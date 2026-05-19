Aaj ka Mesh Rashifal 19 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया तिथि फिर चतुर्थी रहेगी. आज सुबह 08:42 तक मृगशिरा नक्षत्र फिर आर्द्रा नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गजकेसरी योग, धृति योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा मिथुन राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज एक समय है. दोपहर 12:15 से 02:00 बजे तक लाभ-अमृत का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 03:00 से 04:30 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद सफल और दूरगामी परिणाम देने वाला रहेगा. बिजनेसमैन के कानून के दायरे में रहकर किए गए आपके सभी साहसी फैसले आज आपको समाज और व्यापार जगत में बड़ा सम्मान दिलाएंगे. निवेश के मामले में आज आपका लिया गया एक साहसी निर्णय भविष्य में आपको कई गुना अधिक मुनाफा देने की अद्भुत क्षमता रखता है. यदि आप कोई नई व्यावसायिक डील साइन करने जा रहे हैं, तो आज दोपहर 12:15 से 02:00 बजे का समय आपके लिए सर्वोत्तम है. इस दौरान काम करने से आपके बिजनेस में धन का प्रवाह निरंतर बना रहेगा और भारी लाभ की स्थिति रहेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाने का है. ऑफिस में आपकी छवि आज एक बेहद भरोसेमंद और अनुशासित व्यक्ति के रूप में उभरेगी, जिससे कार्यक्षेत्र का माहौल आपके लिए बहुत ही सहयोगात्मक और खुशनुमा बना रहेगा. मल्टीनेशनल कंपनियों (MNC) में काम कर रहे एंप्लॉयड पर्सन को आज किसी बड़े ग्लोबल क्लाइंट के साथ सीधे जुड़ने का सुनहरा मौका मिलेगा, जो आपके करियर को तरक्की की एक नई दिशा देगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए मंगलवार का दिन बेहतरीन रहने वाला है. आज आपकी याददाश्त और तर्क करने की क्षमता अपने शिखर पर होगी. इस मानसिक एकाग्रता के कारण कठिन से कठिन प्रतियोगी परीक्षाएं भी आज आपको बेहद सरल प्रतीत होंगी और आप बड़ी सफलता की ओर कदम बढ़ाएंगे.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. चंद्रमा के तीसरे भाव में रहने से आपको अपने छोटे भाई की कंपनी और उनकी संगति पर थोड़ी नजर रखने की जरूरत है. घर में आज हंसी-खुशी का माहौल रहने से आप मानसिक रूप से काफी शांति, सुकून और सुरक्षा का अनुभव करेंगे. अपनों के साथ आपसी समझ बढ़ने से रिश्तों में पुराना तालमेल लौट आएगा.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाने वाला रहेगा. घर के बड़े-बुजुर्गों के स्वास्थ्य में आज चमत्कारी सुधार देखने को मिलेगा, जिससे आपकी एक बड़ी चिंता दूर होगी. इसके साथ ही आपका स्वयं का ऊर्जा स्तर भी शिखर पर रहेगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे उत्साह के साथ पूरा करेंगे.

भाग्यशाली रंग: नीला

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. दोपहर के शुभ चौघड़िया मुहूर्त में नई डील फाइनल करें और उत्तर दिशा की यात्रा पर निकलने से पहले बड़ों का आशीर्वाद लें.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.