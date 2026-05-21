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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj ka Meen Rashifal 21 May 2026: मीन राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, प्रभावशाली पार्टनर का जुड़ना बिजनेस के लिए साबित होगा गेम चेंजर

Aaj ka Meen Rashifal 21 May 2026: मीन राशि पांचवें चंद्रमा से होगा आकस्मिक धन लाभ, प्रभावशाली पार्टनर का जुड़ना बिजनेस के लिए साबित होगा गेम चेंजर

Pisces Horoscope 21 May 2026: मीन राशि वालों के लिए आज का दिन विशेष होने जा रहा है, क्या इस दिन आपकी कोई खास इच्छा पूरी होने जा रही है. जानिए गुरुवार का दिन कैसा रहेगा?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 21 May 2026 04:00 AM (IST)
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Aaj ka Meen Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बड़ी सफलता और विस्तार लेकर आया है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज आपको व्यापार में अचानक आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं. बिजनेस में नई मशीनों या आधुनिक तकनीक का प्रयोग आज आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी (उत्पादन क्षमता) को कई गुना बढ़ाकर आपके मुनाफे को एक नया आयाम देगा. इसके साथ ही, आज आपके व्यापार में नए पार्टनर (साझेदार) के तौर पर किसी बेहद प्रभावशाली व्यक्ति का जुड़ना आपके बिज़नेस के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है, जिससे मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)
नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ी छलांग लगाने का है. आपकी गजब की मेहनत, काम के प्रति ईमानदारी और कड़े अनुशासन को देखकर ऑफिस में पॉलिटिक्स (राजनीति) करने वाले लोग खुद ही आपसे दूरी बना लेंगे और उनकी चालें असफल होंगी. आज आपकी अद्भुत मेहनत का लोहा मैनेजमेंट भी खुलकर मानेगा और आपको कंपनी के किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 'हेड' (मुखिया) बनाया जा सकता है, जो आपके करियर के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)
विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बेहद शानदार रहेगा. छात्रों के लिए आज एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कठिन और जटिल प्रश्न भी आसानी से हल हो जाएंगे. गुरुजनों और बड़ों का पूरा सहयोग आपको अपनी पढ़ाई में आगे रखेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)
पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन खुशियों और सुकून से भरा रहेगा. लव लाइफ में लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी गलतफहमी का आज पूरी तरह अंत होगा और आप दोनों फिर से एक-दूसरे के बेहद करीब आएंगे, जिससे आपका मन काफी हल्का और प्रसन्न महसूस करेगा. एंप्लॉयड पर्सन (नौकरीपेशा लोग) आज शाम को अपने पुराने दोस्तों के साथ किसी पार्टी या गेट-टुगेदर में शामिल हो सकते हैं, जहां आप अपनी पुरानी मीठी कहानियाँ साझा करेंगे और बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)
स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद उत्तम और सकारात्मकता से भरा रहेगा. आपके द्वारा डेली (रोजाना) किए गए योग और मेडिटेशन (ध्यान) के सकारात्मक प्रभाव से आज आपकी सेहत में बहुत बड़ा और शानदार सुधार आएगा. अपनी मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा को और अधिक मजबूत करने के लिए आज आपको “ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू
भाग्यशाली अंक: 6
अशुभ अंक: 3
आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र के महासंयोग पर मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता के लिए भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
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Published at : 21 May 2026 04:00 AM (IST)
Tags :
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