव लाइफ में आपको अपने किसी करीबी मित्र या पार्टनर से धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें.

शिक्षा और स्वास्थ्य राशिफल

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बाधाओं से भरा रहेगा. एकाग्रता की कमी के कारण आप चीजें जल्दी भूल सकते हैं, जिससे मानसिक परेशानी और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो खान-पान में लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है. 

  • भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)
  • भाग्यशाली अंक: 1
  • अशुभ अंक: 6

उपाय

  • आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.
  • राहुकाल (दोपहर 01:30 से 03:00) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.
  • जरूरतमंदों को सफेद अन्न का दान करना मानसिक शांति और लाभ प्रदान करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार में नया निवेश करना सही रहेगा?
   नहीं, चंद्रमा के 12वें भाव में होने और विष दोष के प्रभाव के कारण आज किसी भी प्रकार का नया निवेश या बड़ा आर्थिक लेनदेन करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

2. लव लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान क्या है?
  आज संबंधों में अविश्वास की स्थिति बन सकती है. किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर शक न करें और शांति से बैठकर बातचीत के जरिए गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास       करें.

3. कार्यस्थल पर अधिकारियों की नाराजगी से कैसे बचें?
  ऑफिस की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही आपको अधिकारियों की नाराजगी से बचा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Published at : 20 Feb 2026 02:31 AM (IST)
Aries Horoscope Mesh Rashifal Rashifal Horoscope 2026
