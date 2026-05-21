Aaj ka Vrishchik Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाला रहेगा. बिजनेसमैन का व्यावसायिक अनुमान आज व्यापारिक सौदों में बहुत सटीक बैठेगा, जिसके बल पर आप मार्केट में बड़े मुनाफे की कोई बड़ी डील फाइनल करेंगे. बाजार की विषम और उतार-चढ़ाव वाली परिस्थितियों में भी आपके द्वारा लिए गए धैर्यपूर्ण निर्णय आज आपके बिज़नेस को सुरक्षा और ग्रोथ (प्रगति) दोनों एक साथ प्रदान करेंगे. जो लोग विदेश में पहले से रह रहे हैं या वहां बिजनेस कर रहे हैं, उन्हें आज बेहतर कार्यशैली के लिए किसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की पार्टनरशिप (साझेदारी) या शेयर्स मिलने के मजबूत संकेत हैं.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन मान-सम्मान में वृद्धि और शानदार संतुलन का रहेगा. आप अपनी नॉलेज शेयरिंग (ज्ञान साझा करने) के माध्यम से अपने जूनियर्स को भी कार्यक्षेत्र में शिक्षित और मार्गदर्शित करेंगे, जिससे वर्कप्लेस पर आपका आदर और सम्मान बहुत बढ़ जाएगा. आज आपका वर्क-लाइफ बैलेंस (काम और निजी जीवन का संतुलन) इतना सटीक और बेहतरीन रहेगा कि आप ऑफिस के काम के साथ-साथ खुद के लिए भी जिम या योग का पर्याप्त समय आसानी से निकाल पाएंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों, युवाओं और खेल जगत से जुड़े जातकों के लिए गुरुवार का दिन अचीवमेंट्स (उपलब्धियों) से भरा रहेगा. खेल के मैदान पर प्लेयर्स (खिलाड़ियों) का निशाना अपने मुख्य लक्ष्य पर बिल्कुल सटीक लगेगा, जिससे आप किसी बड़ी प्रतियोगिता में मेडल या ट्रॉफी जीत सकते हैं. गुरुजनों का पूरा सहयोग आपकी प्रतिभा को निखारेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक जीवन के लिहाज से आज का दिन रिश्तों में गहराई और नजदीकियां लाने वाला रहेगा. बच्चों के साथ आज किसी पिकनिक या आउटिंग (बाहर घूमने) का बेहतरीन प्रोग्राम अचानक बन सकता है, जिससे पारिवारिक बॉन्डिंग और आपसी प्यार और अधिक गहरा होगा. इसके साथ ही लंबे समय से बीमार चल रहे आपके लाइफ पार्टनर (जीवनसाथी) की सेहत में आज धीरे-धीरे बड़ा सुधार आएगा, जिससे घर की चिंताएं दूर होंगी; यह सब आपकी निस्वार्थ सेवा का ही सुखद फल है.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही शानदार रहेगा. नवम भाव के चंद्रमा और उत्तम वर्क-लाइफ बैलेंस के कारण आप शारीरिक रूप से ऊर्जावान और मानसिक रूप से बेहद प्रफुल्लित महसूस करेंगे. आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत मजबूत बनी रहेगी.

भाग्यशाली रंग: येलो

भाग्यशाली अंक: 8

अशुभ अंक: 1

आज का विशेष उपाय: आज नवम भाव के चंद्रमा, पुष्य नक्षत्र और गुरुवार के महासंयोग पर वृश्चिक राशि के जातक भाग्य वृद्धि के लिए भगवान विष्णु के मंदिर में चने की दाल और पीले फल अर्पित करें.

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