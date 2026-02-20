Mesh Rashifal 20 February 2026 in Hindi: आज चंद्रमा आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके कारण नए संपर्कों से बनते हुए कामों में अचानक रुकावटें आने की संभावना है. ग्रह स्थितियां वर्तमान में आपके पूरी तरह पक्ष में नहीं दिख रही हैं, इसलिए किसी भी प्रकार का नया व्यावसायिक निवेश करने के लिए यह समय अनुकूल नहीं है. कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय घर के अनुभवी सदस्यों से सलाह लेना अनिवार्य है, क्योंकि उनकी राय आपको बिजनेस में सही और उचित मार्गदर्शन प्रदान करेगी.

करियर और नौकरी राशिफल

करियर को लेकर आज आपके मन में कुछ चिंताएं और असुरक्षा की भावना रह सकती है. आपको अपनी नकारात्मकता और बढ़ते तनाव पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा इसका प्रभाव आपके प्रदर्शन पर पड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों के लिए दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है क्योंकि आपके कार्य करने के तरीके से उच्च अधिकारी नाखुश नजर आ सकते हैं.

परिवार, प्रेम और संतान राशिफल

पारिवारिक मोर्चे पर आज तालमेल की कुछ कमी देखी जा सकती है. कार्यक्षेत्र का दबाव अधिक रहने के कारण आप अपने परिवार के साथ उचित सामंजस्य नहीं बिठा पाएंगे, जिससे घर का माहौल थोड़ा भारी रह सकता है. चंद्रमा और शनि के मिलने से बन रहे विष दोष के प्रभाव स्वरूप लव लाइफ में आपको अपने किसी करीबी मित्र या पार्टनर से धोखा मिलने की आशंका है, इसलिए भावुक होकर कोई बड़ा फैसला न लें.

शिक्षा और स्वास्थ्य राशिफल

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए आज का दिन बाधाओं से भरा रहेगा. एकाग्रता की कमी के कारण आप चीजें जल्दी भूल सकते हैं, जिससे मानसिक परेशानी और चिड़चिड़ापन बढ़ेगा. स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो खान-पान में लापरवाही आपके लिए भारी पड़ सकती है.

भाग्यशाली रंग: सिल्वर (Silver)

भाग्यशाली अंक: 1

1 अशुभ अंक: 6

उपाय

आज भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाएं और "ॐ गं गणपतये नमः" का जाप करें.

राहुकाल (दोपहर 01:30 से 03:00) के दौरान महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचें.

जरूरतमंदों को सफेद अन्न का दान करना मानसिक शांति और लाभ प्रदान करेगा.

(FAQs)

1. क्या आज व्यापार में नया निवेश करना सही रहेगा?

नहीं, चंद्रमा के 12वें भाव में होने और विष दोष के प्रभाव के कारण आज किसी भी प्रकार का नया निवेश या बड़ा आर्थिक लेनदेन करना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है.

2. लव लाइफ में आ रही समस्याओं का समाधान क्या है?

आज संबंधों में अविश्वास की स्थिति बन सकती है. किसी भी बाहरी व्यक्ति की बातों में आकर अपने साथी पर शक न करें और शांति से बैठकर बातचीत के जरिए गलतफहमियों को दूर करने का प्रयास करें.

3. कार्यस्थल पर अधिकारियों की नाराजगी से कैसे बचें?

ऑफिस की गॉसिप से दूर रहकर केवल अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना ही आपको अधिकारियों की नाराजगी से बचा सकता है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.