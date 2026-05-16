Aaj ka Mesh Rashifal 16 May 2026: आज शनि जयंती और ज्येष्ठ अमावस्या का पावन पर्व है. मेष राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, जिससे आपके आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी. आज आपकी राशि में रूचक योग, लक्ष्मी योग और सौभाग्य योग का अद्भुत संयोग बन रहा है, जो करियर और आर्थिक स्थिति के लिए मील का पत्थर साबित होगा.

व्यापार और वित्त (Business & Finance)

आर्थिक रूप से आज का दिन "परिवर्तन और लाभ" का है. बिजनेसमैन आज अपने पुराने ढर्रे पर चल रहे काम को आधुनिक तकनीक से जोड़ेंगे, जो भविष्य में बड़ी सफलता दिलाएगा. सौभाग्य योग के प्रभाव से आपको कोई सरकारी टेंडर या बड़ा कॉर्पोरेट ऑर्डर मिल सकता है. यदि आप कोई पुरानी हवेली या पैतृक जमीन बेचना चाहते हैं, तो आज आपको उम्मीद से अधिक मुनाफा होने के प्रबल योग हैं.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली रहेगा कि ऑफिस की राजनीति और गॉसिप करने वाले लोग आपके सामने टिक नहीं पाएंगे. जो आपकी आलोचना करते थे, वे भी आज आपकी कार्यशैली के कायल हो जाएंगे. यदि आज आप नई नौकरी ज्वाइन कर रहे हैं या किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं, तो यह लंबी अवधि के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा.

खेल और प्रदर्शन (Sports & Performance)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन मैदान पर दबदबा बनाने का है. आपकी रणनीति इतनी सटीक होगी कि विपक्षी आपसे भयभीत रहेंगे. विशेष टिप: बेहतर प्रदर्शन के लिए 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का जाप करें और खेल से पहले माथे पर लाल चंदन का तिलक जरूर लगाएं.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family)

आज शनि जयंती पर परिवार के साथ धार्मिक कार्यों में समय बीतेगा. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से मानसिक शांति बनी रहेगी और जीवनसाथी के साथ आपके संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे. शाम के समय घर में सुखद माहौल रहेगा.

भाग्यशाली रंग: नीला (शनि देव का प्रिय और स्थिरता का प्रतीक)

नीला (शनि देव का प्रिय और स्थिरता का प्रतीक) भाग्यशाली अंक: 3

3 आज का उपाय: शनि जयंती पर पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें. पूर्व दिशा की यात्रा सुखद रहेगी.

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