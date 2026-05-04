Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom आज मीन राशि के लिए धन, व्यापार में वृद्धि के योग हैं।

नौकरी में उन्नति, विदेशी दौरे और नई जिम्मेदारी मिलने की संभावना।

खिलाड़ियों, विद्यार्थियों के लिए मानसिक मजबूती और गुरुओं से लाभ।

पारिवारिक जीवन में खुशियां, ससुराल पक्ष से आर्थिक सहयोग मिलेगा।

Aaj ka Meen Rashifal 4 May 2026: ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि है. पंचांग के अनुसार, सुबह 09.58 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रभाव शुरू होगा. ग्रहों के शुभ संयोग से आज वाशि, सुनफा, बुधादित्य और सर्वार्थ सिद्धि योग का लाभ मिलेगा.

मीन राशि के जातकों के लिए चन्द्रमा आज नौवें भाव में गोचर करेंगे, जो भाग्य में वृद्धि और सामाजिक मान-प्रतिष्ठा का संकेत देते हैं. आज शुभ कार्यों के लिए सुबह 10.15 से 11.15 और दोपहर 04.00 से 06.00 बजे का समय सर्वोत्तम रहेगा.

व्यापार और धन (Business & Finance)

व्यापारिक दृष्टि से आज का दिन भाग्यशाली रहने वाला है. आपकी राजनीतिक पहुंच किसी बड़े प्रशासनिक अड़ंगे को दूर करने में मददगार साबित होगी. आपकी बढ़ती साख को देखकर प्रतिद्वंदी बिजनेसमैन आपसे कॉम्पिटिशन करने के बजाय कोलेबोरेशन का हाथ मिलाएंगे. पूर्वजों द्वारा किए गए किसी पुराने निवेश से आज इतना बड़ा रिटर्न मिल सकता है कि आप अपने बिजनेस की एक नई यूनिट डालने की योजना बना पाएंगे.

नौकरी और करियर (Job & Career)

कार्यक्षेत्र में आज आपकी उन्नति के द्वार खुलेंगे. मल्टीनेशनल कंपनी (MNC) में कार्यरत जातकों को किसी सुखद विदेशी दौरे का अवसर मिल सकता है. वहीं, नई नौकरी जॉइन करने वाले एम्प्लॉई अपनी कार्यक्षमता से बहुत जल्द बॉस का भरोसा जीतने में सफल रहेंगे. आपकी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए प्रबंधन आपको जल्द ही कोई बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप सकता है.

शिक्षा और खिलाड़ी (Education & Students)

खिलाड़ियों के लिए आज का दिन अपनी मानसिक मजबूती साबित करने का है. विकट परिस्थितियों में भी आपका धैर्य आपको शांत रखेगा. अंतिम क्षणों में सही निर्णय लेकर आप हारी हुई बाजी को पलटने में सफल रहेंगे. विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन उच्च शिक्षा और गुरुओं के मार्गदर्शन से लाभ प्राप्त करने का है.

प्रेम और वैवाहिक जीवन (Love & Family)

पारिवारिक जीवन में आज खुशियों और सहयोग का माहौल रहेगा. ससुराल पक्ष की ओर से आज आपको विशेष आर्थिक मदद या किसी बड़े प्रोजेक्ट में सहयोग मिल सकता है, जिससे आपसी संबंधों में मिठास बढ़ेगी. चन्द्रमा के नौवें भाव में होने से आपकी सोशल लाइफ बहुत सक्रिय और अच्छी रहेगी. परिवार के साथ किसी धार्मिक या सामाजिक उत्सव में शामिल होने का मौका मिल सकता है.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य के नजरिए से आज का दिन सर्वश्रेष्ठ है. मानसिक संतुलन और शारीरिक फिटनेस का आज ऐसा सटीक तालमेल बैठेगा कि आप खुद को दुनिया के सबसे सुखी और स्वस्थ व्यक्तियों में महसूस करेंगे. आपकी सकारात्मक सोच आपकी बीमारियों को दूर रखने में मदद करेगी. दिन भर ऊर्जा का स्तर बना रहेगा.

भाग्यशाली अंक, रंग और उपाय

भाग्यशाली रंग: येलो (पीला)

भाग्यशाली अंक: 3

अशुभ अंक: 1

उपाय: आज भगवान शिव को केसर युक्त चंदन का तिलक लगाएं और चने की दाल का दान करें. 'ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं स: गुरवे नम:' का जाप करना फलदायी होगा.

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