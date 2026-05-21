Aaj ka Dhanu Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत ही फूंक-फूंक कर कदम रखने का है. गवर्नमेंट (सरकार) के द्वारा विकट परिस्थितियों को देखकर अचानक लिए गए कुछ नए डिसिजन (नीतियां) आज बिजनेसमैन के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकते हैं, जिससे आपकी योजनाएं प्रभावित होंगी. ग्रह गोचर पूरी तरह विपरीत होने से आज अचानक आपकी सेहत बिगड़ने के कारण बिज़नेस के कई ज़रूरी और महत्वपूर्ण काम अधूरे छूट सकते हैं, जिससे आपका तैयार माल समय पर मार्केट में नहीं पहुंच पाएगा और आर्थिक नुकसान की आशंका रहेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन संयम और धैर्य रखने का है. ऑफिस में को-वर्कर्स (सहकर्मियों) के साथ लंच ब्रेक में भी किसी बात पर तीखी अनबन या वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, जिससे आपकी टीम का कामकाजी माहौल बहुत ही बोझिल रहेगा; अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें. इसके अलावा, जो लोग घर से दूर किसी हॉस्टल या किराए के कमरे में रहकर नौकरी कर रहे हैं, वे आज अत्यधिक काम के दबाव के कारण घर के स्वाद और माँ के लाड़-प्यार को बहुत ज्यादा मिस (याद) करेंगे.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और युवाओं के लिए गुरुवार का दिन मानसिक भटकाव से बचने का है. दिमाग में एक साथ चल रहे अनगिनत और बेवजह के विचारों के कारण आज आप किसी एक मुख्य विषय पर अपना ध्यान नहीं लगा पाएंगे, जिससे परीक्षा का अनजाना डर आप पर पूरी तरह हावी हो जाएगा. शांत दिमाग से टाइम-टेबल बनाकर पढ़ाई करें.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन थोड़ा नाजुक रह सकता है. अष्टम चंद्रमा के कारण लव पार्टनर के साथ आज ब्रेकअप (रिश्ता टूटने) जैसी गंभीर स्थिति अचानक बन सकती है, क्योंकि आपकी कोई पुरानी छिपी हुई बात या राज आज उनके सामने अचानक उजागर हो सकता है. रिश्तों को बचाने के लिए ईमानदारी और सच्चाई का सहारा लें.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज आपको अत्यधिक सतर्कता बरतने की जरूरत है. आज आपको गले या फेफड़ों से जुड़ी कोई बड़ी समस्या (इन्फेक्शन) परेशान कर सकती है. आज के दिन ठंडी चीजों, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम के सेवन से पूरी तरह बचें, वरना आप किसी लंबी और कष्टदायी बीमारी का शिकार हो सकते हैं.

भाग्यशाली रंग: वाइट

भाग्यशाली अंक: 4

अशुभ अंक: 6

आज का विशेष उपाय: आज अष्टम चंद्रमा के दोष और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने के लिए गुरुवार के दिन कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करें.

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