Aaj ka Mesh Rashifal 15 May 2026: ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सुबह 08.32 बजे तक रहेगी, जिसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ होगा. आज रात्रि 08.15 बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा और उसके पश्चात भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अत्यंत ऊर्जावान और भाग्यशाली रहने वाला है क्योंकि चंद्रमा आपकी अपनी ही राशि में विराजमान हैं, जिससे आप में गजब का उत्साह (Enthusiasm) देखने को मिलेगा. आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य, लक्ष्मी और सर्वार्थ सिद्धि जैसे शुभ योगों के साथ आपकी राशि के लिए 'रूचक योग' का विशेष प्रभाव मिल रहा है. शुभ कार्यों के लिए सुबह 08.15 से 10.15 और दोपहर 01.15 से 02.15 का समय श्रेष्ठ है. सुबह 10.30 से 12.00 बजे तक राहुकाल रहेगा. आज पश्चिम दिशा की यात्रा करना आपके लिए शुभ रहेगा.

व्यापार और व्यवसाय (Business)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन स्वर्णिम सफलता लेकर आया है. बुजुर्गों का आशीर्वाद और उनकी सटीक सलाह आज बिजनेसमैन को एक ऐसी बड़ी डील दिलाएगी, जो आपको सालों तक मुनाफा देती रहेगी. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आपकी कार्यकुशलता के चर्चे होंगे और विदेशी क्लाइंट्स खुद आपसे संपर्क करने के लिए आगे आएंगे. सरकारी नीतियों और बाजार की परिस्थितियों का आपको भरपूर लाभ मिलेगा.

नौकरी और करियर (Job & Career)

करियर के मोर्चे पर आज आपकी प्रतिभा का लोहा माना जाएगा. नई टेक्नोलॉजी को सीखने की आपकी ललक आज इंटरनेशनल करियर के द्वार पूरी तरह खोल देगी. कठिन से कठिन प्रोजेक्ट को भी आप अपनी सूझबूझ से आसान बना देंगे, जिससे आपकी टीम का मनोबल बढ़ेगा. एम्प्लॉयड पर्सन का व्यवहार बहुत ही सकारात्मक रहेगा, जिससे ऑफिस का माहौल खुशनुमा बना रहेगा और सीनियर आपके काम से प्रभावित होंगे.

लव और फैमिली (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज भाई-बहनों का पूरा सपोर्ट आपको एक सुरक्षा कवच या ढाल की तरह महसूस होगा. उनकी मदद से आप अपने निजी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं से बाहर निकलने में सफल रहेंगे. घर के बुजुर्गों का सानिध्य आपको मानसिक शांति और सही दिशा देगा. रिश्तों में आपसी समझ और मधुरता बढ़ेगी.

शिक्षा और छात्र (Education & Students)

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन विजय प्राप्त करने का है. यदि आप किसी बड़े कॉम्पिटिशन या प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने जा रहे हैं, तो आपके लिए उत्तर-पूर्व (North-East) दिशा विजय का द्वार खोलेगी. आपकी एकाग्रता और तार्किक क्षमता आज आपको दूसरों से काफी आगे ले जाएगी.

स्वास्थ्य (Health)

सेहत के मामले में आज आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे. चंद्रमा के आपकी राशि में होने से आत्मविश्वास और उत्साह का स्तर बढ़ा रहेगा. सकारात्मक सोच के कारण आप पूरे दिन ऊर्जावान बने रहेंगे. योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल रखना आपके लिए फायदेमंद होगा.

वित्त और निवेश (Finance)

आर्थिक स्थिति आज अत्यंत मजबूत रहने वाली है. लक्ष्मी योग का प्रभाव आपके धन संचय में वृद्धि कराएगा. पुरानी संपत्ति या निवेश से लाभ होने के योग हैं. विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है. भविष्य की योजनाओं में निवेश के लिए भी आज का दिन उत्तम है.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: सफेद

भाग्यशाली अंक: 2

अनलक्की अंक: 8

आज का विशेष उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें और उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें. भगवान विष्णु के मंदिर में मिश्री का भोग लगाएं. पश्चिम दिशा की यात्रा लाभकारी रहेगी.

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