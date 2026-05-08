हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोराशिफलAaj Ka Meen Rashifal 8 May 2026: मीन राशि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बड़े मुनाफे का योग, संतान की सफलता से बढ़ेगा समाज में मान-सम्मान

Aaj Ka Meen Rashifal 8 May 2026: मीन राशि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बड़े मुनाफे का योग, संतान की सफलता से बढ़ेगा समाज में मान-सम्मान

Pisces Horoscope 8 May 2026: मीन राशिफल वालों के लिए आज का दिन बंपर लाभ और करियर में अंतरराष्ट्रीय पहचान का है. जानिए मीन राशि के लोगों के लिए शुक्रवार का दिन कैसा रहने वाला है?

By : पंडित सुरेश श्रीमाली | Edited By: Anima Shukla | Updated at : 08 May 2026 03:55 AM (IST)
Preferred Sources

Aaj ka Meen Rashifal: मीन राशि के लोगों के लिए भाग्यशाली और लाभ के नए अवसर लेकर आया है. आज 'विश्व रेडक्रॉस दिवस' के अवसर पर ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में अत्यंत मजबूत बनी हुई है.

चन्द्रमा के ग्यारहवें भाव में होने से आपको आय के नए स्रोत मिलेंगे और पुराने प्रयासों का फल प्राप्त होगा. शुभ योगों के प्रभाव से आज आप जो भी निर्णय लेंगे, वह भविष्य में आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा.

व्यवसाय और धन (Business & Finance Rashifal)
व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन बेहद प्रॉफिटेबल रहेगा. प्रभावशाली बिजनेसमैन के साथ आपके संपर्क आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिला सकते हैं, जिससे मार्केट में आपकी साख और पहचान दोनों मजबूत होगी. टैरिफ और अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक नीतियों में आए बदलाव आपके लिए वरदान साबित होंगे, जिससे लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा. सही रणनीति अपनाकर आप बाजार में अपनी पकड़ और भी सुदृढ़ करने में सफल रहेंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career Rashifal)
कार्यक्षेत्र में आज आपकी तकनीकी दक्षता और नई स्किल्स आपको एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगी. आपकी मेहनत और सीखने के जुनून की वजह से आपको कंपनी के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का शानदार मौका मिल सकता है. तकनीकी बाधाएं आज अपने आप हल हो जाएंगी और आपका कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ेगा. ऑफिस में आपकी कार्यशैली दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगी और आपको पदोन्नति की दिशा में संकेत मिल सकते हैं.

प्रेम और परिवार (Love & Family Rashifal)
पारिवारिक जीवन में आज खुशियों का संचार होगा. आप ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों के बीच बेहतरीन तालमेल बिठाएंगे, जिससे परिवार के सदस्यों का आपके प्रति सम्मान और बढ़ जाएगा. संतान आपके पदचिन्हों पर चलते हुए समाज में आपका नाम रोशन करेगी, जिससे मन गौरव और प्रसन्नता से भर उठेगा. घर से दूर रहकर नौकरी करने वाले लोगों को आज परिवार से कोई विशेष उपहार या सुखद समाचार मिल सकता है.

शिक्षा और विद्यार्थी (Education & Students Rashifal)
विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन विशेष उपलब्धियों वाला है. कलाकारों (आर्टिस्ट्स) के लिए आज का दिन किसी बड़े एग्जीबिशन या शो का निमंत्रण लेकर आ सकता है. आपकी क्रिएटिविटी आज चरम पर रहेगी, जिससे आप कठिन प्रोजेक्ट्स को भी कलात्मक ढंग से पूरा कर लेंगे. जो छात्र नई स्किल्स सीखना चाहते हैं, उन्हें गुरुजनों और मेंटर्स का पूरा सहयोग प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य (Health Rashifal)
सेहत के प्रति आपकी सजगता आज आपको नई ऊर्जा से भर देगी. जो लोग लंबे समय से जिम या कोई फिजिकल एक्टिविटी शुरू करना चाहते थे, उनके लिए आज का दिन "अति शुभ" है. आपका शरीर आज व्यायाम और नई रूटीन के लिए पूरा साथ देगा. संतुलित आहार और नियमित दिनचर्या के कारण आप खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से तरोताजा और फिट महसूस करेंगे.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय
भाग्यशाली रंग: ग्रे
भाग्यशाली अंक: 7
अशुभ अंक: 3

