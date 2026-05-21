Aaj ka Meen Rashifal 21 May 2026: प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी तिथि फिर षष्ठी रहेगी. आज पूरे दिन पुष्य नक्षत्र रहेगा. आज ग्रहों से बनने वाले वाशि योग, आनन्दादि योग, सुनफा योग, बुधादित्य योग, शंख योग, गण्ड योग का साथ मिलेगा वहीं अगर आपकी मेष, कर्क, तुला, मकर राशि है तो रूचक योग का साथ मिलेगा. चन्द्रमा कर्क राशि में रहेंगे. वहीं आज के दिन शुभ कार्य के लिए शुभ समय नोट कीजिए आज दो समय है. सुबह 07:00 से 08:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया एवं शाम 05:00 से 06:00 बजे तक शुभ का चौघड़िया रहेगा. वहीं दोपहर 01:30 से 03:00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज आप दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करें शुभ रहेगा.

व्यापार और धन राशिफल (Business & Finance Horoscope)

व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन आर्थिक रूप से बड़ी सफलता और विस्तार लेकर आया है. चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज आपको व्यापार में अचानक आकस्मिक धन लाभ होने के मजबूत योग बने हुए हैं. बिजनेस में नई मशीनों या आधुनिक तकनीक का प्रयोग आज आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी (उत्पादन क्षमता) को कई गुना बढ़ाकर आपके मुनाफे को एक नया आयाम देगा. इसके साथ ही, आज आपके व्यापार में नए पार्टनर (साझेदार) के तौर पर किसी बेहद प्रभावशाली व्यक्ति का जुड़ना आपके बिज़नेस के लिए 'गेम चेंजर' साबित हो सकता है, जिससे मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी.

नौकरी और कार्यक्षेत्र राशिफल (Job & Career Horoscope)

नौकरीपेशा जातकों के लिए आज का दिन करियर में बड़ी छलांग लगाने का है. आपकी गजब की मेहनत, काम के प्रति ईमानदारी और कड़े अनुशासन को देखकर ऑफिस में पॉलिटिक्स (राजनीति) करने वाले लोग खुद ही आपसे दूरी बना लेंगे और उनकी चालें असफल होंगी. आज आपकी अद्भुत मेहनत का लोहा मैनेजमेंट भी खुलकर मानेगा और आपको कंपनी के किसी बहुत बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का 'हेड' (मुखिया) बनाया जा सकता है, जो आपके करियर के लिए संजीवनी बूटी साबित होगा.

शिक्षा और शिक्षार्थी राशिफल (Education & Student Horoscope)

विद्यार्थियों और प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए गुरुवार का दिन बेहद शानदार रहेगा. छात्रों के लिए आज एकाग्रता बहुत अच्छी रहेगी, जिससे कठिन और जटिल प्रश्न भी आसानी से हल हो जाएंगे. गुरुजनों और बड़ों का पूरा सहयोग आपको अपनी पढ़ाई में आगे रखेगा.

प्रेम और परिवार राशिफल (Love & Family Horoscope)

पारिवारिक और लव लाइफ (प्रेम जीवन) के लिहाज से आज का दिन खुशियों और सुकून से भरा रहेगा. लव लाइफ में लंबे समय से चली आ रही किसी बड़ी गलतफहमी का आज पूरी तरह अंत होगा और आप दोनों फिर से एक-दूसरे के बेहद करीब आएंगे, जिससे आपका मन काफी हल्का और प्रसन्न महसूस करेगा. एंप्लॉयड पर्सन (नौकरीपेशा लोग) आज शाम को अपने पुराने दोस्तों के साथ किसी पार्टी या गेट-टुगेदर में शामिल हो सकते हैं, जहां आप अपनी पुरानी मीठी कहानियाँ साझा करेंगे और बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे.

सेहत राशिफल (Health Horoscope)

स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद उत्तम और सकारात्मकता से भरा रहेगा. आपके द्वारा डेली (रोजाना) किए गए योग और मेडिटेशन (ध्यान) के सकारात्मक प्रभाव से आज आपकी सेहत में बहुत बड़ा और शानदार सुधार आएगा. अपनी मानसिक शांति और आत्मिक ऊर्जा को और अधिक मजबूत करने के लिए आज आपको “ऊँ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करना चाहिए.

भाग्यशाली रंग: स्काई ब्लू

भाग्यशाली अंक: 6

अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: आज पंचम चंद्रमा और पुष्य नक्षत्र के महासंयोग पर मीन राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति की अनुकूलता के लिए भगवान विष्णु को पीले रंग की मिठाई या बूंदी के लड्डू का भोग लगाएं.

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