आज का विशेष उपाय: शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी के मंदिर में इत्र भेंट करें और सफेद चंदन का तिलक लगाएं. इससे आपके करियर और आर्थिक जीवन में स्थिरता आएगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

About the author पंडित सुरेश श्रीमाली

पंडित सुरेश श्रीमाली न केवल भारत, बल्कि विश्व स्तर पर एक ख्यातिप्राप्त ज्योतिषाचार्य, न्यूमरोलॉजी विशेषज्ञ, और मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाने जाते हैं. राजस्थान के जोधपुर से संबंध रखने वाले पं. श्रीमाली जी को ज्योतिषीय परंपरा विरासत में मिली है. इनके पूज्य पिता स्व. पं. राधाकृष्ण श्रीमाली, स्वयं एक महान ज्योतिषविद और 250+ पुस्तकों के लेखक थे. पं. सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों से अधिक का ज्योतिषीय अनुभव है और वे वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु शास्त्र, पिरामिड शास्त्र और फेंग शुई जैसे अनेक विधाओं में दक्ष हैं. उनकी भविष्यवाणियां सटीक, व्यावहारिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से युक्त होती हैं, जो उन्हें आम जनमानस से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक विशेष पहचान दिलाती हैं. अब तक 52 से अधिक देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके पं. श्रीमाली ने ऑस्ट्रेलिया, जापान, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा सहित विश्व के कई प्रमुख देशों में व्यक्तिगत परामर्श, सेमिनार और लाइव ज्योतिषीय सत्र आयोजित किए हैं. ये न केवल भारतीय समुदाय, बल्कि विदेशी नागरिकों में भी अत्यंत लोकप्रिय हैं. मीडिया व सोशल मीडिया प्रभाव:इनका लोकप्रिय टीवी शो "ग्रहों का खेल" लाखों दर्शकों द्वारा देखा जाता है. इसके साथ ही, वे सोशल मीडिया पर भी अत्यंत सक्रिय हैं, YouTube पर 1.9 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर्स, Instagram और Facebook पर लाखों फॉलोअर्स, जहां वे दैनिक राशिफल, मासिक भविष्यफल, रेमेडी टिप्स और आध्यात्मिक मार्गदर्शन नियमित रूप से साझा करते हैं. पंडित सुरेश श्रीमाली को 32 वर्षों का ज्योतिषीय अनुभव है.  52 से अधिक देशों में सेवाएं देने का भी अनुभव है. दैनिक राशिफल और कुंडली विश्लेषण में इन्हें महारत प्राप्त है.  आध्यात्मिक व प्रेरक वक्ता के रूप में भी इनकी वैश्विक पहचान है. आधुनिक वैज्ञानिक सोच के साथ पारंपरिक ज्योतिष का संगम इनके ज्ञान में दिखाई देता है.
Read More
Published at : 08 May 2026 03:55 AM (IST)
Tags :
Horoscope Today Aaj Ka Rashifal Meen Rashifal Pisces Horoscope Today

Frequently Asked Questions

आज मीन राशि वालों के लिए कौन से नए अवसर आ रहे हैं?

आज मीन राशि वालों के लिए भाग्यशाली और लाभ के नए अवसर आ रहे हैं। ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में मजबूत है, जिससे आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने प्रयासों का फल मिलेगा।

व्यवसाय के क्षेत्र में मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

व्यवसाय के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। प्रभावशाली लोगों से संपर्क बड़े प्रोजेक्ट दिला सकते हैं, जिससे आपकी साख बढ़ेगी। अंतरराष्ट्रीय नीतियों में बदलाव से लागत कम होगी और मुनाफा बढ़ेगा।

मीन राशि वालों को नौकरी और करियर में आज क्या लाभ मिलेगा?

आपकी तकनीकी दक्षता और नई स्किल्स आपको नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। कंपनी के इंटरनेशनल प्रोजेक्ट में काम करने का मौका मिल सकता है, और आपको पदोन्नति के संकेत मिल सकते हैं।

प्रेम और परिवार के मामले में मीन राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है?

पारिवारिक जीवन में खुशियां आएंगी। आप जिम्मेदारियों के बीच अच्छा तालमेल बिठाएंगे, जिससे परिवार का सम्मान बढ़ेगा। संतान समाज में आपका नाम रोशन करेगी।

विद्यार्थियों के लिए आज का दिन कैसा रहेगा?

विद्यार्थियों और रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज विशेष उपलब्धियां मिलेंगी। कलाकारों को बड़े एग्जीबिशन का निमंत्रण मिल सकता है। नई स्किल्स सीखने के लिए गुरुजनों का सहयोग मिलेगा।

और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

राशिफल
Aaj Ka Meen Rashifal 8 May 2026: मीन राशि इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बड़े मुनाफे का योग, संतान की सफलता से बढ़ेगा समाज में मान-सम्मान
मीन राशिफल 8 मई 2026 इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स और बड़े मुनाफे का योग, संतान की सफलता से बढ़ेगा समाज में मान-सम्मान
राशिफल
Aaj Ka Kumbh Rashifal 8 May 2026: कुंभ राशि बिजनेस और फाइनेंस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश से रहें सावधान
कुंभ राशिफल 8 मई 2026 बिजनेस और फाइनेंस में बढ़ सकती हैं मुश्किलें, ऑफिस में गुप्त शत्रुओं की साजिश से रहें सावधान
राशिफल
Aaj Ka Makar Rashifal 8 May 2026: मकर राशि कानूनी दांवपेच से मिलेगी राहत और अटकी हुई पेमेंट होगी क्लियर, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
मकर राशिफल 8 मई 2026 कानूनी दांवपेच से मिलेगी राहत और अटकी हुई पेमेंट होगी क्लियर, करियर में मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी
राशिफल
Aaj Ka Dhanu Rashifal 8 May 2026: धनु राशि नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ
धनु राशिफल 8 मई 2026 नई जॉब जॉइन करने के लिए 'अति शुभ' मुहूर्त, धन निवेश और पार्टनरशिप से होगा बंपर लाभ
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैदी और जेलर की लव स्टोरी ! | Crime News |
Mahadangal | Suvendu's PA Murder: बंगाल में आखिर कब रुकेगी हिंसा? | TMC | BJP | Chitra Tripathi
Janhit | Thalapathy Vijay | Tamil Nadu Election: विजय का 'अग्निपथ', नहीं बनेंगे CM? | TVK | DMK
Akhilesh-Mamata Meet: : बंगाल में हार के बाद अखिलेश का ममता को साथ!| TMC | BJP
Suvendu PA Murder | Sandeep Chaudhary: PA हत्याकांड का सबसे सटीक विश्लेषण | West Bengal | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
इजरायल में हंटावायरस के पहले मरीज की हुई पुष्टि, डॉक्टरों की निगरानी में चल रहा इलाज, हालत स्थिर
महाराष्ट्र
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'
शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या पर वारिस पठान ने केंद्र से कर दी ये बड़ी मांग, 'किसी भी पार्टी...'
क्रिकेट
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
मिचेल मार्श का तूफानी शतक, लखनऊ ने RCB को दिया 213 का लक्ष्य; 19-19 ओवर का है मैच
बॉलीवुड
'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा | Exclusive Interview
इंटरव्यू: 'आपकी अपनी इच्छा है कि...', 8 घंटे काम करने की बहस पर बोले 'गदर 2' फेम एक्टर मनीष वाधवा
नौकरी
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
10वीं, 12वीं और ग्रेजुएट युवाओं के लिए शानदार मौका, बिना इंटरव्यू मिलेगी FRI में नौकरी, जानें पूरी प्रक्रिया
यूटिलिटी
PM Bijli Yojana: 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
300 यूनिट फ्री बिजली दे रही सरकार, आज ही करें आवेदन, झुलसाती गर्मी में भी चलेंगे पंखें-कूलर
इंडिया
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video हुआ वायरल
केरल में कांग्रेस की महिला विधायक को जबरन गले लगा रहा था सीनियर नेता, धक्का देकर हटाया दूर, Video वायरल
जनरल नॉलेज
Supreme Court Lawyer Fees: कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
कितनी फीस लेते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील? पार्किंग में रोज लगता है लग्जरी गाड़ियों का जमावड़ा
ENT LIVE
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
Krishnavataram Part 1 Review: फैमिली के साथ देखने लायक भावनात्मक और भव्य Cinema
ENT LIVE
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
बॉबी देओल का सबसे खतरनाक अवतार, ‘Bandar’ के टीजर ने मचा दिया बवाल, Anurag Kashyap की सबसे अलग फिल्म
ENT LIVE
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
Citadel Season 2 Review | समझ नहीं आ रहा सीरियल बना रहे थे या International शो | Priyanka Chopra
ENT LIVE
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
Prabhas की ‘Fauzi’ पर ब्रेक, हैदराबाद क्रैश में क्रू सदस्य की मौत की सूचना
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Embed widget